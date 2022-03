CNH Industrial N.V. deposita il Bilancio Annuale 2021 su Form 20-F e pubblica la Relazione Finanziaria Europea 2021; convocazione dell’Assemblea degli Azionisti

English Italian

Londra, 1 marzo 2022

CNH Industrial N.V. (NYSE:CNHI / MI:CNHI) annuncia oggi l’avvenuto deposito presso la Securities and Exchange Commission statunitense del Bilancio Annuale 2021 su Form 20-F, redatto in conformità agli U.S. GAAP, e la pubblicazione della Relazione Finanziaria Europea 2021 (che include il Bilancio Consolidato redatto in conformità agli EU-IFRS e il Bilancio d’esercizio di CNH Industrial N.V.).

Il Bilancio Annuale 2021 su Form 20-F e la Relazione Finanziaria Europea 2021 sono disponibili nella sezione Investitori del sito di CNH Industrial, www.cnhindustrial.com. Entrambi i documenti possono essere consultati online o scaricati in formato PDF. Gli azionisti possono inoltre richiedere gratuitamente una copia cartacea del Bilancio Annuale della Società per il 2021 presso investor.relations@cnhind.com.

La Società ha anche pubblicato oggi l’avviso di convocazione con l’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti che si terrà solo in modalità virtuale il 13 aprile 2022 nel rispetto delle disposizioni vigenti emanate in seguito alla pandemia di COVID 19.

L'ordine del giorno dell'Assemblea includerà (i) l'approvazione della relazione annuale UE 2021, (ii) la proposta di distribuire un dividendo di euro 0,28 per azione ordinaria in circolazione come raccomandato e approvato dal Consiglio di Amministrazione, (iii) l'applicazione della Politica di Remunerazione nel 2021, e (iv) l'elezione del Consiglio di Amministrazione, con Suzanne Heywood e Scott W. Wine rinominati amministratori esecutivi, Catia Bastioli, Howard W. Buffett, Léo W. Houle, John Lanaway, Alessandro Nasi, Vagn Sørensen e Åsa Tamsons come amministratori non-esecutivi e la nomina aggiuntiva di Karen Linehan come amministratore non-esecutivo. La Società ha stabilito che Catia Bastioli, Howard W. Buffett, Léo W. Houle, John Lanaway, Vagn Sørensen, Åsa Tamsons e Karen Linehan soddisfano i requisiti di indipendenza prescritti dalle leggi e dai regolamenti applicabili.

Qualora la proposta di distribuzione di dividendo venga approvata dagli azionisti, il dividendo sarà posto in pagamento il 19 aprile 2022 (stacco cedola previsto per il 4 maggio 2022). La

data di legittimazione a percepire il dividendo (record date) sarà il 20 aprile 2022 sia per le azioni ordinarie negoziate presso l’MTA italiano sia per quelle negoziate presso il NYSE negli Stati Uniti.

CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI) è una società leader globale nel settore dei macchinari e dei servizi.

