Delphix 任命 Robert Stevenson 為日本營運副總裁

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加州紅木城, March 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Delphix 作為 DevOps 行業領先數據公司，今天宣佈委任 Robert Stevenson 為日本營運副總裁。 Stevenson 將負責領導 Delphix 在日本下一階段的增長，並建立團隊以加速全球第三大經濟體的業務。



Delphix 全球現場營運總裁 Steven Chung 表示：「Robert 帶來無與倫比的本地市場和領導經驗，將在日本擴展 Delphix 業務方面發揮關鍵作用。數據自動化、速度和安全性對組織來說都是支援 DevOps 和數碼轉型的關鍵。」

Stevenson 將 30 多年來在技術組織擔任企業家和領導層的經驗帶到日本的 Delphix 業務，在擴展規模和成熟的技術參與者方面都擁有豐富經驗。

他曾在 BEA、EMMC-Dell、Lenovo 和 Avaya 擔任日本市場的多個領導職位，並曾領導多個初創公司（如 Documentum、Tanium 和 Sumo Logic）的增長。

Stevenson 說：「Delphix 已經在日本市場不斷增長，我們只是觸及利用數據來推動真正數碼化轉型的機會表層。我很高興能將自己在日本市場的經驗與 Delphix 的使命結合，釋放公司的數據潛力。我們希望能夠幫助每一家公司轉型成為數據公司。」

關於 Delphix

Delphix 是業界領先的 DevOps 數據公司。

數據對於測試應用程式發佈、現代化、雲端採用和人工智能／機器學習程式至關重要。我們為所有企業應用提供自動化的 DevOps 數據平台。Delphix 基於私隱合規性屏蔽數據，保障數據免受勒索軟件攻擊，並為 CI/CD 提供高效的虛擬數據。

我們的平台包括用於數據配置、重新整理、回顧、整合和版本控制的基本 DevOps 應用程式介面。Choice Hotels、J.B.Hunt 和 Fannyie Mae 等領先公司使用 Delphix 來加速數碼轉型。如需更多資訊，請瀏覽 www.delphix.com 或在 LinkedIn、Twitter 和 Facebook 上關注我們。

聯絡人：



Orlando de Bruce

企業市場推廣與品牌副總裁

Orlando.Debruce@delphix.com