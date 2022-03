Gyldendal sælger ordbogsaktiviteter til Ordbogen A/S

Selskabsmeddelelse nr. 2/2022

København, den 1. marts 2022

Gyldendal A/S





Gyldendal A/S har i dag solgt sine ordbogsaktiviteter til Ordbogen A/S, som driver ordbogen.com. Ordbogen A/S har siden begyndelsen af 2020 varetaget salg og platformsudvikling af Gyldendals ordbøger. Nu overtager Ordbogen A/S også selve ordbogsindholdet.

Direktør i Gyldendal, Hanne Salomonsen udtaler:

”Vi vurderer, at Ordbogen A/S er de helt rigtige ejere af Gyldendals ordbøger. Vi er glade for at kunne overdrage vores ordbogsforretning til en danskejet virksomhed, der er specialist på området. Selskabet har desuden investeret målrettet i teknologier, der kan være med til at sikre en national, kvalitetspræget indsats på markedet også i de kommende år.”



Ordbøger har været en del af Gyldendals portefølje i over 100 år, men markedet har de senere år ændret sig og kræver et andet fokus, som Ordbogen A/S er i stand til at levere. Beslutningen om at afhænde ordbogsporteføljen, skal derfor ses som en beslutning om at fokusere Gyldendals strategiske indsatser.

Gyldendal vil som følge af transaktionen modtage et nettoprovenu på ca. 40 mio. kr. før skat fra transaktionen bestående af salgspris fratrukket driftsindtjeningen for 2022.

Af Selskabsmeddelelse nr. 1/2022 fremgik en forventet omsætning på 940-980 mio. kr. Som følge af frasalg af ordbogsporteføljen forventes nu en omsætning på 930-970 mio. kr. Samtidig fremgik af Selskabsmeddelelses nr. 1/2022 et EBIT på 35-50 mio. kr. Med salgsprovenuet fra transaktionen forventes nu et EBIT på 75-90 mio. kr.





