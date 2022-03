Pershimex recoupe 23,3 g/t d’or sur 1 mètre sous l’indice Céré, et 18,4 g/t d’or sur 1,2 mètre sous la veine no 3, sur la propriété Villebon

English French

VAL-D’OR, Québec, 01 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Ressources Pershimex (« Pershimex » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE : PRO) est heureuse d’annoncer les résultats de sa dernière campagne de forage réalisée à l’automne 2021 sur la propriété Villebon. Le sondage VB-21-08 a recoupé plusieurs intersections minéralisées dont une titrant à 23,3 g/t d’or sur 1 mètre sous l’indice Céré, alors que le sondage VB-21-07 a recoupé 18,4 g/t d’or sur 1,2 mètre sous la veine no 3. Ces nouveaux sondages sont fort prometteurs et réactivent l’intérêt de la Société sur cette propriété qui était restée sans travaux depuis 2014.



Environ 1 000 mètres de forage ont été réalisés durant cette campagne pour un total de 8 sondages (VB-21-01 à 08). Ceux-ci ont été implantés de manière à recouper le corridor de cisaillement situé entre l’indice Céré et la veine no 3, distant d’environ 700 mètre l’un de l’autre (voir figure 1). Deux sondages (VB-21-01 et VB-21-08) ont été réalisés directement sous l’indice Céré dans le but de confirmer en profondeur la continuité de la minéralisation. Rappelons qu’en 2014, le sondage VB-14-07 avait recoupé, à moins de 25 mètres de la surface, 17 g/t d’or sur 7,8 mètres. Le sondage VB-21-01 a recoupé la zone minéralisée à environ 75 mètres de profondeur verticale (voir figure no 2) et a retourné 3,9 g/t d’or sur 2 mètres. Le sondage VB-21-08 a quant à lui recoupé plusieurs intersections minéralisées dont une titrant à 23,3 g/t d’or sur 1 mètre et ce à environ 150 mètres vertical.

Jusqu’à maintenant, quatre sondages ont été implantés sous l’indice Céré. Les quatre ont confirmé la présence et la continuité en profondeur de la minéralisation. La variabilité des teneurs aurifères observées d’un sondage à l’autre confirme la présence d’un fort effet pépite. En ce sens, plusieurs grains d’or libres et grossiers ont été observés dans l’ensemble des carottes de forage provenant de l’indice Céré. Les sondages réalisés entre l’indice Céré et la veine no 3 (VB-21-02 à VB-21-06) n’ont retourné aucune valeur aurifère significative. Le sondage VB-21-07 a été implanté directement sous la veine no 3 (figure no 3) et avait pour objectif de confirmer la présence historique de minéralisation aurifère. En effet, le sondage historique GR-5 avait intercepté la veine no 3 en début de trou et ce à faible profondeur et retourné 1,8 g/t d’or sur 2,8 mètres. Ce même sondage a intercepté vers la fin, la zone contenant la veine no 1, et a retourné 5,4 g/t d’or sur 1,1 mètre. Le sondage VB-21-07 a en effet intercepté la veine no 3 à environ 60 mètres de profondeur vertical et a titré 18,4 g/t d’or sur 1,2 mètre. La zone minéralisée contenant la veine no 1 a également été interceptée par le forage mais aucun résultat aurifère significatif n’a été obtenu.

Le tableau 1 présente les meilleures intersections aurifères des sondages VB-21-01, VB-21-07 et VB-21-08. Les intersections ne représentent pas l’épaisseur réelle de la minéralisation.

Tableau 1 : Intersections minéralisées

Sondage

#DDH Indice De

(m) À

(m) Intersection

minéralisée

(g/t Au) VB-21-01 Céré 75,9 77,9 3,9 g/t Au @ 2,0 m VB-21-07 Veine no 3 70 71,2 18,4 g/t Au @ 1,2 m VB-21-08 Céré 135 137 4,5 g/t Au @ 2,0 m VB-21-08 Céré 148 149 23,3 g/t Au @ 1,0 m VB-21-08 Céré 187 188,6 6,0 g/t Au @ 1,6 m



Robert Gagnon, président et chef de la direction de la Société, déclare : « Cette campagne de forage aura permis à la Société de réactiver la propriété Villebon, tout en en y ajoutant des résultats aurifères significatifs. Nous avons confirmé dans le secteur de l’indice Céré, l’enracinement en profondeur du système aurifère avec quatre sondages positifs (incluant ceux réalisés en 2014). Dans le secteur de la veine no 3, nous avons été en mesure de confirmer les résultats historiques et encore une fois de valider la variabilité des teneurs en or causée par l’effet pépite et la présence d’or libre grossier. »

Contrôle de la Qualité et protocole de divulgation

Suivant un programme d’assurance et de contrôle de qualité analytique, des échantillons en blanc et des matériels de référence certifiés ont été ajoutés parmi les échantillons de demi-carotte de calibre NQ avant d’être expédiés et analysés par le laboratoire d’analyse Bourlamaque de Val-d’Or, Québec suivant la méthode de pyro-analyse.

Personne Qualifiée

Ce communiqué de presse a été préparé par Robert Gagnon, géologue professionnel et président de Pershimex, une personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101.

Pour plus d'informations, veuillez contacter : Robert Gagnon, Président Jacques Brunelle, VP Corporatif Tél : (819) 825-2303 Tél : (819) 856-1387



Mise en garde

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude des renseignements contenus dans le présent communiqué de presse.

Les faits énoncés dans ce communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont des « énoncés prospectifs » et les lecteurs sont mis en garde à l’effet que ces énoncés ne sont pas une garantie de succès et que les développements et résultats futurs peuvent être différents de ceux projetés dans ces énoncés prospectif.



Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au

