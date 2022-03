Les Canadiens peuvent voyager maintenant et payer plus tard grâce au solde Mars en folie de Sunwing

English French

MONTRÉAL, 01 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les clients peuvent réserver leur prochaine escapade dans un paradis tropical avec le lancement du solde Mars en folie de Sunwing, en cours maintenant. En réservant avant le 13 mars 2022, ils peuvent voyager maintenant et payer plus tard à un taux d’intérêt de 0 % sur les plans de paiement de trois, six ou onze mois, et séjourner dans une gamme d’hôtels tout compris parmi les mieux cotés.

« À la suite de l’assouplissement des restrictions de voyage, nous sommes heureux d’offrir à nos clients davantage de possibilités de réserver leurs vacances tant attendues sous les tropiques », a dit Lyne Cayer, Directrice générale, Vacances Sunwing Québec. « Sunwing offre des économies incroyables avec l’avantage supplémentaire d’un taux d’intérêt à 0 % sur le plan de paiement qui leur convient le mieux et la possibilité de voyager à tout moment. Grâce à des politiques de modification flexibles et à une couverture médicale abordable, les clients pourront profiter des aubaines dans certaines des destinations les plus populaires et voyager en toute confiance sous notre aile. »

Les familles à la recherche d’une pause bien méritée pourront faire leurs valises pour une escapade au RIU Cancun, un hôtel familial qui offre quelque chose pour tous. Située sur une plage de sable blanc au cœur de Cancún, au Mexique, cette propriété offre une piscine à débordement, une variété de sports nautiques adaptés à tous les âges et six restaurants sur place qui plairont même aux plus fines bouches. Pendant que les enfants profitent des activités du miniclub RiuLand, les adultes pourront se rendre sur la promenade animée de Cancún, à quelques pas seulement, et faire un peu de magasinage pour changer de rythme.

Les groupes d’amis qui planifient des retrouvailles dans le Sud cet hiver peuvent s’évader à Montego Bay, en Jamaïque, et découvrir la culture dynamique de la Jamaïque au Royalton White Sands Montego Bay An Autograph Collection All Inclusive Resort. Ce magnifique hôtel en bord de mer possède sa propre île privée et propose de luxueuses commodités, une cuisine jamaïcaine authentique, des glissades d’eau pour les adultes au cœur d’enfant ainsi qu’un accès facile à une rivière tranquille traversant les jardins de l’hôtel adjacent, le Royalton Blue Waters Montego Bay An Autograph Collection All Inclusive Resort. Les clients pourront également profiter des offres exclusives de Royalton et du concept All-In Connectivity™ afin de rester connectés en tout temps, peu importe où ils se trouvent.

Pour des vacances entre adultes, les couples trouveront la tranquillité au Memories Jibacoa à Varadero, Cuba, une destination adorée des Canadiens, sans restrictions compliquées à l’entrée. Les clients pourront donc voyager en toute simplicité et profiter de l’intimité du Memories Jibacoa, niché entre la côte scintillante et la campagne cubaine. Les couples pourront se prélasser au bord de la piscine, suivre des cours de danse ou de yoga, se faire masser au spa de l’hôtel ou explorer main dans la main le récif corallien naturel de la propriété, à quelques mètres du rivage.

Pour le luxe suprême offert dans les hôtels les mieux cotés des Caraïbes, les voyageurs adoreront séjourner au Royalton Punta Cana An Autograph Collection All Inclusive Resort and Casino, situé sur les rives immaculées de la célèbre plage de Bavaro, à Punta Cana en République dominicaine. Les vacanciers pourront profiter des somptueuses suites Royalton, d’un service de classe mondiale, de repas gastronomiques dans neuf restaurants internationaux ainsi que de programmes de santé et de conditionnement physique. Les surclassements au Diamond Club™ comprennent d’autres extras luxueux tels qu’un service de majordome, une section privée à la plage et à la piscine avec un service de boissons et des rabais au spa.

Grâce à des vols directs vers des destinations soleil populaires au départ de plusieurs villes à travers le Canada, les clients pourront échapper à la folie de mars et réserver leurs vacances avec Sunwing en toute tranquillité d’esprit, en profitant de la flexibilité de modifier leurs plans à tout moment sans frais* et d’options d’assurance voyage complètes, y compris la couverture médicale d’urgence COVID-19 et les frais de quarantaine à partir de seulement 4 $ par jour.

*Les clients peuvent modifier leurs dates de voyage, leur destination ou leur hôtel jusqu’à sept jours avant le départ. Des modalités et conditions s’appliquent.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d’offrir à ses clients des aubaines exclusives dans des hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisières et un service saisonnier de vols intérieurs. Les clients de Sunwing bénéficient des services de représentants chevronnés de la compagnie à destination. Ceux-ci se feront un plaisir d’accueillir les vacanciers et de les aider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une œuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d’aide humanitaire.

Pour plus de détails :

Marie-Josée Carrière

Directrice Marketing, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

mjcarriere@sunwing.ca

Lyne Chayer

Directrice générale, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

lchayer@sunwing.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/836612b8-e0e7-4c9d-8ff9-f167895967ae