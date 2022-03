English Finnish

EFECTE OYJ -- YHTIÖTIEDOTE -- 1.3.2022 KLO 10.45

Efecte Oyj: Osakkeita merkitty optioilla

Efecte Oyj:n 2018A- optio-oikeuksilla on merkitty 3.000 yhtiön uutta osaketta. Osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 1.3.2022, minkä jälkeen ne tuottavat samat oikeudet kuin yhtiön vanhat osakkeet. Uudet osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Finland -markkinapaikalla yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 2.3.2022.

Osakkeiden yhteenlaskettu merkintähinta 17.250,00 euroa kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, eikä yhtiön osakepääoma muutu. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

Merkintöjen seurauksena Efecten osakkeiden lukumäärä nousee 6.242.873 osakkeeseen.

Lisätietoja optio-ohjelmista on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://investors.efecte.com.

Lisätietoja:

Taru Mäkinen

Talousjohtaja

Efecte Oyj

taru.makinen@efecte.com

040 507 1085

Hyväksytty neuvonantaja:

Evli Pankki Oyj, puh. 040 579 6210

Efecte Oyj

Efecte auttaa palveluorganisaatioita digitalisoimaan ja automatisoimaan työtään. Eurooppalaiset asiakkaamme käyttävät pilvipalveluitamme toimiakseen ketterämmin, parantaakseen loppukäyttäjäkokemusta ja säästääkseen kustannuksissa. Ratkaisuitamme käytetään muun muassa IT-palvelunhallintaan ja tiketöintiin sekä työtekijäkokemuksen, liiketoiminnan työnkulkujen ja asiakaspalvelun parantamiseen. Olemme eurooppalainen vaihtoehto alamme globaaleille toimijoille. Pääkonttorimme sijaitsee Suomessa ja alueelliset toimipisteemme Saksassa ja Ruotsissa. Efecte on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.