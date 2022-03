Converstion d’intérêts de débenture en actions et rémunération en titres

English French

LAVAL, Québec, 01 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Geekco Technologies – (la « Société » ou « Geekco ») (TSX-V: GKO; OTCQB: GKOTF), a annoncé que conformément aux termes et conditions des unités de débentures convertibles émises le 1er mars 2021 (les « Unités de Débentures »), Geekco a accepté, sous réserve de l'approbation de la Bourse de croissance TSX (la « TSXV »), d'émettre 346 018 actions de catégorie A (les « Actions ordinaires ») en règlement du paiement d'intérêts totalisant 100 000 $ courus entre le 1er mars 2021 et le 28 février 2022. Les Actions ordinaires seront émises au prix de 0,289 $ par Action ordinaire et seront assujetties à une période de restriction à la revente de quatre mois à compter de la date d'émission des Actions ordinaires. La transaction est sujette à l'approbation de la TSXV.



Dans un communiqué de presse daté du 1er mars 2022, Geekco annonçait la réalisation de la première tranche d'un placement privé d’Unités de Débentures et les conditions de ce placement. Ces conditions comprennent l'obligation de payer un taux d'intérêt de 10 % par an, accumulé à terme échu, payable à la fin de chaque date anniversaire soit en espèces, soit en Actions ordinaires, au choix de la Société. Si le paiement est effectué en Actions ordinaires, le prix par action émise est égal au cours moyen pondéré en fonction du volume des Actions ordinaires inscrites à la TSXV pour les 20 derniers jours avant la date de paiement applicable, sous réserve du prix minimum conformément aux politiques de la TSXV et de l'approbation de la TSXV.

Geekco a également annoncé l’attriubution à ses administrateurs d'un total de 450 000 options d'achat d'actions permettant l'acquisition d'autant d'Actions ordinaires à un prix d'exercice de 0,40 $ par action pour une période de 10 ans et seront acquises par tranches de 25% par période de six mois révolue.

À titre de rappel et tel qu’annoncé précédemment, lors de la dernière assemblée des actionnaires de Geekco du 31 mai 2021, les actionnaires ont approuvé, à la majorité des voix et sous réserve de l’approbation finale de la TSXV, le régime amendé d’attribution d’options d’achat d’actions qui passe d’un régime variable de 10 % à un régime à nombre fixe de 7 231 875 Actions ordinaires réservées pour l’attribution d’autant d’options de la Société. Les actionnaires et les actionnaires désintéressés, à la majorité des voix dans les deux cas, ont également approuvé le nouveau régime d’unités d’actions incessibles (« UAI ») à nombre fixe de la Société de 7 231 875 Actions ordinaires réservées pour l’attribution d’UAI de la Société, pour autant que le nombre maximum d’Actions ordinaires pouvant être émises conformément aux régimes d’options et d’UAI et de tout autre mécanisme de rémunération en titres n’excède pas ce nombre.

À PROPOS DE GEEKCO

Geekco se positionne à l'avant-garde des médias sociaux en offrant FlipNpik, un réseau social collaboratif qui vise à promouvoir l’achat local, contribuant ainsi à l’amélioration de l’économie locale et à la qualité de vie des citoyens, et qui récompense la contribution de valeur avec tous les utilisateurs actifs. L’écosystème et l’application mobile FlipNpik mettent à profit le levier de la communauté de consommateurs, créateurs de contenu et influenceurs pour stimuler l’achat local et dynamiser la visibilité des commerces locaux. En échange, les utilisateurs actifs qui créent et partagent du contenu numérique au sein de la plateforme reçoivent des « Flip Social » qu’ils utilisent pour obtenir des récompenses et/ou consommations offertes par les partenaires stratégiques et commerces locaux.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Pour plus d’information, veuillez contacter :

Corporation Geekco Technologies

Henri Harland, Président du conseil d'administration

Téléphone : (514) 246-9734