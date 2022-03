BOREO OYJ Sijoittajauutinen 1.3.2022 klo 15:00

Boreo toteuttaa kaksi strategiansa mukaista add-on yritysostoa

Infradex osaksi Boreon Elektroniikka -liiketoiminta-aluetta

Boreo on allekirjoittanut 1.3.2022 sopimuksen, jonka mukaisesti se ostaa Infradex Oy:n (”Infradex”) koko osakekannan Olavi Kumpulaisen omistamalta yhtiöltä. Infradex jatkaa kaupan jälkeen operointia itsenäisesti osana Boreo-konsernin Elektroniikka -liiketoiminta-aluetta ja Yhtiön nykyinen myyntipäällikkö Hermanni Lehtomäki on nimitetty kaupan yhteydessä Infradexin uudeksi toimitusjohtajaksi.

Infradex on Suomen johtava lämpökuvausjärjestelmien maahantuoja, huoltoliike ja lämpökuvauksen sekä infrapunatekniikan kouluttaja. Yhtiö on erikoistunut lämpökameroiden ja mittareiden myyntiin ja maahantuontiin, huoltoon, sekä FLIR lämpökameroiden ja mittalaitteiden kalibrointiin. Yhtiö järjestää lisäksi lämpökuvaukseen liittyviä koulutuksia ja seminaareja, sekä tarjoaa teknistä tukea lämpökuvauskaluston ja ohjelmistojen käyttöön. Yhtiön avainasiakkaita ovat muun muassa maanlaajuiset jakelijat- ja tukkutoimijat, sekä julkishallinto. Yhtiön merkittävin päämies on Teledyne Flir. Infradex työllistää 4 henkilöä ja sen toiminnot sijaitsevat Vantaalla. Yhtiön liikevaihto tammikuussa 2022 päättyneellä tilikaudella oli noin 2,0 miljoonaa euroa ja käyttökate noin 0,5 miljoonaa euroa.

Osakkeista maksettava kiinteä kauppahinta on 1,35 miljoonaa euroa ja velaton kauppahinta (yritysarvo) 1,0 miljoonaa euroa. Kiinteä kauppahinta maksetaan kaupan toteutushetkellä myyjälle käteisellä. Kiinteän kauppahinnan lisäksi Boreo maksaa myyjälle enintään 0,3 miljoonan euron suuruisen lisäkauppahinnan, joka perustuu Infradexin liiketoiminnan kehitykseen vuosina 2022-2023. Lisäkauppahinta maksetaan käteisenä.

Kaupalla ei ole vaikutusta Boreon strategisiin tavoitteisiin ja kauppa on toteutunut 1.3.2022. Boreo raportoi Infradexin osana sen Elektroniikka -liiketoiminta-aluetta.

Boreo vahvistaa konserniin kuuluvan ESKP:n asemaa erikoistuneiden kuljetuspalveluiden tarjoajana Vesterbacka Transport yritysoston myötä

Boreo on allekirjoittanut 1.3.2022 sopimuksen, jonka mukaisesti se ostaa Vesterbacka Transport Oy:n (”Vesterbacka”) koko osakekannan yhtiön omistaja ja toimitusjohtaja Jari Vesterbackalta, joka jatkaa yhtiön toimitusjohtajana. Vesterbacka tulee tukemaan Boreo-konserniin kuuluvaa ESKP:ta, vahvistaen ESKP:n asemaa erikoistuneiden kuljetuspalveluiden tarjoajana.

Vesterbacka on vuonna 2001 perustettu Suomessa toimiva erikoistuneiden kuljetuspalveluiden tarjoaja. Yhtiö työllistää 2 henkilöä ja sen toiminnot sijaitsevat Tuusulassa. Yhtiön liikevaihto 31.3.2021 päättyneellä tilikaudella oli noin 0,5 miljoonaa euroa.

Osakkeista maksettava kiinteä kauppahinta on noin 0,3 miljoonaa euroa ja velaton kauppahinta (yritysarvo) on noin 0,5 miljoonaa euroa. Kiinteä kauppahinta maksetaan kaupan toteutushetkellä myyjälle käteisellä. Yritysoston osittaiseksi rahoittamiseksi Boreo järjestää noin 0,1 miljoonan euron suuruisen suunnatun osakeannin Jari Vesterbackalle. Tarkemmat tiedot suunnatusta osakeannista on tiedotettu erillisessä 1.3.2022 julkaistussa pörssitiedotteessa.

Kaupalla ei ole vaikutusta Boreon strategisiin tavoitteisiin ja kauppa on toteutunut 1.3.2022. Boreo raportoi Vesterbackan ’Muissa toiminnoissa’.

Boreon toimitusjohtajan Kari Nergin kommentit

”On ilo tiedottaa samana päivänä kaksi strategiamme mukaista add-on yritysostoa. Infradex täydentää erinomaisesti olemassaolevia Elektroniikka -liiketoiminta-alueemme itsenäisiä yhtiöitä ja olen luottavainen kykyymme tukea yhtiön kasvua tulevaisuudessa. Vesterbacka puolestaan on hyvä esimerkki olemassaolevia liiketoimintoja vahvistavasta add-on yritysostosta. Boreo vahvistaa yritysoston myötä ESKP:n asemaa erikoistuneiden kuljetuspalveluiden tarjoana. Näiden molempien yritysostojen toteutus mahdollistui nykyliiketoimintojemme henkilöstön myötävaikutuksella ja olenkin erittäin tyytyväinen siitä, että työ yritysostostrategiamme kirkastamisen osalta alkaa kantaa odotettua hedelmää. Toivotan sekä Infradexin että Vesterbackan henkilöstön lämpimästi tervetulleeksi Boreo-konserniin” sanoo Boreon toimitusjohtaja Kari Nerg.

Vantaalla, 1. päivänä maaliskuuta 2022

Boreo Oyj

Kari Nerg

Toimitusjohtaja

Jakelu:

Helsingin pörssi

keskeiset tiedotusvälineet,

www.boreo.com



Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kari Nerg

+358 44 341 8514

Talous- ja rahoitusjohtaja Aku Rumpunen

+358 40 556 3546

Boreo lyhyesti

Boreo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, joka luo arvoa omistamalla, hankkimalla ja kehittämällä liiketoimintoja Pohjois-Euroopassa. Boreon liiketoiminnot on organisoitu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Elektroniikka, Tekninen kauppa ja Raskas kalusto.

Boreon päätavoite on omistaja-arvon luominen pitkällä aikavälillä. Tämän se pyrkii saavuttamaan yritysostovetoisella strategialla, luomalla optimaaliset olosuhteet sen yhtiöille myynnin kasvattamiseen ja kannattavuuden parantamiseen sekä olemalla paras mahdollinen koti sen yhtiöille ja henkilöstölle.

Konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2020 oli 103,6 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 400 henkilöä Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä ja Baltiassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Vantaalla.