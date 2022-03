Vincit Oyj

Yhtiötiedote 1.3.2022 kello 17:15

Muutos Vincit Oyj:n yhtiökokouskutsuun kohtaan 10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Vincit Oyj:n hallitus ehdottaa muutosta 24.2.2022 klo 10:00 julkaistun yhtiökokouskutsun kohtaan 10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen. Hallitus ehdottaa, että kohdassa esitetystä hallituksen vuosipalkkiosta 1/12 osaa vastaava summa lahjoitetaan Suomen Punaisen Ristin hätäapukeräykseen Ukrainan konfliktista kärsivien auttamiseksi ja että hallituksen jäsenille vastaavasti maksetaan 11/12 osaa.

Muutettu ehdotus:

10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 7 000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle maksetaan 30 000 euroa vuodessa ja muille jäsenille kullekin 18 000 euroa vuodessa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset.

Hallituksen puheenjohtajan palkkio ehdotetaan maksettavaksi kuukausittain rahana. Hallituksen varapuheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten palkkiot ehdotetaan maksettavaksi siten, että vuosipalkkiosta 50 prosenttia maksetaan yhtiön hallussa olevina, tai mikäli tämä ei ole mahdollista, markkinoilta hankittavina Vincit Oyj:n osakkeina ja 50 prosenttia maksetaan rahana. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun kuukauden sisällä yhtiökokouksen päätöksestä.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 31 prosenttia yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotusta yhtiökokouksessa.

Hallitus ehdottaa, että yllä esitetystä hallituksen vuosipalkkiosta 1/12 osaa vastaava summa lahjoitetaan Suomen Punaisen Ristin hätäapukeräykseen Ukrainan konfliktista kärsivien auttamiseksi ja että hallituksen jäsenille vastaavasti maksetaan 11/12 osaa.

Lisätietoja:

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Julius Manni, puhelin: 050 424 3932

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: 050 520 4098

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa, jotta huominen ei pelota. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi