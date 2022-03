La génération Z se préoccupe moins de la fraude et du vol d’identité selon un sondage d’Equifax Canada

English French

TORONTO (Ontario), 01 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bien que la plupart des Canadiens (90 %) conviennent que la fraude et le vol d’identité constituent un problème grave, les membres de la génération Z (adultes âgés de 18 à 24 ans) sont plus susceptibles de dire qu’ils ont peu de chances d’être victimes de vol d’identité (29 % par rapport à 16 % dans la population en général), selon un récent sondage auprès des consommateurs mené par Equifax Canada en prévision du Mois de la prévention de la fraude.



Seulement 75 % des membres de la génération Z conviennent que la fraude et le vol d’identité constituent un problème grave. Ils sont également moins enclins que leurs homologues plus âgés à être d’accord avec les énoncés suivants : les entreprises devraient mieux protéger leurs renseignements personnels (68 % contre 88 %); la protection des renseignements personnels incombe aux entreprises (71 % contre 87 %); et les gouvernements devraient accroître les sanctions en cas de fraude et de vol d’identité (68 % contre 86 %). En outre, ils sont beaucoup moins enclins à convenir que le gouvernement devrait faire un meilleur travail pour informer les gens sur les façons de protéger leurs renseignements personnels (73 % par rapport à 83 % dans la population en général).

« Peu importe leur âge, la plupart des gens souhaitent que leur gouvernement fasse un meilleur travail de sensibilisation à l’égard de la fraude et du vol d’identité, a déclaré Julie Kuzmic, chef principale de la conformité pour la défense des droits des consommateurs à Equifax Canada. Il est évident qu’une meilleure communication est nécessaire pour prévenir les jeunes générations des dangers associés à la fraude et au vol d’identité. Les criminels spécialisés dans ce type de crime peuvent très rapidement s’en prendre aux gens qui ne sont pas sur leurs gardes. Les générations et les entreprises de toutes tailles devraient prendre les mesures nécessaires pour prévenir et détecter ces crimes. L’une des meilleures façons pour les consommateurs d’y parvenir est de vérifier régulièrement leur dossier de crédit, afin de déceler toute activité suspecte. Vous pouvez obtenir gratuitement une copie de votre dossier de crédit en communiquant avec Equifax par téléphone, par la poste, en personne et en ligne. »

STOPPER LA FRAUDE AVANT QU’ELLE NE SE PRODUISE

Les résultats du sondage indiquent aussi clairement que la peur et la vulnérabilité sont plus fortes chez les générations plus âgées, que ce soit en ligne, en déplacement, à la maison ou en magasin. Il est important de reconnaître que nous sommes tous très vulnérables en ligne, quelle que soit la génération à laquelle nous appartenons. Toutefois, les membres de la génération Z sont encore une fois moins préoccupés et beaucoup moins susceptibles de prendre des mesures pour prévenir la fraude avant qu’elle ne se produise.

ÂGE EN ACCORD AVEC LES ÉNONCÉS SUIVANTS : Total 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 ans

et

plus Je vérifie davantage mes appels pour éviter de recevoir des appels de fraudeurs. 70 % 54 % 73 % 69 % 73 % 72 % 71 % J’examine attentivement mes relevés de carte de crédit et mes relevés bancaires afin de détecter tout signe de fraude. 69 % 52 % 63 % 67 % 69 % 73 % 80 % Je reçois davantage d’appels frauduleux. 63 % 58 % 68 % 66 % 67 % 62 % 57 % Je change plus fréquemment mes mots de passe en ligne. 53 % 43 % 53 % 50 % 56 % 53 % 59 % J’ai consulté mon dossier de crédit plus fréquemment. 45 % 47 % 49 % 45 % 44 % 42 % 45 %

La pandémie de COVID-19 a changé la façon dont les Canadiens travaillent, apprennent, magasinent et interagissent. Dans cet esprit, 70 % des répondants affirment filtrer davantage leurs appels pour éviter ceux de fraudeurs (63 % disent recevoir ce genre d’appel plus fréquemment). Un nombre semblable de répondants (69 %) examinent plus attentivement leurs relevés bancaires et leurs relevés de cartes de crédit, afin de déceler des signes de fraude; les femmes, les personnes âgées de 55 ans et plus et les Québécois sont beaucoup plus enclins à le faire. La moitié des répondants (53 %) changent plus souvent leur mot de passe en ligne et environ quatre répondants sur dix vérifient plus souvent leur dossier de crédit (45 %). Les Québécois sont beaucoup plus enclins à vérifier plus souvent leur dossier de crédit, ont moins tendance à filtrer leurs appels, ont l’impression de recevoir davantage d’appels frauduleux et se sentent plus à risque face aux fraudeurs et aux voleurs d’identité que les répondants du reste du Canada.

