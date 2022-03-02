Robert Stevenson履新Delphix日本运营副总裁

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加利福尼亚州雷德伍德城, March 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 开发运营（DevOps）行业领先数据公司Delphix今日宣布，任命Robert Stevenson为日本运营副总裁。Stevenson将主管下一阶段Delphix在日本的发展，组建团队，加速其公司在这个世界第三大经济体的业务发展。



Delphix全球现场运营总裁Steven Chung 表示：“Robert拥有卓越的本地市场和领导经验，将Delphix在日本的发展发挥关键作用。“数据自动化、速度和安全性对于各企业实现DevOps（开发运营）和数字化转型至关重要。”

在加入Delphix日本业务前，Stevenson一直就职于科技企业，拥有逾30年的创业和领导经验，包括规模化和成熟技术发展领域的经验。

他曾在BEA、 EMC-Dell、联想和Avaya等企业担任过多个日本市场领导职务，以及主导Documentum、Tanium和Sumo Logic等初创企业的发展。

Stevenson表示：“诚然，Delphix在日本正不断增长，但相对运用数据推动真正数字化转型的巨大商机，目前的发展只是冰山一角。我很期待把我在日本市场的经验与Delphix的愿景融合，为众多企业客户发掘数据潜力。我们愿意帮助每一家公司转变为一家数据公司。”

关于Delphix

Delphix是DevOps（开发运营）行业领先的数据公司。

数据对于测试应用程序发布、现代化、云部署和人工智能/机器学习程序至关重要。我们针对所有企业应用程序提供自动化DevOps数据平台。Delphix致力于为隐私合规、勒索软件防护提供数据遮护和保护，并为CI/CD提供高效虚拟化数据。

我们平台拥有数据供应、刷新、重放、集成和版本控制的基本DevOps API。许多领先公司委托Delphix来加速数字化转型，包括Choice Hotels、J.B.Hunt和Fannie Mae等。如需了解更多信息，请访问www.delphix.com，或通过LinkedIn、Twitter和Facebook关注我们。

联系人：



Orlando de Bruce

企业营销和品牌副总裁

Orlando.Debruce@delphix.com