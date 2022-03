CNH Industrial N.V. annuncia programma di acquisto di azioni proprie – acquisto da parte del CEO di azioni ordinarie della società

English Italian

Londra, 1 marzo 2022



CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) annuncia oggi che il Consiglio di Amministrazione ha approvato il lancio di programma di acquisto di azioni proprie (il "Programma"). Il Programma interesserà il riacquisto anche in più fasi di azioni ordinarie fino a 100 milioni di euro da ora al 14 ottobre 2022. Finanziato con la liquidità della società, il programma mira a ottimizzare la struttura del capitale della società e ad adempiere agli obblighi derivanti dai piani di incentivazione azionaria.

Il Programma verrà condotto nell’ambito della delibera dell'Assemblea degli Azionisti del 15 aprile 2021 che ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione all'acquisto di azioni proprie ordinarie fino a un massimo del 10% delle azioni ordinarie della Società, per un periodo di diciotto mesi successivi alla medesima Assemblea degli Azionisti.

Gli acquisti saranno effettuati sul Mercato Telematico Azionario Italiano (M.T.A.) e sui sistemi multilaterali di negoziazione (multilateral trading facilities o MTFs), nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ad un prezzo massimo per ciascuna azione ordinaria non superiore di oltre il 10% alla media del prezzo più elevato registrato in ciascuno dei cinque giorni di negoziazione precedenti la data di ciascun acquisto, così come risultanti dal Listino Ufficiale del M.T.A. (prezzo massimo) e ad un prezzo minimo per ciascuna azione ordinaria non inferiore di oltre il 10% alla media del prezzo più basso registrato in ciascuno dei cinque giorni di negoziazione precedenti la data di ciascun acquisto, così come risultanti dal Listino Ufficiale del M.T.A. (prezzo minimo).

Le effettive tempistiche, il numero e il valore delle azioni ordinarie riacquistate nell'ambito del Programma dipenderanno da diversi fattori, tra cui le condizioni di mercato, le condizioni generali di business e la normativa applicabile. Il Programma non obbliga la Società al riacquisto di alcuna azione ordinaria e potrà essere sospeso, interrotto o aumentato in ogni momento, per qualsiasi motivo e senza preavviso, in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti.

Subordinatamente a quanto sopra, gli acquisti saranno effettuati nel rispetto della disciplina prevista dall’Articolo 3 (paragrafi 1, 2 e 3) ed Articolo 4 (paragrafo 1) del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 della Commissione e delle prassi di mercato. I dettagli delle operazioni effettuate saranno comunicati al mercato entro i termini e le condizioni previste dalla normativa vigente. Alla data odierna la Società detiene 8.323.196 azioni ordinarie proprie.

***

La Società annuncia altresì che il giorno 24 febbraio il suo Chief Executive Officer, Scott W. Wine, ha acquistato 150,000 azioni ordinarie della Società ad un prezzo ordinario di 13,6881 euro. Questa operazione è stata comunicata all’autorità regolamentare. Alla data odierna Scott Wine detiene in totale 350.000 azioni ordinarie della Società.

CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI) è una società leader globale nel settore dei macchinari e dei servizi. Guidata dal suo purpose Breaking New Ground, incentrato su Innovation, Sustainability e Productivity, l’Azienda fornisce la direzione strategica, le capacità di R&S e gli investimenti che rendono possibile il successo dei suoi cinque brand principali: Case IH, New Holland Agriculture e STEYR, che forniscono applicazioni per il settore agricolo a 360°, dai macchinari alle attrezzature, fino alle tecnologie digitali per migliorarli; e CASE e New Holland Construction Equipment, che offrono una linea completa di soluzioni per migliorare la produttività del settore delle costruzioni. Forte di oltre due secoli di storia, CNH Industrial è da sempre all’avanguardia nei settori in cui opera e continua a promuovere l’innovazione con passione ed entusiasmo, favorendo l’efficienza e il successo dei clienti. In quanto azienda autenticamente globale, gli oltre 35.000 dipendenti di CNH Industrial lavorano tutti insieme per creare un ambiente di lavoro all’insegna della diversità e dell’inclusione, con l’obiettivo comune di aiutare i clienti a coltivare e a costruire un mondo migliore.

