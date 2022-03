Metro Chaîne D’Approvisionnement renforce ses opérations européennes avec l'acquisition de Century Logistics Ltd, basée au Royaume-Uni

TORONTO, 01 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Metro Supply Chain Holdings (UK) Limited, une division de la société canadienne Metro Chaîne D’Approvisionnement , a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Century Logistics, un fournisseur de longue date de services logistiques tiers basé à Suffolk, au Royaume-Uni.



« Nous souhaitons la bienvenue à Century Logistics dans l'équipe de Metro Chaîne D’Approvisionnement. Les vastes capacités de Century et sa culture axée sur le client complètent les forces de Metro Chaîne D’Approvisionnement en tant que partenaire de solutions stratégiques de chaîne d'approvisionnement pour certaines des marques les plus réputées et à la croissance la plus rapide au monde », explique Martin Graham, président de groupe de Metro Chaîne D’Approvisionnement. « Cette acquisition approfondit nos opérations au Royaume-Uni et en Europe et élargit notre offre de services pour les clients basés au Royaume-Uni qui cherchent à se développer aux États-Unis ou au Canada ».

Depuis des décennies, Century Logistics fait partie intégrante de l'aide apportée aux marques locales et multinationales de biens de consommation emballés à échelle par le biais de l'entreposage, du co-emballage, de l'exécution du commerce électronique, des réparations et des retours de produits. Gérant sept sites de distribution, Century Logistics est stratégiquement situé le long de l'A14, entre l’animé triangle d'or et le port de Felixstowe, le port à conteneurs le plus grand et le plus actif du Royaume-Uni.

« Depuis l'ouverture de notre premier entrepôt commercial en 1998, l'objectif principal de Century Logistics a été d'investir là où nos clients ont le plus besoin de nous, ce qui, ces dernières années, a signifié soutenir leur croissance significative en matière de commerce électronique », déclare Stephen Basey-Fisher, fondateur et président de Century Logistics. « Nous sommes ravis de rejoindre Metro Chaîne D’Approvisionnement et de pouvoir offrir à nos clients, ici et à l'étranger, une véritable expérience harmonisée de bout en bout qui ravira leurs consommateurs, où qu'ils fassent leurs achats et à tout moment ».

Metro Chaîne D’Approvisionnement opère au Royaume-Uni depuis 2016 lorsqu'elle acquiert Evolution Time Critical, un fournisseur premium de logistique d'urgence 24 heures sur 24 pour les entreprises du monde entier, avec des bureaux à Derby, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Portugal, en Allemagne et en Chine. En 2021, l'entreprise a étendu ses opérations pour inclure cinq installations au Pays de Galles dédiées à la logistique du secteur de la défense. Avec l'acquisition de Century Logistics, Metro Chaîne D’Approvisionnement gère plus de 12 millions de pieds carrés dans plus de 80 centres de distribution en Amérique du Nord et en Europe.

« Les fondateurs de Century Logistics, Stephen et Ann Basey-Fisher, ont mis sur pied une entreprise impressionnante axée sur le client et nous sommes ravis d'accueillir toute l'équipe de Century au sein de Metro Chaîne D’Approvisionnement », déclare Chiko Nanji, fondateur et PDG de Metro Chaîne D’Approvisionnement. « Nous sommes impatients de fournir de plus grandes synergies et opportunités pour nos clients basés au Royaume-Uni qui cherchent à développer leurs opérations dans de nouvelles géographies et capacités ».

À propos de Metro Chaîne D’Approvisionnement

Metro Chaîne D’Approvisionnement est un partenaire de solutions stratégiques en matière de chaîne d'approvisionnement pour certaines des organisations les plus reconnues et à la croissance la plus rapide au monde. Gérant plus de 12 millions de pieds carrés dans plus de 80 sites en Amérique du Nord et en Europe avec une équipe de 6 000 personnes, Metro Chaîne D’Approvisionnement est la plus grande entreprise privée de solutions de chaîne d'approvisionnement au Canada. Depuis plus de 40 ans, l'envergure, les capacités étendues et la structure entrepreneuriale de Metro Chaîne D’Approvisionnement lui ont permis de répondre aux besoins les plus exigeants de ses clients en matière de chaîne d'approvisionnement, y compris la création de réseaux complexes d'exécution du commerce électronique et de livraison du dernier kilomètre.

À propos de Century Logistics

Basée à Suffolk, au Royaume-Uni, Century Logistics fournit aux entreprises de biens de consommation courante des services allant de l'entreposage et du co-emballage à l'exécution des commandes en ligne, en passant par la réparation des produits et la gestion des retours. Elle exploite sept installations stratégiquement situées entre le triangle d'or du Royaume-Uni et le port très fréquenté de Felixstowe.