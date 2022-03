FAIR Canada poursuit son héritage en lançant son nouveau site Web axé sur les investisseurs

English French

TORONTO, 01 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- FAIR Canada a lancé sa nouvelle image de marque en vue de rehausser son engagement auprès des investisseurs et leur fournir des ressources pour les aider à connaître leurs droits. Le nouveau site web amélioré permet de renforcer les canaux actuels de l’organisme en matière de défense des intérêts des investisseurs individuels et des consommateurs de produits et services financiers et de promouvoir leurs droits.



« Je suis heureux d’avoir revitalisé la marque de FAIR Canada alors que nous bâtissons notre héritage impressionnant axé sur la défense des intérêts des investisseurs depuis 2008 », a déclaré Jean-Paul Bureaud, directeur général de FAIR Canada. « Ce nouveau site Web permettra à FAIR Canada de répondre aux besoins des investisseurs particuliers en leur fournissant des ressources pour les aider à comprendre leurs droits et en leur offrant des outils pratiques pour les guider dans leur parcours d'investisseur. »

FAIR Canada est le seul organisme de défense des investisseurs national, indépendant et sans but lucratif au Canada.

Étant donné l’essor de l’investissement de détail et de l’accès direct à des produits financiers complexes disponibles par l’entremise de nouvelles plateformes de négociation, FAIR Canada estime qu’il est plus important que jamais d’avoir un organisme de défense des intérêts des investisseurs.

« Nous sommes toujours à l'écoute des investisseurs et nous exhortons les gouvernements, les organismes de réglementation et le secteur à privilégier un traitement équitable des investisseurs, d'autant plus qu'un nombre croissant d'investisseurs particuliers se livrent activement à des activités de négociations », explique M. Bureaud. « Nos efforts visent à sensibiliser le public aux risques des cryptoactifs, à promouvoir un système de traitement des plaintes plus efficace, indépendant et doté d'un pouvoir décisionnel, à rechercher de meilleurs moyens en matière de protection des investisseurs vulnérables et à préconiser des changements à la réglementation afin d’offrir un système équitable. »

Dans le cadre du relancement de FAIR Canada, les investisseurs occupent une place primordiale et sont au cœur de son travail. Le site Web assure une expérience optimale de l'utilisateur grâce à une navigation simplifiée qui lui permet de trouver rapidement les informations, les outils et les ressources dont il a besoin. Mentionnons quelques-uns des éléments principaux : Notions de base en matière d’investissement, Connaissez vos droits, Points de vue des experts sur les politiques et un bulletin mensuel annonçant des informations pertinentes.

Le site Web et les plateformes de médias sociaux présentent maintenant la nouvelle image de marque de FAIR Canada.

À propos de FAIR Canada

FAIR Canada défend les droits des investisseurs particuliers au Canada par l’entremise de la défense des intérêts, de l’éducation et de l’avancement des questions de réglementation. Nous sommes le porte-parole indépendant et digne de confiance afin de répondre aux enjeux importants qui touchent les investisseurs particuliers. En tant que seul organisme sans but lucratif, axé sur les investisseurs au Canada, nous fournissons des commentaires éclairés et objectifs sur les questions de réglementation qui ont une incidence sur l'équité et la protection des investisseurs.

Pour en savoir plus sur les droits des investisseurs, consultez FAIRCanada.ca et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Jean-Paul Bureaud

Directeur général, FAIR Canada

jp.bureaud@faircanada.ca

Andrea David

Spécialiste en communication, FAIR Canada

andrea.david@faircanada.ca