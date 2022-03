Esker s'associe à Fujitsu Asia pour accélérer la transformation digitale à Singapour grâce à l'automatisation des processus P2P et O2C

LYON, le 1er mars 2022 — Esker, plateforme cloud mondiale qui valorise les métiers de la finance et du service clients en renforçant la coopération interentreprises et en automatisant les cycles de gestion, annonce un partenariat avec Fujitsu Asia, siège régional du groupe Fujitsu dans la zone ASEAN. Dans le cadre de cet accord, Fujitsu Asia fournira aux clients de Singapour, des services de conseil, de revente, d'implémentation et de support pour les solutions Esker d’automatisation des cycles de gestion Procure-to-Pay et Order-to-Cash. Cette alliance s'inscrit pleinement dans la stratégie de croissance d'Esker et permettra à Fujitsu Asia de développer davantage son offre de services.



Fujitsu Asia a identifié des domaines clés sur lesquels concentrer ses efforts pour favoriser la digitalisation, notamment la migration des applications métiers vers le Cloud. Cette approche aide les entreprises de toutes tailles à devenir plus agiles, plus rentables et plus efficaces, même sur les marchés les plus volatiles.

«L'expertise de Fujitsu élargit notre champ d'intervention pour permettre aux entreprises de réaliser une croissance à somme positive reposant sur la technologie.», a déclaré Albert Leong, Directeur Général d'Esker Asie. «Ensemble, nous aidons les entreprises à accélérer efficacement leur cycle de conversion du cash, en particulier à l'heure où le modèle de travail hybride se généralise.»

Ce partenariat renforce la vision de Fujitsu en matière de développement durable en mettant l'innovation au service d'une société de confiance. Avec les solutions Esker de digitalisation des processus administratifs et financiers, intégrant des technologies d'IA, Fujitsu Asia donne aux entreprises les moyens d'aller plus loin. En exploitant des technologies telles que l'IA, le machine learning ou le RPA, elles peuvent gagner en efficacité, renforcer la collaboration et augmenter la visibilité.

«Nous sommes heureux de nous associer à Esker pour aider les entreprises à dématérialiser leurs processus financiers et à opérer leur propre transformation digitale.», a déclaré Goh Kok Tiong, Responsable des services applicatifs de Fujitsu Asia. «Grâce à l'automatisation des tâches, les entreprises seront mieux armées pour hiérarchiser leurs opportunités commerciales et innover avec agilité.»

À propos de Fujitsu Asia

Fujitsu Asia Pte Ltd (FAPL) a été créée en 1997 en tant que siège régional du groupe de sociétés Fujitsu dans la zone ASEAN. S'appuyant sur la supériorité technologique de Fujitsu, Fujitsu Asia sert de centre d'excellence dans la région pour les produits et services informatiques et de télécommunications. Soucieux d'apporter à ses clients de nombreux avantages commerciaux grâce à des technologies de pointe, Fujitsu Asia utilise son expérience pour répondre aux besoins des secteurs public et commercial.

À propos d’Esker

Leader mondial des solutions d’automatisation des cycles de gestion Procure-to-Pay et Order-to-Cash, Esker valorise les départements financiers et services clients des entreprises et renforce la coopération interentreprises. La plateforme cloud Esker permet d’animer un écosystème vertueux avec ses clients et fournisseurs.

Intégrant des technologies d’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent de gagner en productivité et d’améliorer la visibilité sur son activité, tout en renforçant la collaboration avec ses clients, ses fournisseurs et ses collaborateurs.

ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 133,7 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021, dont 2 tiers à l’international.

