EssilorLuxottica: EssilorLuxottica completa l'acquisizione di Walman Optical

EssilorLuxottica completa l'acquisizione di Walman Optical

Charenton-le-Pont, Francia e Minneapolis, Minnesota (1° marzo 2022 – ore 8:00 CET) – EssilorLuxottica ha completato oggi l’acquisizione della rete di laboratori Walman Optical negli Stati Uniti, uno dei principali partner a livello locale nell’ambito della cura della vista. Annunciata per la prima volta a marzo 2021, l'acquisizione beneficerà del focus di EssilorLuxottica sull'innovazione di prodotto e di servizio per generare nuove opportunità di crescita per Walman Optical.

Allegato