Excellence Canada dévoile l’Avenir du travail en actualisant deux normes d’excellence

TORONTO, 01 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Excellence Canada a le plaisir d’annoncer la publication de deux Normes d’excellence actualisées très attendues, Santé mentale au travail et Milieu de travail sain. Les deux normes ont essentiellement pour objet de guider les employeurs afin qu’ils puissent créer des environnements de travail physiquement sains et sécuritaires en prenant des mesures spécifiques et en utilisant les pratiques exemplaires d’organisations efficaces.



Chaque semaine, 500 000 employés manquent le travail en raison de problèmes de santé mentale et les maladies mentales comptent pour deux tiers des coûts d’invalidité de longue durée. En les mettant en œuvre, ces normes ont démontré qu’elles pouvaient réduire les jours d’absence, accroître l’engagement des travailleurs et procurer des dividendes aux organisations prêtes à investir dans le mieux-être des employés en protégeant et en soutenant leur santé physique et mentale au travail.

« Il n’y a pas d’excellentes organisations sans d’excellents employés. Il n’y a pas d’excellents employés sans des milieux de travail sains et une bonne santé mentale au travail, affirme Allan Ebedes, Président et chef de la direction d’Excellence Canada. Ces normes révisées contiennent de nouvelles connaissances et incorporent plus de 20 ans de perfectionnement et d’expérience à aider les organisations à transformer la culture de leur main-d’œuvre et à être reconnues à l’échelle nationale comme des modèles à suivre ».

Les employeurs peuvent chercher à obtenir des conseils sur mesure pour adopter une norme avec l’aide des conseillers d’Excellence Canada dont les connaissances approfondies, l’approche qui a fait ses preuves et l’expérience pratique rendent la progression vers la mise en œuvre plus facile et plus efficace. Les organisations efficaces peuvent aussi être certifiées et reconnues dans le cadre du programme de prix éminemment connue à l’échelle nationale, le Prix Canada pour l’Excellence, et ainsi célébrer leurs réussites et démontrer leur approche avant-gardiste envers l’avenir du travail à leurs clients, leurs employés et autres parties intéressées.

Sommaire des principales caractéristiques

Utilisent une méthodologie de mise en œuvre progressiste simplifiée avec 19 résultats désirés

Intègrent la culture d’excellence organisationnelle, façonnant l’expérience à la fois des employés et des clients

Complètent et renforcent les cadres de travail et les systèmes d’accréditation existants comme ISO45001, ISO45003, Agrément Canada, Bureau de normalisation du Québec (BNQ) Norme 9700-800 Entreprise en santé

Entièrement alignées sur la Norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail CSA/BNQ

Les 13 facteurs psychosociaux de Protégeons la santé mentale au travail y sont incorporés



Quelle norme d’Excellence convient le mieux pour le bien-être de vos gens?

Le Cadre de travail de la santé mentale au travail est habituellement choisi par les organisations qui veulent se concentrer sur l’amélioration de la santé mentale des employés et être reconnues comme tel au niveau national. Excellence Canada est le seul organisme qui certifie les organisations qui mettent en application la Norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail .

La Norme sur un milieu de travail sain est habituellement choisie par les organisations qui veulent une approche totalement holistique équilibrée pour optimiser toute l’expérience employés, qui fait également intégralement partie de leurs plans stratégiques. La Norme comprend les éléments de la Santé mentale au travail et donne aussi plus de détails sur les habitudes de vie, les risques de santé et l’environnement physique.

Comment commencer

Excellence Canada peut aider les employeurs de tous les secteurs et de toutes les tailles à démarrer plus rapidement et créer les meilleurs résultats possibles, sans tâtonnement, avec ces services :



Évaluation rapide – prendre le pouls de l’organisation pour déterminer son niveau de maturité dans les questions de mieux-être des employés et son état de préparation à procéder

– prendre le pouls de l’organisation pour déterminer son niveau de maturité dans les questions de mieux-être des employés et son état de préparation à procéder Évaluation de l’excellence – service complet de certification et de reconnaissance de l’organisation par rapport à la norme avec compte rendu de l’état actuel, recommandations et plan d’amélioration stratégique.

– service complet de certification et de reconnaissance de l’organisation par rapport à la norme avec compte rendu de l’état actuel, recommandations et plan d’amélioration stratégique. Encadrement et consultation – solutions d’expert personnalisées pour aider à n’importe quelle étape du cheminement vers l’excellence et le mieux-être

– solutions d’expert personnalisées pour aider à n’importe quelle étape du cheminement vers l’excellence et le mieux-être Formation – transfert des compétences et connaissances collectives ou individuelles spécifiques pour arriver aux résultats désirés des normes

À propos d’Excellence Canada

Excellence Canada est une société sans but lucratif indépendante dont le but est de promouvoir l’excellence organisationnelle partout au Canada. Depuis plus de 36 ans nous aidons les entreprises à prospérer en leur faisant bénéficier de nos programmes et pratiques hautement efficaces. Notre vision est de promouvoir l’excellence dans chaque organisation au Canada, en donnant les moyens d’y arriver et de maintenir l’excellence dans tous les secteurs de l’économie.

En tant qu’autorité nationale en matière d’excellence organisationnelle, de milieux de travail sains et de santé mentale au travail, Excellence Canada offre des cadres de travail, des normes, des services indépendants de vérification et de certification, de consultation aux organisations de toutes tailles et dans tous les secteurs. Nous sommes aussi le dépositaire et juge du prestigieux programme Prix Canada pour l’excellence.

Prix Canada pour l’Excellence, Milieu de travail sain, et Santé mentale au travail sont des marques déposées d’Excellence Canada.

