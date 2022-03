English Finnish Swedish

Företagsmeddelande, Helsingfors 1.3.2022 kl. 19.30 (EET)



Rättelse till inbjudan till Nexstim Abp:s årsstämma

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) har idag den 1 mars 2022 kl. 9.30, skickat en inbjudan till sina aktieägare till årsstämman den 31 mars 2022 kl. 9.00.

Den engelska inbjudan till mötet innehöll ett skrivfel som anger att: ”shareholders, whose shares are registered in the name of a nominee must, in order to be eligible to request a temporary registration in the shareholders’ register of Nexstim Plc maintained by Euroclear Finland, request that their shares are re-registered in their own names in the register of shareholders maintained by Euroclear Sweden AB, and procure that the nominee sends the above request for temporary registration to Euroclear Sweden AB (via email to: ISS@euroclear.com) on their behalf. Such registration must be made at the latest by 25 March 2022 and the nominee should therefore be notified well in advance before said date”.

Följaktligen, beslutades ändringen av avsnitt 16 C.5. av den engelska inbjudan till årsstämman enligt följande (ändring i fet text):

Shareholders, whose shares are registered in the name of a nominee must, in order to be eligible to request a temporary registration in the shareholders’ register of Nexstim Plc maintained by Euroclear Finland, request that their shares are re-registered in their own names in the register of shareholders maintained by Euroclear Sweden AB, and procure that the nominee sends the above request for temporary registration to Euroclear Sweden AB (via email to: ISS@euroclear.com) on their behalf. Such registration must be made at the latest by 23 March 2022 and the nominee should therefore be notified well in advance before said date.

Den svenska inbjudan till mötet innehåller också ett skrivfel där följande anges: "Aktieägare vars aktier är registrerade i depå hos Euroclear Sweden AB och som önskar delta på bolagsstämman och utöva sin rösträtt ska begära tillfällig registrering i Nexstim Abp:s aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. Begäran ska lämnas skriftligen till Euroclear Sweden AB senast 25 mars 2022 klockan 17.00 svensk tid."

Följaktligen, beslutades ändringen av avsnitt 16 C.5. av den svenska inbjudan till årsstämman enligt följande (ändring i fet text):

Aktieägare vars aktier är registrerade i depå hos Euroclear Sweden AB och som önskar delta på bolagsstämman och utöva sin rösträtt ska begära tillfällig registrering i Nexstim Abp:s aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. Begäran ska lämnas skriftligen till Euroclear Sweden AB senast 23 mars 2022 klockan 17.00 svensk tid.”

I Helsingors 1.3.2022

NEXSTIM ABP

Styrelsen

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Leena Niemistö, styrelseordförande

+358 9 2727 170

leena.niemisto@nexstim.com

Erik Penser Bank AB (certified adviser)

+46 8 463 83 00

certifiedadviser@penser.se