Per maggiori informazioni e per consultare gli ultimi report finanziari e sulla sostenibilità, visita: cnhindustrial.com

Per le ultime notizie da CNH Industrial e dai suoi brand, vai sul sito: media.cnhindustrial.com

Contatti:



Media Relations

Email: mediarelations@cnhind.com

Investor Relations

Email: investor.relations@cnhind.com

Dichiarazioni previsionali

Tutte le dichiarazioni diverse da dichiarazioni di dati di fatto contenute nel presente documento inclusi i punti di forza in termini di competitività; la strategia di business; la posizione finanziaria o i risultati operativi futuri; i budget; le proiezioni relative a ricavi, risultati, utili (o perdite) per azione, investimenti, dividendi, liquidità, la struttura del capitale o altre voci finanziarie; i costi; e piani ed obiettivi di management riguardanti le attività e i prodotti, sono dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali includono anche le dichiarazioni riguardanti le futura performance di CNH Industrial e delle sue controllate su base autonoma. Tali dichiarazioni possono essere identificate dall’uso di termini quali “potere”, “volere”, “aspettare”, “potrebbe”, “dovrebbe”, “intendere”, “stimare”, “prevedere”, “ritenere”, “prospettive”, “continuare”, “rimanere”, “secondo i piani”, “progetto”, “target”, “obiettivo”, “scopo”, “previsione”, “proiezione”, “pianificare” o espressioni simili. Le dichiarazioni previsionali, inclusive di quelle relative alla pandemia di COVID-19, non sono garanzia di andamenti futuri. Esse sono basate sulle attuali aspettative e assunzioni e sono soggette a rischi, noti e non, incertezze e altri fattori, la maggioranza dei quali è al di fuori del controllo di CNH Industrial e difficili da prevedere. Qualora uno o più di tali rischi e incertezze dovessero verificarsi (o si verificano con un livello di gravità che il Gruppo non è in grado di prevedere) o altre assunzioni alla base delle dichiarazioni previsionali dovessero risultare non corrette, comprese le ipotesi relative ai piani strategici, i risultati e gli andamenti effettivi potrebbero differire significativamente dai risultati e andamenti previsti o impliciti in tali dichiarazioni. Fattori, rischi e incertezze che potrebbero portare i risultati effettivi a differire significativamente da quelli contenuti nelle dichiarazioni previsionali includono, tra gli altri: la continua incertezza relativa alla durata e agli impatti economici, operativi e finanziari, tuttora non noti, della pandemia globale di COVID-19 e delle azioni prese o contemplate dalle autorità governative o da altri in connessione con la pandemia sulla nostra attività, sui nostri dipendenti, sui nostri clienti e fornitori, alle interruzioni della catena logistico-produttiva, inclusi i ritardi, causati dalle chiusure obbligatorie, vincoli di capacità del settore, disponibilità di materiali, ritardi e vincoli logistici globali e disagi causati dalle risposte del business al COVID-19, compresi accordi di lavoro a distanza, che possono creare una maggiore vulnerabilità alla sicurezza informatica o incidenti sulla privacy dei dati; la nostra capacità di eseguire piani di continuità aziendale a seguito del COVID- 19; i molti fattori che influenzano la fiducia dei consumatori e la domanda globale di capital goods e di prodotti correlati, inclusa l'incertezza della domanda causata dal COVID-19; condizioni economiche generali in ciascuno dei nostri mercati, compresa la significativa incertezza economica e volatilità causate dal COVID-19; divieti di viaggio, chiusure delle frontiere, altre restrizioni alla libera circolazione e l'introduzione di misure di distanziamento sociale nelle nostre strutture potrebbero influire in futuro sulla nostra capacità di operare e sulla capacità di operare dei nostri fornitori e distributori; mutamenti delle politiche governative in ambito bancario, monetario e fiscale; leggi e normative, in particolare quelle concernenti fattori correlati al settore dei capital goods quali ad esempio