L’authentification à deux facteurs (une méthode qui permet de vérifier l’identité d’une personne au moyen d’un facteur supplémentaire, comme l’envoi d’un NIP par courriel ou message texte) est de plus en plus populaire. En date d’aujourd’hui, 35 % des consommateurs ont recours à cette méthode, comparativement à 26 % il y a deux ans. Près de huit répondants sur dix (78 %) affirment être plus enclins à choisir un organisme ou un détaillant qui prend de nombreuses mesures pour protéger leurs renseignements; toutefois, 34 % des répondants privilégient les organismes ou les détaillants qui utilisent un moins grand nombre d’étapes pour vérifier leur identité, en particulier les hommes et les personnes de moins de 55 ans.

SAVOIR QUOI FAIRE ET OÙ OBTENIR DE L’INFORMATION

Même si la plupart des Canadiens (77 %) prennent plusieurs mesures pour protéger leurs renseignements personnels, plus de la moitié d’entre eux (56 %) ne savent pas quoi faire en cas de fraude commise en leur nom. Les deux tiers des Canadiens (63 %) sollicitent des conseils sur la façon de protéger leurs renseignements personnels auprès d’au moins une source (39 % d’entre eux consultent au moins deux sources); les banques (33 %) et les sociétés de cartes de crédit (27 %) figurent en tête de liste des sources d’information consultées, suivies de près par les autres experts. Deux répondants sur dix obtiennent de l’information auprès d’agences d’évaluation du crédit comme Equifax (20 %) ou en consultant des médias grand public (19 %). Les Québécois sont deux fois plus enclins à solliciter des conseils sur la protection de leurs renseignements personnels auprès d’agences d’évaluation du crédit (32 % contre 16 % dans le reste du Canada). Les membres de la génération Z sont également moins susceptibles de se tourner vers les agences d’évaluation du crédit pour obtenir des renseignements sur la façon de protéger leurs renseignements personnels.

« C’est encourageant de constater que de plus en plus de gens reconnaissent la nécessité de mieux protéger leurs renseignements personnels, a déclaré Mme Kuzmic. Il peut s’agir de choses toutes simples comme le fait de créer un rappel mensuel pour vous souvenir de changer vos mots de passe, de vérifier minutieusement vos relevés financiers et de déchiqueter ces documents au lieu de les mettre dans le bac de recyclage, où une autre personne pourrait les trouver. Les consommateurs semblent réaliser qu’il est dans leur intérêt de jouer un rôle plus actif dans la protection de leurs données personnelles. »

À cette fin, un peu plus de la moitié des répondants (53 %) au sondage estiment qu’il est raisonnable de croire que les personnes qui partagent leur mot de passe bancaire ne seraient plus protégées par leur banque advenant tout type de fraude, et 35 % des répondants admettent avoir accidentellement cliqué sur un lien frauduleux dans un courriel ou un message texte.

« Les criminels attendent souvent le moment opportun pour abuser de vous, et il est important de prendre des mesures pour protéger vos renseignements personnels, ajoute Mme Kuzmic. Les consommateurs qui ont des inquiétudes par rapport au vol d’identité peuvent toujours communiquer avec nous et s’inscrire gratuitement à notre service d’alerte de vol d’identité pour protéger leur dossier de crédit d’Equifax. »

Vous trouverez d’autres conseils sur les façons de protéger vos renseignements personnels sur le site Web de l’entreprise à l’adresse suivante : https://www.consumer.equifax.ca/fr/personnel/education/identite/ . Les consommateurs qui souhaitent s’inscrire au service d’alerte pour leur dossier de crédit auprès d’Equifax peuvent en apprendre davantage en consultant notre site Web à cette adresse : https://www.consumer.equifax.ca/personnel/education/identite/comment-puis-je-emettre-un-avis-de-fraude-a-mon-dossier-de-credit-equifax/ .





Du 11 au 13 février, Equifax a sondé 1 537 Canadiens âgés de 18 à 65 ans. Un échantillon probabiliste de

la même taille donnerait une marge d’erreur de ±2,5 pour cent, 19 fois sur 20.

À propos d’Equifax

Chez Equifax (NYSE : EFX), nous croyons que les connaissances entraînent le progrès. En tant que société internationale des secteurs des données, des analyses et des technologies, Equifax joue un rôle essentiel dans l’économie mondiale en aidant les institutions financières, les entreprises, les employeurs et les organismes gouvernementaux à prendre des décisions cruciales avec une assurance accrue. En s’appuyant sur son ensemble unique de données différenciées ainsi que sur des analyses et des solutions infonuagiques de pointe, elle offre des aperçus qui favorisent la croissance de ses clients et aident les gens à aller de l’avant. Ayant son siège social à Atlanta et comptant plus de 13 000 employés partout dans le monde, Equifax exploite ses activités ou possède des investissements dans 24 pays en Amérique du Nord, en Amérique Centrale, en Amérique du Sud, en Europe et dans la région d’Asie-Pacifique. Pour en savoir plus, visitez Equifax.ca .

