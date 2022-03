Delphix ernennt Robert Stevenson zum VP Japan Operations

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

REDWOOD CITY, Kalifornien, March 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Delphix, das branchenführende Datenunternehmen im Bereich DevOps, hat heute die Ernennung von Robert Stevenson zum VP Japan Operations bekannt gegeben. Stevenson erhält die Aufgabe, die nächste Wachstumsphase von Delphix in Japan zu leiten und ein Team aufzubauen, um das Geschäft in der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt zu beschleunigen.



„Robert Stevenson bringt unvergleichliche lokale Markt- und Führungserfahrung mit und wird eine zentrale Rolle beim Wachstum von Delphix in Japan spielen“, sagte Steven Chung, President für Worldwide Field Operations von Delphix. „Datenautomatisierung, Geschwindigkeit und Sicherheit sind für Unternehmen entscheidend, um DevOps und die digitale Transformation zu unterstützen.“

Stevenson bringt mehr als drei Jahrzehnte unternehmerische Erfahrung sowie Führungserfahrung in Technologieunternehmen in das Delphix-Geschäft in Japan ein – mit Erfahrungen sowohl bei Scale-ups als auch bei etablierten Technologieunternehmen.

Er bekleidete verschiedene Führungspositionen auf dem japanischen Markt bei BEA, EMC-Dell, Lenovo und Avaya und war ein Vorkämpfer für das Wachstum von Startups wie Documentum, Tanium und Sumo Logic.

„Delphix ist auf dem japanischen Markt bereits im Wachstum begriffen, und wir kratzen nur an der Oberfläche der Möglichkeiten, Daten für eine echte digitale Transformation zu nutzen“, so Stevenson. „Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen auf dem japanischen Markt mit der Mission von Delphix zu kombinieren, das Datenpotenzial für Unternehmen zu erschließen. Wir möchten jedes Unternehmen dabei unterstützen, zu einem Datenunternehmen zu werden.“

Über Delphix

Delphix ist das branchenführende Datenunternehmen für DevOps.

Daten sind von zentraler Bedeutung für das Testen von Anwendungsversionen, die Modernisierung, die Umstellung auf Cloud-basierte Systeme und AI/ML-Programme. Wir stellen eine automatisierte DevOps-Datenplattform für alle Unternehmensanwendungen bereit. Delphix maskiert Daten zur Einhaltung von Datenschutzrichtlinien, schützt Daten vor Ransomware und liefert effiziente, virtualisierte Daten für CI/CD.

Unsere Plattform umfasst grundlegende DevOps-APIs für die Bereitstellung, Aktualisierung, Wiederherstellung, Integration und Versionskontrolle von Daten. Führende Unternehmen wie Choice Hotels, J.B.Hunt und Fannie Mae nutzen Delphix, um ihre digitale Transformation zu beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter www.delphix.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und Facebook.

