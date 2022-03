Le Festival Go vélo Montréal de retour à l’horaire printanier 

MONTRÉAL, 01 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vélo Québec dévoile aujourd’hui la programmation du Festival Go vélo Montréal, présenté par Les Producteurs de lait du Québec, en collaboration avec Desjardins. Le Festival est de retour cette année à son habituel horaire printanier, et aura lieu du 29 mai au 5 juin. Les grands événements – le Défi métropolitain, le Tour la Nuit et le Tour de l’Île de Montréal – seront autant d’occasions de goûter le plaisir d’aller à vélo avec vos proches. Inscrivez-vous d’ici le 14 mars et profitez du tarif de lancement, le meilleur tarif de la saison, au www.velo.qc.ca/fgvm.



Au plus grand bonheur de Vélo Québec, l’auteur-compositeur-interprète Émile Bilodeau sera de nouveau porte-parole du Festival Go vélo Montréal cette année : « J’imagine la joie que ce sera de pouvoir enfin se retrouver par milliers, de célébrer l’arrivée de la belle saison et de la chaleur, et de pouvoir faire tout cela à vélo, au rythme du vélo, dans une belle fête en mouvement! J’ai tellement hâte de vous revoir! »

Défi métropolitain – dimanche 29 mai, à compter de 7 h

La 20e édition du Défi métropolitain propose aux cyclistes de pédaler, à leur rythme, un parcours non chronométré de 50 à 145 km. Ce sera l’occasion de découvrir une nouvelle portion de la grande région métropolitaine, en partance de Pointe-Calumet.

Tour la Nuit – vendredi 3 juin, à compter de 20 h

Le Tour la Nuit aura un parcours de 22 km, sans autos, dans les rues de 4 arrondissements de Montréal : le Plateau Mont-Royal, Rosemont–La-Petite-Patrie, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et Ville-Marie.

Tour de l’Île de Montréal – dimanche 5 juin, à compter de 9 h 30

Le Tour de l’Île aura un parcours de 36 km, sans autos, dans les rues de 7 arrondissements de Montréal : le Plateau Mont-Royal, Rosemont–La-Petite-Patrie, Outremont, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Sud-Ouest, Verdun et Ville-Marie ainsi que des villes de Mont-Royal et Westmount.

Pour assurer la fluidité de la circulation cycliste tout au long des parcours du Tour la Nuit et du Tour de l’Île de Montréal, il n’y aura pas de site de départ et d’arrivée unique. Les participants devront – lors de leur inscription – choisir un lieu de départ parmi des points d’accès répartis sur le parcours, ainsi qu’une heure de départ parmi les plages horaires proposées.

Au Tour de l’Île, il sera possible de prendre le départ à partir de 3 points d’accès : le parc La Fontaine, le parc MacDonald et le parc Angrignon.

Au Tour la Nuit, il sera possible de prendre le départ à partir de 2 points d’accès : le parc La Fontaine et le parc Maisonneuve.

Afin que les cyclistes puissent compléter leur boucle au même endroit d’où ils sont partis, les parcours du Tour de l’Île et du Tour la Nuit seront entièrement fermés à la circulation automobile pour la durée de l’événement.

À propos du Festival Go vélo Montréal

Le Festival Go vélo Montréal est un événement réalisé par Vélo Québec. Présenté par les Producteurs de lait du Québec en collaboration avec Desjardins, l’événement compte également Sports Experts, l’Autorité régionale de transport métropolitain et le Parc olympique comme commanditaires associés. Parmi ses partenaires publics, le Festival Go vélo Montréal obtient un appui indispensable de la Ville de Montréal, du gouvernement du Québec et de Tourisme Montréal. Le Festival est membre du Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI).



À propos de Vélo Québec

Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de promouvoir et développer la pratique du vélo. Son expertise est aujourd’hui reconnue à travers la communauté cycliste internationale.

