TELUS s’engage à verser 2 millions de dollars en réponse à la crise humanitaire en Ukraine

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 01 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- En réponse à la crise humanitaire qui s’intensifie en Ukraine, et devant les répercussions dévastatrices sur les enfants et les familles, la Fondation TELUS pour un futur meilleur® a annoncé un engagement de deux millions de dollars en soutien aux efforts déployés par les organismes de bienfaisance au Canada qui s’affairent à fournir de l’assistance aux familles et aux personnes déplacées en raison du conflit, y compris la Croix-Rouge canadienne et UNICEF Canada et d'autres organismes de bienfaisance nationaux et locaux.



« Ce qui se passe en ce moment est extrêmement difficile pour les gens touchés par cette situation inconcevable en Ukraine et en Europe de l’Est, déplore Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. Les actions de l’équipe TELUS et TELUS International sont toujours orientées par notre vocation sociale qui cherche à mettre à contribution notre technologie et notre compassion pour améliorer la vie de nos concitoyens. C’est dans cet esprit que la Fondation TELUS pour un futur meilleur s’est engagée à verser deux millions de dollars en réponse à la crise humanitaire grandissante en Ukraine. Conformément à la volonté bien ancrée de la Fondation de soutenir les familles et les jeunes dans les collectivités du monde entier, et dans le droit fil de notre position à l’avant-garde mondiale du sociocapitalisme, cette contribution sera versée aux organisations qui agissent concrètement pour assurer la sécurité et le soutien nécessaire aux enfants vulnérables et à leurs familles. Elle servira aussi à financer des soins médicaux cruciaux et des fournitures d’urgence. »

Cet engagement s’ajoute aux dons de 500 000 $ et aux contributions en nature déjà fournis par TELUS et les membres de son équipe pour tenter d’alléger les conséquences de la crise actuelle en Ukraine de diverses manières :

Lancement d’un programme de jumelage des dons destiné aux employés qui a permis aux membres de l’équipe TELUS de verser 100 000 $ en dons à la Croix-Rouge canadienne, une somme égalisée par TELUS pour un total de 200 000 $ à ce jour.

Don initial de 150 000 $ versé à la Croix-Rouge canadienne par la Fondation TELUS pour un futur meilleur.

Mise en place d’un programme de dons par texto par l’intermédiaire duquel les clients peuvent faire un don de 10 $ au Fonds de secours pour la crise humanitaire en Ukraine en textant UKRAINE au 20222 à partir de leur appareil mobile.



Pour aider les clients à s’informer, à demeurer en contact avec leurs proches et à accéder aux ressources essentielles à leur sécurité, TELUS annule tous les frais d’interurbain, dont les frais d’appel et de texto, du Canada vers l’Ukraine, ainsi que les frais d’itinérance pour tout client voyageant actuellement en Ukraine.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Fondation TELUS pour un futur meilleur, et sur sa détermination à offrir aux jeunes un espace sûr dans lequel apprendre et grandir, ou pour savoir comment faire un don, rendez-vous à encanpourunfuturmeilleur.com . Pour en savoir plus sur les retombées de l’action de TELUS au Canada et ailleurs dans le monde, visitez le site telus.com/impactsocial .



À propos de la Fondation TELUS pour un futur meilleur

Établie en 2018, la Fondation TELUS pour un futur meilleur est un organisme de bienfaisance enregistré indépendant. Notre mission est de connecter les jeunes à un monde rempli de possibilités en appuyant des organismes canadiens qui offrent des programmes axés sur la santé, l’éducation ou la technologie. Nous avons versé des subventions d’une valeur de plus de 27 millions de dollars à des organismes caritatifs communautaires, provinciaux, territoriaux et nationaux qui aident les jeunes à s’épanouir dans le monde numérique et à atteindre leur plein potentiel. La Fondation TELUS pour un futur meilleur, de concert avec les 13 Comités d’investissement communautaire de TELUS, fournit chaque année des millions de dollars à plus de 500 organismes de bienfaisance dans tout le pays.

Pour en savoir plus sur la Fondation TELUS pour un futur meilleur, visitez futurmeilleur.com et suivez-nous sur Twitter @unfuturmeilleur et Instagram @teluspourunfuturmeilleur.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une dynamique société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 17 milliards de dollars et à 17 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D’année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d’offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui nous relient aux personnes, aux ressources et à l’information qui rendent nos vies meilleures.

TELUS Santé est le chef de file canadien des technologies numériques de la santé. Elle améliore l’accès aux services de santé et de mieux-être, et révolutionne la circulation des données médicales dans le continuum de soins. TELUS Agriculture fournit des solutions numériques novatrices aux acteurs de la chaîne de valeur agricole. Elle améliore la production alimentaire en misant sur de meilleurs processus et sur l’exploitation des données des agroentreprises. TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l’expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de gestion de contenu et d’intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs en forte croissance, comme ceux de la technologie et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et des technologies financières, des soins de santé, du voyage et de l’hébergement. TELUS et TELUS International exercent leurs activités dans plus de 25 pays.

Motivés par la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et sa détermination visionnaire de connecter avec passion tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, les membres de l’équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert plus de 900 millions de dollars et 1,8 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com ou suivez-nous sur Twitter ( @TELUSnews ) et sur Instagram ( @Darren_Entwistle ).

