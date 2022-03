English Finnish

UPM-Kymmene Oyj Tilinpäätös ja toimintakertomus 1.3.2022 klo 9.30 EET

UPM:n vuosikertomus 2021, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti on julkaistu

UPM on julkaissut vuoden 2021 vuosikertomuksen englannin- ja suomenkielisenä yhtiön kotisivuilla osoitteissa www.upm.com ja www.upm.fi. Vuosikertomus sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2021.Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021 on julkaistu myös European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisena xHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkinnöillä. XBRL-merkinnät eivät ole kuuluneet tilintarkastuksen piiriin eikä varmennusta tilintarkastajien toimesta ole suoritettu.

Lisäksi UPM on julkaissut yhtiön selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin vuodelta 2021. Toimielinten palkitsemisraportti esittelee hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemista vuonna 2021, ja raportti esitellään vuoden 2022 varsinaisessa yhtiökokouksessa 29.3.2022. Selvitys ja palkitsemisraportti ovat yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.upm.fi/hallinnointi (Sijoittajat-osion kohdassa Hallinnointi).

Kaikki olennaiset tiedot on yhdistetty tähän yhteen, kolmannen osapuolen varmentamaan kokonaisuuteen eikä erillistä vastuullisuusraporttia julkaista.

UPM:n vuosi 2021 oli vahva. Tuloksemme palasi pandemiaa edeltäneelle hyvälle tasolle, ja viisi liiketoiminta-aluetta kuudesta ylitti pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa. Vuosi oli merkittävä myös strategisissa kasvuhankkeissamme. Vuosikertomus kertoo laajasti näiden kasvuhankkeiden etenemisestä sekä toimistamme henkilöstön turvallisuuden ja tulosten varmistamiseksi. Uudistimme sosiaalisen vastuun 2030-tavoitteita ja allekirjoitimme Climate Pledge -aloitteen, joka tähtää ilmastoneutraaliin toimintaan vuoteen 2040 mennessä eli 10 vuotta Pariisin ilmastosopimuksen aikataulua aikaisemmin. Vuonna 2021 energiaan liittyvät hiilidioksidipäästömme laskivat 8 %. Osana matkaamme kohti hiilineutraaliutta tavoitteemme on luopua hiilen energiakäytöstä vuoteen 2030 mennessä. Vaikutamme kestävillä valinnoilla, ja tuotteemme auttavat asiakkaitamme ja kuluttajia tekemään vastuullisempia valintoja. Tavoitteemme on luoda fossiilisista raaka-aineista riippumatonta tulevaisuutta.

Vuosikertomus, selvitys ja palkitsemisraportti ovat ladattavissa englannin- ja suomenkielisinä PDF-tiedostoina ja tilinpäätös sekä toimintakertomus xHTML-tiedostona, ja ne ovat myös tämän tiedotteen liitteenä.

Painettu vuosikertomus ilmestyy 14.3.2022 alkavalla viikolla ja sen voi tilata osoitteesta www.upm.com/fi/sijoittajat/tilaa-vuosikertomus.