agricoltura, ambiente, politiche di risanamento del debito e sussidi, sviluppo dell’industria del commercio e delle infrastrutture; politiche dei governi sul commercio internazionale e sugli investimenti, incluse sanzioni, quote d’importazione, controllo dei capitali e delle tariffe; volatilità nel commercio internazionale causata dall'imposizione di tariffe, sanzioni, embarghi, e guerre commerciali; misure intraprese dai concorrenti nei vari settori in cui il Gruppo opera; sviluppo e utilizzo di nuove tecnologie e vincoli tecnologici; l’interpretazione di, o l’adozione di, nuovi requisiti di conformità in tema di emissioni dei motori, sicurezza o altri aspetti dei nostri prodotti; difficoltà produttive, compresi vincoli della capacità produttiva dell'azienda e/o dei fornitori, e livelli di scorte eccessivi; relazioni industriali; tassi di cambio e d’interesse; inflazione e deflazione; prezzi dell’energia; prezzi delle commodity agricole; attività edilizia e altre attività nel settore delle costruzioni; la capacità del Gruppo di reperire finanziamenti o rifinanziare il debito esistente; la pressione sui prezzi dei veicoli nuovi e usati; la risoluzione di procedimenti legali e verifiche pendenti su un’ampia gamma di argomenti, inclusi i contenziosi con la rete di vendita e i fornitori, il seguito di contenziosi privati in vari paesi dopo la chiusura dell’indagine dell’antitrust dell’Unione Europea su Iveco Group annunciata il 19 luglio 2016, le controversie sui diritti della proprietà intellettuale, la garanzia sui prodotti e i reclami per prodotti difettosi, regolamenti circa le emissioni e/o il consumo di carburante e questioni contrattuali; violazioni della sicurezza, attacchi alla sicurezza informatica, guasti tecnologici, e altre interruzioni dell’infrastruttura tecnologica di CNH Industrial e dei sui fornitori e della rete di distribuzione, violazioni della sicurezza in relazione ai nostri prodotti; i piani pensione del Gruppo e altre obbligazioni relative a benefici successivi al rapporto di lavoro; ulteriori sviluppi della pandemia di COVID-19 sulle nostre attività, sulla catena logistico-produttiva, sulla rete di distribuzione, ma anche evoluzioni negative delle condizioni economiche e finanziarie a livello globale e regionale; instabilità politica e civile; volatilità e deterioramento dei mercati del capitale e finanziari, incluso altre pandemie, attacchi terroristici in Europa ed altrove; la nostra capacità di realizzare i benefici previsti dalle nostre iniziative di business come parte del nostro piano strategico; la nostra incapacità di realizzare, o un ritardo nella realizzazione, di tutti i benefici previsti dalle nostre acquisizioni, joint venture, alleanze strategiche o cessioni, e altri rischi e incertezze simili, nonché la capacità del Gruppo di gestire i rischi di cui sopra.

Le dichiarazioni previsionali sono basate su assunzioni concernenti i fattori descritti in questo comunicato stampa, che sono a volte basati su stime e dati ricevuti da terzi. Queste stime e dati vengono spesso rivisti. I risultati consuntivi possono differire significativamente dalle dichiarazioni previsionali, come il risultato di un numero di rischi e incertezze, molti dei quali fuori dal controllo di CNH Industrial. CNH Industrial declina espressamente qualsiasi intenzione o obbligo di aggiornare o rivedere pubblicamente qualsiasi dichiarazione previsionale di questo comunicato per riflettere qualsiasi cambiamento nelle aspettative o qualsiasi variazione negli eventi, condizioni o circostanze su cui queste dichiarazioni previsionali sono basate. Ulteriori informazioni riguardanti CNH Industrial, inclusi i fattori che potrebbero potenzialmente influenzare in modo rilevante i risultati finanziari del Gruppo, sono incluse nelle relazioni finanziarie e negli altri documenti del Gruppo depositati presso la U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”), la Autoriteit Financiële Markten (“AFM”) e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“CONSOB”).