Anstehende iTeos-Präsentation bei der Cowen 42nd Annual Health Care Conference

CAMBRIDGE, Massachusetts und GOSSELIES, Belgien, March 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- iTeos Therapeutics, Inc. (Nasdaq: ITOS), ein Biopharmazeutik-Unternehmen in der klinischen Phase, das Pionierarbeit im Bereich Entdeckung und Entwicklung einer neuen Generation hochgradig differenzierter immunonkologischer Therapeutika für Patienten leistet, hat heute bekannt gegeben, dass Michel Detheux, Ph.D., President und Chief Executive Officer, am Dienstag, 8. März 2022 um 12:50 Eastern Time einen Vortrag bei der Cowen 42nd Annual Health Care Conference halten wird.



Ein Live-Webcast der Präsentation wird auf der Unternehmenswebsite im Abschnitt „Investors“ bereitgestellt: https://www.iteostherapeutics.com . Eine archivierte Aufzeichnung ist nach dem Vortrag ca. 30 Tage lang verfügbar.

