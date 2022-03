Pemenang Penjualan & Layanan Pelanggan Diumumkan dalam Stevie® Awards Tahunan Ke-16

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

FAIRFAX, Va., March 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Para pemenang yang menerima pengakuan penghargaan layanan pelanggan dan penghargaan penjualan terkemuka di dunia, diumumkan hari ini dalam Stevie® Awards tahunan ke-16 untuk Penjualan & Layanan Pelanggan. Perayaan bagi Pemenang Stevie Award akan dilakukan dalam gala penghargaan virtual pada tanggal 11 Mei.



Daftar lengkap Para Pemenang Stevie berdasarkan kategori tersedia di http://www.StevieAwards.com/Sales .

Lebih dari 2.300 nominasi dari berbagai perusahaan dari 51 negara dipertimbangkan dalam kompetisi tahun ini. Para pemenang Stevie Award Gold, Silver, dan Bronze ditentukan berdasarkan skor rerata lebih dari 150 profesional pada delapan komite juri khusus . Sejumlah kandidat dipertimbangkan di lebih dari 90 kategori untuk prestasi layanan pelanggan dan pusat kontak, termasuk Pusat Kontak Terbaik Tahun Ini, Penghargaan untuk Inovasi dalam Layanan Pelanggan, dan Departemen Layanan Pelanggan Terbaik Tahun ini; lebih dari 60 kategori untuk prestasi pengembangan penjualan dan bisnis, mulai dari Eksekutif Penjualan Senior Terbaik Tahun ini hingga Pelatihan Penjualan atau Eksekutif Pengembangan Bisnis Terbaik Tahun Ini hingga Departemen Penjualan Terbaik Tahun Ini; dan beberapa kategori sebagai pengakuan terhadap produk dan layanan baru, penyedia solusi, dan respons perusahaan dan individu terhadap pandemi COVID-19. Semua kategori tahun ini memberikan penghormatan pada keunggulan dalam kepemimpinan pemikiran dalam layanan pelanggan dan penjualan.

IBM Armonk, NY AS dan DP DHL, seluruh dunia keduanya memenangkan 11 Gold Stevie Awards, peraih jumlah terbanyak dari perusahaan mana pun dalam kompetisi ini. Para pemenang lain Stevie dengan tiga Gold lebih mencakup Sales Partnerships, Inc., Broomfield, CO AS (delapan), ValueSelling Associates, Carlsbad, CA AS (enam), HP, Inc. Boise, ID AS (empat), The Biz Dojo Inc, Calgary, Kanada (empat), UPMC Health Plan, Pittsburgh, PA AS (empat), Allianz Services Pvt Ltd, Kerala, India (tiga), Nutrisystem, Fort Washington, PA AS (tiga), TransPerfect, New York, NY AS (tiga), dan Voya Financial, Chandler, AZ AS (tiga).

Para pemenang dua Gold Stevie Award mencakup Contact Lens King Inc., Chaplain, NY AS; Datasite, Minneapolis, MN AS; Dubai Municipality, Dubai, Uni Emirat Arab; Empolis Group, Kaiserslautern, Jerman; Future Generali India Insurance Company Ltd., Mumbai, India; Michael Kors, New York, NY AS; Microsoft Corporation, Redmond, WA AS; Municipality and Planning Department, Ajman, Uni Emirat Arab; Optima Tax Relief, LLC, Santa Ana, CA AS; POWERHOME SOLAR, Mooresville, NC AS; PowerSchool Group LLC, Folsom, CA AS; Ruby, Portland, OR AS; SAP, Newtown Square, PA AS; Sber, Moscow, Rusia; SoftPro, Raleigh, NC AS; Spinnaker Support, Greenwood Village, CO AS; Support Services Group, Lewis Center, OH AS; Talkdesk, San Francisco, CA AS; Templeton & Partners, London, Kerajaan Inggris; VakifBank, Istanbul, Turki; dan VMware, Palo Alto, CA AS.

Perusahaan lain yang memenangkan gabungan dari empat atau lebih Gold, Silver, atau Bronze Stevie Award termasuk Abrigo, Austin, TX AS; Arise Virtual Solutions, Miramar, FL AS; Blackhawk Network, Pleasanton CA AS; CarrefourSA, Istanbul, Turki; Clubspeed, Irvine, CA AS; EFG Companies, Irving, TX AS; Element Electronics, Winnsboro, SC AS; HireVue, South Jordan, UT AS; Intuit, Mississauga, Ontario Kanada; Nuance Communications, Boston, MA AS; OpenGov, San Jose, CA AS; Optum Eden Prairie, MN AS; Princess Polly, Los Angeles CA AS; Pushpay, Redmond, WA AS; QNB Finansbank, Istanbul, Turki; RAIN Group, Boston, MA AS; Toco Warranty, Los Angeles, CA AS; TTEC, Englewood, CO AS; Visualize, Birmingham, MI AS; VIZIO Inc., Irvine, CA AS; dan WNS (Holdings) Limited, Mumbai, India.

10 perusahaan dengan anugerah terbanyak dalam kompetisi ini akan menerima trofi Grand Stevie Award. Para pemenang tersebut akan diumumkan pada pekan tanggal 14 Maret.

Mulai hari ini hingga 1 April, masyarakat dapat memilih penyedia favorit mereka untuk layanan pelanggan dalam People’s Choice Stevie® Awards untuk Layanan Pelanggan Favorit, sebuah acara tahunan penghargaan. Pemungutan suara dibuka di http://peopleschoice.stevieawards.com . Para pemenang People’s Choice Stevie Award dalam beberapa industri akan diumumkan pada pekan tanggal 4 April.

Satu kategori dalam penghargaan akan terus menerima kandidat hingga tanggal 11 Maret. Kategori tersebut adalah Penghargaan Kemitraan Penjualan untuk Etik dalam Penjualan, yang akan mengakui perusahaan karena praktik terbaik dan prestasi dalam mendemonstrasikan standar etis tertinggi dalam industri penjualan. Persyaratan entri untuk kategori diuraikan di https://stevieawards.com/sales/nominate-2022-sales-partnerships-ethics-sales-award .

Tentang Stevie Awards

Stevie Awards terdiri dari delapan program: Stevie Awards untuk Asia Pasifik, Stevie Awards untuk Jerman, The American Business Awards®, The International Business Awards®, Stevie Awards untuk Timur Tengah & Afrika Utara, Stevie Awards untuk Para Perempuan dalam Bisnis, Stevie Awards untuk Perusahaan Terbaik, dan Stevie Awards untuk Layanan Penjualan & Pelanggan. Kompetisi Stevie Awards menerima lebih dari 12.000 nominasi setiap tahunnya, dari berbagai organisasi di lebih dari 70 negara. Stevie Awards tidak hanya digelar untuk memberikan penghargaan kepada berbagai jenis dan skala organisasi serta orang-orang di belakangnya, tetapi juga prestasi kerja di mana pun di seluruh dunia. Pelajari Stevie Awards selengkapnya di www.StevieAwards.com .

Sponsor Stevie Awards tahunan ke-16 untuk Penjualan & Layanan Pelanggan termasuk Sales Partnerships, Inc., Thought Leadership Leverage, dan ValueSelling Associates, Inc.

