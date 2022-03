English Finnish Swedish

Yhtiötiedote, Helsinki, 1.3.2022 klo 19.30 (EET)



Korjaus Nexstim Oyj:n yhtiökokouskutsuun

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” tai ”Yhtiö”) on tänään 1.3.2022 klo 9.30 lähettänyt osakkeenomistajilleen kutsun 31.3.2022 klo 9.00 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Englanninkielisessä kokouskutsussa on kirjoitusvirhe, jonka mukaan: ”shareholders, whose shares are registered in the name of a nominee must, in order to be eligible to request a temporary registration in the shareholders’ register of Nexstim Plc maintained by Euroclear Finland, request that their shares are re-registered in their own names in the register of shareholders maintained by Euroclear Sweden AB, and procure that the nominee sends the above request for temporary registration to Euroclear Sweden AB (via email to: ISS@euroclear.com) on their behalf. Such registration must be made at the latest by 25 March 2022 and the nominee should therefore be notified well in advance before said date”.

Edellä mainitusta johtuen päätettiin täsmentää englanninkielisen yhtiökokouskutsun kohtaa 16 C.5. kuulumaan ko. kohdan osalta seuraavasti (muutettu kohta tummennetulla tekstilla):

Shareholders, whose shares are registered in the name of a nominee must, in order to be eligible to request a temporary registration in the shareholders’ register of Nexstim Plc maintained by Euroclear Finland, request that their shares are re-registered in their own names in the register of shareholders maintained by Euroclear Sweden AB, and procure that the nominee sends the above request for temporary registration to Euroclear Sweden AB (via email to: ISS@euroclear.com) on their behalf. Such registration must be made at the latest by 23 March 2022 and the nominee should therefore be notified well in advance before said date.

Ruotsinkielinen kokouskutsu sisältää myös kirjoitusvirheen, jonka mukaan: “Aktieägare vars aktier är registrerade i depå hos Euroclear Sweden AB och som önskar delta på bolagsstämman och utöva sin rösträtt ska begära tillfällig registrering i Nexstim Abp:s aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. Begäran ska lämnas skriftligen till Euroclear Sweden AB senast 25 mars 2022 klockan 17.00 svensk tid.”

Edellä mainitusta johtuen päätettiin täsmentää ruotsinkielisen yhtiökokouskutsun kohtaa 16 C.5. kuulumaan ko. kohdan osalta seuraavasti (muutettu kohta tummennetulla tekstilla):

Aktieägare vars aktier är registrerade i depå hos Euroclear Sweden AB och som önskar delta på bolagsstämman och utöva sin rösträtt ska begära tillfällig registrering i Nexstim Abp:s aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. Begäran ska lämnas skriftligen till Euroclear Sweden AB senast 23 mars 2022 klockan 17.00 svensk tid.”

Helsingissä 1.3.2022

NEXSTIM OYJ

Hallitus

Lisätietoja saatavissa verkkosivuilla www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:

Leena Niemistö, Hallituksen puheenjohtaja

+358 9 2727 170

leena.niemisto@nexstim.com

Erik Penser Bank AB (Certified Adviser)

+46 8 463 83 00

certifiedadviser@penser.se

Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva kasvuhakuinen lääkintäteknologiayritys. Missionamme on mahdollistaa haastavien aivosairauksien yksilöllinen ja tehokas diagnostiikka ja hoito.

Nexstim on kehittänyt uraauurtavan noninvasiivisen aivostimulaatioteknologian kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli transcranial magnetic stimulation), johon on yhdistetty 3D-navigointijärjestelmä. Uniikki teknologia mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan ja yksilöllisen stimuloinnin.

Nexstimin Diagnostiikkaliiketoiminta keskittyy kaupallistamaan NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteistoa. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten.

Nexstimin Terapialiiketoiminta markkinoi ja myy NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteistoa, jolla on FDA:n markkinointi- ja jakelulupa vakavan masennuksen hoitoon Yhdysvalloissa. NBT®-laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandin ja Nasdaq First North Growth Market Swedenin markkinapaikoilla.

Lisätietoja on osoitteessa www.nexstim.com

