Antti Laine on nimitetty SATO Oyj:n kiinteistökehitysjohtajaksi

DI Antti Laine, 36, on nimitetty SATOn kiinteistökehitysjohtajaksi 1.5.2022 alkaen. Laine on toiminut SATOssa maanhankintapäällikkönä vuodesta 2018 alkaen.

Pitkään SATOlla kiinteistökehitysjohtana toiminut Maarit Tuomainen jää eläkkeelle tänä keväänä.

”Olemme iloisia, että saamme Antin kiinteistökehitysjohtajaksi jatkamaan vaativaa ja palkitsevaa työtä, joka on yksiperuspilareistamme SATOn kannattavan kasvun toteuttamisessa. SATO on pitkäaikainen asuntosijoittaja, jolla on merkittävä rooli asuinalueiden ja -ympäristöjen kehittämisessä yhteistyössä kaupunkien kanssa. Vuosittain rakennutamme kasvukeskuksiin noin 1 000 uutta asuntoa”, SATOn investoinneista vastaava liiketoimintajohtaja Arto Aalto sanoo.



”Olen erittäin innostunut uudesta tehtävästä ja kiitollinen työnantajalleni SATOlle minua kohtaan osoitetusta luottamuksesta. Olemme viimeisinä vuosina pystyneet tuottamaan merkittävän määrän uutta tonttivarantoa rakennuttamisyksiköllemme oman kiinteistökehityksemme kautta. On hienoa ja motivoivaa jatkaa tätä hyvin alkanutta työtä yhdessä osaavan Kiinteistökehitys-tiimimme kanssa”, SATOn kiinteistökehitysjohtajaksi valittu Antti Laine kertoo.

CV Antti Laine

s. vuonna 1985, koulutus: DI Kiinteistötalous, maanmittausinsinööri (AMK)

SATOssa vuodesta 2015



Keskeinen työkokemus:

SATO Oyj: maanhankintapäällikkönä 2018–2022 ja tontti-insinöörinä 2015–2018 sekä harjoittelijana 2015

Trafix Oy: liikennesuunnittelija ja suunnitteluavustaja 2010–2014

Keskeiset luottamustehtävät:

Raklin Yhdyskunta ja Infra -johtoryhmän jäsen vuodesta 2019, FIGBC Kestävät alueet -toimikunnan jäsen 2020–2021

