Les Vêtements de Sport Gildan tiendra une Journée virtuelle des investisseurs le 29 mars 2022

MONTRÉAL, 01 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (TSX et NYSE : GIL) a annoncé aujourd'hui qu'elle tiendra une Journée virtuelle des investisseurs le mardi 29 mars 2022 afin de donner un aperçu du plan de Croissance durable de Gildan. L'événement virtuel, qui doit commencer à 9 h 00, HE et se terminer au plus tard à 12 h (midi), comprendra des présentations de l'équipe de direction et une session interactive de questions-réponses. Les participants sont encouragés à s'inscrire à l'avance à la webdiffusion au lien suivant : Gildan Journée virtuelle des investisseurs 2022. Une webdiffusion en direct de l'événement, ainsi qu'une rediffusion, seront aussi disponibles sur le site Web de Gildan au lien suivant : http://gildancorp.com/fr/investisseurs/evenements-et-presentations/.



