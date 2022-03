Innofactor toteuttaa Microsoft Dynamics 365 -ratkaisun ruotsalaiselle pankille

Finnish English

Innofactor Oyj:n sisäpiiritieto 1.3.2022 klo 16.15



Innofactor ja ruotsalainen pankki ovat allekirjoittaneet sopimuksen koskien Microsoft Dynamics 365 -ratkaisun konfigurointi-, kehitys- ja tukipalveluita.

Innofactor arvioi sopimuksen arvon olevan noin 800 000 euroa. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Espoossa 1.3.2022

INNOFACTOR OYJ

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Innofactor Oyj

Puh. 050 584 2029

sami.ensio@innofactor.com

