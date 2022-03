Projet Bousquet : Mise à jour sur la propriété aurifère située sur la faille Cadillac Larder Lake

English French

MONTRÉAL, 01 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bullion Gold Resources Corp. (TSX-V: BGD) (“Bullion Gold” ou « la Société ») fait une mise à jour de son projet Bousquet, lequel est situé dans le camp de minier de Rouyn-Noranda-Cadillac, en Abitibi, au Québec.



Points saillants.

Projet aurifère constitué de 71 claims, 2,369 hectares situé au cœur minier de l’Abitibi, longeant la faille Cadillac-Larder Lake sur plus de 8 km;

Corridor minéralisé contenant 5 indices aurifères significatifs sur plus de 3,4 km;

Présence d’or libre dans de nombreux forages historiques et actuel;

Programme prévu de 15000 mètres de forages en 2022;

Plusieurs cibles magnétiques à être tester par forages;

Plus de 100M d’onces d’or produites dans l’environnement de la faille CLL.

Projet Bousquet

Composé de 71 claims d’une superficie d’environ 2,369 hectares, le projet Bousquet situé au cœur des camps miniers abitibien de Rouyn-Noranda, Cadillac et Val d’Or reconnus mondialement, longe sur plus de 8 kilomètres la très prolifique faille aurifère Cadillac-Larder Lake (CLL). Cette faille, associée depuis plus de cent ans à de nombreux gisements aurifères ainsi qu’à des centaines d’indices aurifères, fait régulièrement l’objet de travaux par différentes sociétés minières juniors ou majeures.

Plus de 100 millions d’once d’or ont été produites jusqu’à aujourd’hui dans l’environnement immédiat de cette faille.

Le projet Bousquet, bien ancré dans cet environnement aurifère, recèle huit indices aurifères retracés par forages. Les principaux indices CB-1, Paquin Est, Paquin Ouest, Decoeur et Joannes se situent au sud de de la faille CLL, le long d’un corridor aurifère cisaillé, minéralisé et silicifié d’environ 3,4 kilomètres de long variant de quelques mètres à plus de 30 mètres de large lequel, selon les données historiques et actuelles, contient de l’or visible de façon régulière.

Les indices Bouzan, Normar et 17932 se situent au nord de la faille CLL.

Selon les données relevées par la Société dans les différents rapports de sondages, plusieurs résultats historiques auraient été influencés à la baisse dû principalement à une faible récupération de la carotte allant parfois jusqu’à 30% ainsi qu’à un manque d’analyses dans les zones aurifères potentielles.

Avec un équipement plus moderne et une carotte de sondage plus volumineuse en termes de diamètre, la direction de la Société croit que la récupération de la carotte sera beaucoup plus efficace. En conséquence, les résultats de forages devraient être plus représentatifs quant à la teneur et l’épaisseur réelles des zones aurifères intersectées.

Le programme de forage réalisé en 2021 par la Société appuie bien cette hypothèse ayant obtenu une récupération quasi complète de la carotte lors de ces travaux avec des résultats aurifères significatifs dans les zones testées.

« La propriété Bousquet est à notre avis l’une des propriétés localisées sur la faille CLL offrant le meilleur potentiel aurifère à court et moyen terme. Peu exploré par le passé, ce projet renferme plusieurs indices aurifères significatifs qui ne demandent qu’à être investigués plus en profondeur. Le programme 2022 servira notamment à cerner le potentiel de la zone Paquin ainsi qu’à investiguer une partie du secteur nord de la propriété. » de commenter Jonathan Hamel, PDG de la Société.

Zones Paquin Est et Ouest (MERN : GM 0713-A, GM 61411)

La plupart des sondages, d’une profondeur variant de 20 mètres à environ 300 mètres verticale, implantés depuis le début des années 1940 dans les zones Paquin Est et Ouest ont recoupé plusieurs zones cisaillées sur environ 1,3 kilomètres de direction EO contenant de la galène et de l’or.

On a noté la présence d’or libre dans plus d’une vingtaine de sondages historiques excluant le BO-21-08 lequel a recoupé de l’or libre donnant une teneur de 16,96 g/t Au sur 9 mètres incluant 129 g/t Au sur 1 mètre.

