Le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté participe au Mois de la prévention de la fraude 2022 #MPF2022

BURLINGTON, Ontario, 01 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- À titre de membre du Forum sur la prévention de la fraude, le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté (le Collège) unit ses efforts à ceux des coprésidents du Forum, soit le Bureau de la concurrence, la Gendarmerie royale du Canada et le Centre antifraude du Canada, afin d’informer le public sur les répercussions de la fraude et les façons de la prévenir. Le Collège a mis plusieurs outils à la disposition du public pour atténuer les risques de fraude à l’immigration et protéger les immigrants éventuels au Canada.

Le Collège encourage les personnes qui souhaitent retenir les services d’un consultant en immigration à toujours s’assurer que ce consultant est titulaire d’un permis en vérifiant le registre public affiché sur le site Web ou sur l’application mobile du Collège. L’application mobile peut être téléchargée dans la boutique d’applications de Apple ou de Google Play en cherchant « CCIC CICC ».

« L’un des principaux objectifs de notre campagne de prévention de la fraude, qui se déroule au mois de mars, est de sensibiliser le public aux dangers de recourir à des praticiens non autorisés pour déposer une demande d’immigration », explique Stan Belevici, CRIC et président du conseil d’administration. « C’est la raison pour laquelle nous avons retenu les services d’un influenceur et lancé une campagne publicitaire mondiale sur les médias sociaux, de sorte que notre message puisse parvenir aux personnes qui se trouvent à l’étranger et qui, autrement, pourraient ne pas connaître le Collège et sa mission. »

Le Collège consacre également une page de son site Web à la prévention de la fraude, qui se trouve sous l’onglet Protection du public, où le public peut y consulter diverses ressources éducatives, comme un guide du consommateur et des conseils pratiques pour prévenir la fraude à l’immigration.

« Nous avons établi un partenariat formidable avec le Haut-commissariat du Canada en Inde, et nous continuons d’étendre nos activités de sensibilisation à d’autres missions étrangères. Nous avons ainsi réussi à mieux faire connaître le Collège sur le terrain », explique John Murray, président et chef de la direction du Collège. « Transmettre notre message aux collectivités à l’étranger peut être un réel défi, c’est pourquoi nous sommes si fiers d’entretenir une telle relation avec le Haut-commissariat. Il est important pour nous de joindre les personnes qui ont réellement besoin d’entendre notre message, de sorte qu’elles puissent prendre les mesures nécessaires pour se protéger contre des fraudeurs. »

Prenez part à la lutte contre la fraude à l’immigration en visitant le site Web du Collège, www.college-ic.ca, pour en savoir plus, et en vous abonnant à nos comptes de médias sociaux, en partageant nos conseils sur la prévention de la fraude et en utilisant les mots-clics ci-dessous.

#MPF2022

#VérifiezVotreConsultantEnImmigr

À propos du Collège

Le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté est l’autorité mandatée par le gouvernement du Canada pour réglementer la pratique des consultants réglementés en immigration canadienne (CRIC) et des conseillers réglementés en immigration pour étudiants étrangers (CRIEE). Son rôle et ses pouvoirs sont établis dans la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté (Canada). Le Collège établit les normes de la profession en matière de délivrance de permis, de formation et d’éthique et veille à leur application dans l’intérêt public.

Tout consultant en immigration qui fournit des services d’immigration ou de citoyenneté canadienne, au pays ou à l’étranger, doit détenir un permis du Collège.

Pour en savoir plus, consultez www.college-ic.ca.

Responsable des relations de presse

Christopher May

Directeur, Affaires publiques et communications

Collège des consultants en immigration et en citoyenneté

cmay@college-ic.ca

Téléphone : 1-877-836-7543