Nanterre, le 1er mars 2022

VINCI Construction réalise la phase 1 du Nouveau Centre Hospitalier Princesse Grace à Monaco

Le Gouvernement Princier de Monaco a confié à VINCI Construction les travaux de gros œuvre et de clos couvert du Nouveau Centre Hospitalier Princesse Grace. Ce contrat, d’un montant de 98 millions d’euros, porte sur la réalisation du premier bâtiment neuf composé de deux ensembles de 16 niveaux et d’un parking enterré sur 6 niveaux pour une surface totale de 65 000 m² de plancher.

Cette opération majeure pour la Principauté s’inscrit dans le cadre de l’agrandissement et de la modernisation du Centre Hospitalier Princesse Grace. Elle est réalisée à proximité immédiate de l’hôpital existant sans interrompre l’activité de celui-ci, dans un milieu urbain dense situé en zone sismique. Pour la mener à bien et faciliter l’interface avec les autres corps d’état, les équipes de VINCI Construction mèneront l‘ensemble des études d’exécution en BIM (Building Information Modelling). Les travaux s’achèveront fin 2025.

Un dôme de protection acoustique sera mis en place lors de la phase de terrassement et de soutènement pour limiter les nuisances sonores. Constitué de 70 câbles d’une portée de 37 mètres recouverts de 2 800 m² de bâches acoustiques, il permettra de réduire le bruit du chantier jusqu’à 12 décibels (dBA).

Ce chantier s’inscrit dans la démarche Exegy® lancée par VINCI Construction destinée à généraliser l’usage des bétons à faible empreinte carbone. 85 % du béton mis en œuvre sur le projet sera ainsi bas carbone, avec une formulation réduisant les émissions de gaz à effet de serre de 30 %. Par ailleurs, la conception bioclimatique de l’enveloppe contribuera au confort thermique du bâtiment, qui vise la certification NF HQE niveau Très performant. L’ensemble se distinguera par des brise-soleils ondulés en béton hautes performances sur l’ensemble de sa façade, offrant aux patients de nombreuses ouvertures sources de lumière naturelle et une majorité de chambres avec vue sur la mer.

