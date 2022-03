English Finnish Swedish

1.3.2022 klo 20.00

OP Ryhmä ottaa käyttöön standardimenetelmään perustuvan riskipainotettujen erien lattiatason vakavaraisuuslaskennassa

OP Ryhmä on päättänyt ottaa käyttöön standardimenetelmään perustuvan riskipainotettujen erien lattiatason vakavaraisuuslaskennassaan vuoden 2022 toisella neljänneksellä. Päätöksen taustalla ovat lisääntyneet sääntelyn vaatimukset ja Euroopan keskuspankin (EKP) kanssa käydyt keskustelut sisäisten luottoluokittelumenetelmien (IRBA, Internal Ratings-Based Approach) soveltamisesta.

OP Ryhmän vakavaraisuus säilyy edelleen vahvana lattiatason käyttöönotosta huolimatta. Käyttöönoton jälkeen CET1-vakavaraisuus ylittää sääntelyn edellyttämän minimitason arvion mukaan yli 5 prosenttiyksiköllä ja rahoitus- ja vakuutusryhmittymän Rava-vakavaraisuus noin 20 prosenttiyksiköllä. Lattiatason käyttöönotto heikentää OP Ryhmän CET1-vakavaraisuutta arviolta 3 prosenttiyksikköä ja Rava-vakavaraisuutta arviolta 30 prosenttiyksikköä. OP Ryhmän CET1-vakavaraisuus oli vuoden 2021 lopussa 18,2 prosenttia ja Rava-vakavaraisuus 146 prosenttia.

OP Yrityspankki Oyj:n CET1-vakavaraisuuden arvioidaan olevan käyttöönoton jälkeen noin 12 prosenttia ja OP-Asuntoluottopankin noin 30 prosenttia. Lattiatason käyttöönotto on väliaikainen laskentatekninen muutos, eikä se vaikuta OP Ryhmän riskiasemaan, joka on hyvä. Lattiatason vaikutus poistuu tulevina vuosina vaiheittain EKP:n hyväksyttyä sisäisten luottoluokittelumenetelmien kehitystoimenpiteet.

Toimenpiteellä ei ole olennaista vaikutusta OP Ryhmän vuoden 2022 joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskusuunnitelmaan.