Plusieurs hautes valeurs historiques sont associées à ce corridor aurifère. Les indices Paquin sont constitués de veinules et veines de quartz bleutée à l’intérieur de zones de cisaillement minéralisée en pyrite et arsénopyrite contenant de l’or libre, de la galène et de la chalcopyrite.

Zone Decoeur (MERN : GM 0713-A, GM 61411)

La zone Decoeur, d’une longueur de près de 1km, se trouve au SO en continuité des zones Paquin dans un système de cisaillement similaire à ces deux indices. Selon le data historique, on note un ensemble de zones cisaillées contenant une importante silicification constituée de veines et veinules de quartz bleutée minéralisées en pyrite et arsénopyrite. La récupération historique des carottes de sondage a également été très faible dans ce secteur.

L’or et l’argent se retrouvent généralement dans ces zones cisaillées variant de quelques mètres à plus de 35 mètres d’épaisseur. Moins de vingt-cinq sondages ont été réalisés sur cet indice depuis sa découverte dans les années 1940.

Zone Joannès (MERN : GM 00735-B)

Situé au SO de la zone Decoeur, cet indice aurifère reconnu par forages sur près de 500 mètres de long a été historiquement testé par une vingtaine de forages dans les années 1940. Là encore, la récupération de la carotte a été relativement faible dans plusieurs sondages. De l’or libre y a également été détecté dans certains forages. Ces forages ont été peu analysés par le passé.

Zone CB-1 (MERN : GM 39079)

La zone Calder-Bousquet 1 (CB-1) est localisé à environ 700 mètres au NNE de la zone Paquin Est. Très peu de forages ont été réalisés sur cet indice. La présence d’or y a été détectée dans quelques forages dans ce qui semble être un système aurifère similaire aux autres indices situés au SO.

Les autres indices aurifères se situent au nord de la faille mais ils n’ont pas fait l’objet de travaux intensifs par le passé.

Anomalies magnétiques

Dans la partie NE de la propriété, suivant un relevé magnétique de haute précision réalisé en 2021, la Société a décelé plusieurs anomalies magnétiques présentant des cibles de première importance. Plusieurs creux magnétiques situés au contact de hauts magnétiques pourraient être causés par la présence de zones minéralisées silicifiées propices à la déposition de l’or.

La très grande partie de la propriété Bousquet située au nord de la faille CLL n’a pratiquement jamais fait l’objet de travaux par le passé ce qui offre à la Société un grand choix de cibles potentielles d’explorations pour le futur.

Programme 2022

Pour la période 2022, la direction de la Société compte compléter un programme de forages d’environ 15,000 mètres en trois phases spécifiques. La Société a obtenu une partie de ses permis de forages et est en attente pour l’obtention d’un autre groupe de permis représentant au total une quarantaine de forages à être réalisés dans la zone Paquin Est et dans la portion NE de la propriété.

Une première phase d’environ 3,000 mètres devraient débuter incessamment. Ces forages auront pour objectifs de vérifier la zone Paquin près de la surface ainsi que certaines données historiques. La seconde phase de forages d’environ 5,000 mètres aura comme objectifs de tester l’extension en profondeur de cette même zone ainsi que d’en vérifier l’extension est.

La dernière phase de forage testera la continuité en profondeur de cette même zone aurifère à une profondeur de plus de 500 mètres verticaux. Au cours de cette même phase, la Société prévoit aussi vérifier différentes cibles magnétiques localisées dans le secteur nord-est de la propriété.

L’ensemble des résultats obtenus et compilés avec le data historique servira éventuellement à l’établissement d’une première estimation de qualité 43-101 de la ressource aurifère de la zone Paquin Est.

Ce communiqué de presse a été lu et approuvé par Gilles Laverdière, P.Geo., administrateur et personne qualifiée selon la Norme canadienne 43-101.

À propos de Bullion Gold Resources

Bullion Gold est impliquée dans l'identification, l'exploration et le développement de propriétés minières aurifères dans la province de Québec.

Pour plus d'informations sur la Société, visitez www.bulliongold.ca

Autres informations

