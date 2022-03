Gewinner der 16. jährlichen Stevie® Awards for Sales & Customer Service wurden bekannt gegeben

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

FAIRFAX, Virginia, March 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Heute wurden die Gewinner der 16. jährlichen Stevie® Awards for Sales & Customer Service, weltweit anerkannt als Top-Auszeichnungen in den Bereichen Kundendienst und Vertrieb , bekannt gegeben. Die Gewinner der Stevie Awards werden auf einer virtuellen Preisverleihungsgala am 11. Mai gefeiert.



Die vollständige Liste der Gewinner der Stevie-Auszeichnungen in den jeweiligen Kategorien ist verfügbar unter http://www.StevieAwards.com/Sales .

Mehr als 2.300 Nominierungen von Unternehmen aus 51 Ländern wurden in diesem Jahr berücksichtigt. Die Gewinner der Stevie Awards in Gold, Silber und Bronze wurden durch die Durchschnittsbewertungen von mehr als 150 Fachleuten in acht spezialisierten Bewertungskommissionen ermittelt. Die Nominierungen wurden in mehr als 90 Kategorien für Leistungen im Bereich Kundendienst und Kontaktzentrum berücksichtigt, darunter Contact Center of the Year, Award for Innovation in Customer Service und Customer Service Department of the Year. Dazu gibt es mehr als 60 Kategorien für Leistungen im Bereich Vertrieb und Geschäftsentwicklung, von Senior Sales Executive of the Year über Sales Training or Business Development Executive of the Year bis hin zu Sales Department of the Year. Zudem gibt es Kategorien, um neue Produkte und Dienstleistungen, Lösungsanbieter sowie die Reaktion von Unternehmen und Einzelpersonen auf die COVID-19-Pandemie auszuzeichnen. In diesem Jahr werden in neuen Kategorien für die Bereiche Kundendienst und Vertrieb herausragende Leistungen ausgezeichnet.

IBM aus Armonk, New York, USA, und DP DHL weltweit gewannen 11 Stevie Awards in Gold, die meisten von allen Unternehmen in diesem Wettbewerb. Weitere Stevie-Gewinner mit drei oder mehr Gold-Auszeichnungen sind Sales Partnerships, Inc., Broomfield, Colorado USA (acht), ValueSelling Associates, Carlsbad, Kalifornien, USA (sechs), HP, Inc. Boise, Idaho, USA (vier), The Biz Dojo Inc, Calgary, Kanada (vier), UPMC Health Plan, Pittsburgh, Pennsylvania, USA (vier), Allianz Services Pvt Ltd, Kerala, Indien (drei), Nutrisystem, Fort Washington, Pennsylvania, USA (drei), TransPerfect, New York, New York USA (drei) und Voya Financial, Chandler, Arizona, USA (drei).

Zu den Gewinnern von zwei Stevie Awards in Gold gehören Contact Lens King Inc., Chaplain, New York, USA; Datasite, Minneapolis, Minnesota, USA; Dubai Municipality, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate; Empolis Group, Kaiserslautern, Deutschland; Future Generali India Insurance Company Ltd., Mumbai, Indien; Michael Kors, New York, New York, USA; Microsoft Corporation, Redmond, Washington, USA; Municipality and Planning Department, Ajman, Vereinigte Arabische Emirate; Optima Tax Relief, LLC, Santa Ana, Kalifornien, USA; POWERHOME SOLAR, Mooresville, North Carolina, USA; PowerSchool Group LLC, Folsom, Kalifornien, USA; Ruby, Portland, Oregon, USA; SAP, Newtown Square, Pennsylvania, USA; Sber, Moskau, Russland; SoftPro, Raleigh, North Carolina, USA; Spinnaker Support, Greenwood Village, Colorado, USA; Support Services Group, Lewis Center, Ohio, USA; Talkdesk, San Francisco, Kalifornien, USA; Templeton & Partners, London, Vereinigtes Königreich; VakifBank, Istanbul, Türkei; und VMware, Palo Alto, Kalifornien, USA.

Andere Unternehmen, die vier oder mehr Stevie Awards in Gold, Silber oder Bronze erhalten haben, sind Abrigo, Austin, Texas, USA; Arise Virtual Solutions, Miramar, Florida, USA; Blackhawk Network, Pleasanton, Kalifornien, USA; CarrefourSA, Istanbul, Türkei; Clubspeed, Irvine, Kalifornien, USA; EFG Companies, Irving, Texas, USA; Element Electronics, Winnsboro, South Carolina, USA; HireVue, South Jordan, Utah, USA; Intuit, Mississauga, Ontario, Kanada; Nuance Communications, Boston, Massachusetts, USA; OpenGov, San Jose, Kalifornien, USA; Optum Eden Prairie, Minnesota, USA; Princess Polly, Los Angeles, Kalifornien, USA; Pushpay, Redmond, Washington, USA; QNB Finansbank, Istanbul, Türkei; RAIN Group, Boston, Massachusetts, USA; Toco Warranty, Los Angeles, Kalifornien, USA; TTEC, Englewood, Colorado, USA; Visualize, Birmingham, Michigan, USA; VIZIO Inc., Irvine, Kalifornien, USA; und WNS (Holdings) Limited, Mumbai, Indien.

Die 10 meistausgezeichneten Unternehmen erhalten im Rahmen des Wettbewerbs Grand Stevie Award-Auszeichnungen. Diese Gewinner werden in der Woche vom 14. März bekannt gegeben.

Von heute an bis zum 1. April kann die Öffentlichkeit in der Kategorie People’s Choice Stevie® Awards for Favorite Customer Service, eine Auszeichnung, die jährlich als Teil der Awards verliehen wird, für ihre bevorzugten Anbieter von Kundendienstleistungen abstimmen. Die Abstimmung erfolgt über http://peopleschoice.stevieawards.com . Die Gewinner der People's Choice Stevie Awards in mehreren Branchen werden in der Woche vom 4. April bekannt gegeben.

In einer Kategorie können noch bis zum 11. März Nominierungen eingereicht werden. Es handelt sich dabei um den Sales Partnerships Award for Ethics in Sales, mit dem Unternehmen für vorbildliche Praktiken und Leistungen bei der Umsetzung höchster ethischer Standards in der Vertriebsbranche gewürdigt werden. Die Zulassungsbedingungen für diese Kategorie sind unter https://stevieawards.com/sales/nominate-2022-sales-partnerships-ethics-sales-award aufgeführt.

Über die Stevie Awards

Die Stevie Awards werden in acht Programmen verliehen: die Asia-Pacific Stevie Awards, die German Stevie Awards, The American Business Awards®, The International Business Awards®, die Middle East & North Africa Stevie Awards, die Stevie Awards for Women in Business, die Stevie Awards for Great Employers sowie die Stevie Awards for Sales & Customer Service. Die Stevie Awards verzeichnen jährlich mehr als 12.000 Nominierungen von Unternehmen aus mehr als 70 Ländern. Die Stevies ehren Unternehmen aller Arten und Größen sowie die dahinterstehenden Menschen, indem sie herausragende Leistungen am Arbeitsplatz auf der ganzen Welt auszeichnen. Weitere Informationen zu den Stevie Awards finden Sie unter www.StevieAwards.com .

Zu den Sponsoren der 16. jährlichen Stevie Awards for Sales & Customer Service gehören Sales Partnerships, Inc., Thought Leadership Leverage und ValueSelling Associates, Inc.

Marketingkontakt:

Nina Moore

Nina@StevieAwards.com

+1 (703) 547-8389

Ein Foto zu dieser Meldung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a8a7c18c-40b4-4999-9a72-ee6afaecb74d/de