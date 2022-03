English Finnish

Aspo Oyj

Lehdistötiedote

1.3.2022 klo 11.45





Aspon liiketoimintojen tilanteesta itämarkkinoilla





Aspo on järkyttyneenä seurannut traagisia tapahtumia Ukrainassa tilanteen kärjistyttyä sodaksi Venäjän sotilaallisen hyökkäyksen seurauksena. Aspon liiketoiminnoista Telkolla ja Leipurilla on yhteensä 60 työntekijää Ukrainassa, ja tärkein prioriteettimme on ollut tehdä kaikki voitavamme ukrainalaisten työntekijöidemme ja heidän läheistensä auttamiseksi.

Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina -markkina-alue muodosti noin 27 % Aspo-konsernin vuoden 2021 liikevaihdosta, ja tämä osuus on laskenut viime vuosien aikana. Itämarkkinoilla Aspon strategia on kasvaa kontrolloidusti ja orgaanisesti. Kilpailukykymme perustuu luotettaviin ja vastuullisiin toimitusketjuihin sekä pitkiin asiakassuhteisiin, ja hyödynnämme pitkää kokemustamme itämarkkinoilla toimimisesta. Telkon ja Leipurin jakelemat tuotteet ovat perusraaka-aineita, ja Leipurin raaka-ainehankinta on merkittävin osin paikallista. Molempien yhtiöiden asiakaskunta itämarkkinoilla on hajautunut, ja omaisuuserät kohdistuvat varastoihin sekä myyntisaamisiin.

Aspon johto seuraa kriisin kehittymistä tiiviisti ja työskentelee aktiivisesti kriisin vaikutusten mitigoimiseksi.

Toivomme nopeaa diplomaattista ratkaisua sekä pysyvää rauhaa Ukrainaan.



Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Omistettujen yritysten tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä pyrkien edelläkävijyyteen vastuullisuudessa omilla toimialoillaan. Aspo tukee liiketoimintojen menestystä ja kasvua oikeilla kyvykkyyksillä. Aspo-konsernilla on liiketoimintoja 18 eri maassa ja sen palveluksessa on yhteensä noin 960 ammattilaista.