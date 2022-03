Pemenang Diumumkan dalam Anugerah Stevie® Tahunan Ke-16 untuk Jualan & Khidmat Pelanggan

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

FAIRFAX, Va., March 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pemenang dalam Anugerah Stevie® tahunan ke-16 untuk Jualan & Perkhidmatan Pelanggan, yang diiktiraf sebagai anugerah perkhidmatan pelanggan dan anugerah jualan terbaik, diumumkan hari ini. Pemenang Anugerah Stevie akan diraikan ketika majlis anugerah maya pada 11 Mei.



Senarai lengkap Pemenang Stevie mengikut kategori boleh didapati di http://www.StevieAwards.com/Sales .

Lebih 2,300 pencalonan daripada organisasi di 51 buah negara telah dipertimbangkan dalam pertandingan tahun ini. Pemenang Anugerah Stevie Emas, Perak dan Gangsa ditentukan mengikut markah purata bagi lebih daripada 150 profesional dalam lapan jawatankuasa penghakiman khusus . Penyertaan telah dipertimbangkan dalam lebih daripada 90 kategori untuk perkhidmatan pelanggan dan pencapaian pusat hubungan, termasuk Pusat Hubungan Tahunan, Anugerah Inovasi dalam Perkhidmatan Pelanggan dan Jabatan Perkhidmatan Pelanggan Tahunan; lebih daripada 60 kategori untuk pencapaian jualan dan pembangunan perniagaan, daripada Eksekutif Jualan Kanan Tahunan kepada Latihan Jualan atau Eksekutif Pembangunan Perniagaan Tahunan kepada Jabatan Jualan Tahunan; dan kategori untuk mengiktiraf produk dan perkhidmatan baharu, penyedia penyelesaian, serta respons organisasi dan individu terhadap wabak COVID-19. Kategori baharu tahun ini menghargai kecemerlangan dalam kepimpinan pemikiran dalam perkhidmatan pelanggan dan jualan.

IBM Armonk, NY AS dan DP DHL, di seluruh dunia kedua-duanya memenangi 11 Anugerah Stevie Emas, paling banyak daripada mana-mana organisasi dalam pertandingan itu. Pemenang Stevie lain dengan tiga lagi Emas termasuk Sales Partnerships, Inc., Broomfield, CO AS (lapan), ValueSelling Associates, Carlsbad, CA AS (enam), HP, Inc. Boise, ID AS (empat), The Biz Dojo Inc, Calgary, Kanada (empat), UPMC Health Plan, Pittsburgh, PA AS (empat), Allianz Services Pvt Ltd, Kerala, India (tiga), Nutrisystem, Fort Washington, PA AS (tiga), TransPerfect, New York, NY AS (tiga), dan Voya Financial, Chandler, AZ AS (tiga).

Pemenang bagi dua Anugerah Stevie Emas termasuk Contact Lens King Inc., Chaplain, NY AS; Datasite, Minneapolis, MN AS; Majlis Perbandaran Dubai, Dubai, Emiriah Arab Bersatu; Empolis Group, Kaiserslautern, Jerman; Future Generali India Insurance Company Ltd., Mumbai, India; Michael Kors, New York, NY AS; Microsoft Corporation, Redmond, WA AS; Majlis Perbandaran dan Jabatan Perancangan, Ajman, Emiriah Arab Bersatu; Optima Tax Relief, LLC, Santa Ana, CA AS; POWERHOME SOLAR, Mooresville, NC AS; PowerSchool Group LLC, Folsom, CA AS; Ruby, Portland, OR AS; SAP, Newtown Square, PA AS; Sber, Moscow, Rusia; SoftPro, Raleigh, NC AS; Spinnaker Support, Greenwood Village, CO AS; Support Services Group, Lewis Center, OH AS; Talkdesk, San Francisco, CA AS; Templeton & Partners, London, United Kingdom; VakifBank, Istanbul, Turki; dan VMware, Palo Alto, CA AS.

Organisasi lain yang memenangi gabungan empat atau lebih Anugerah Stevie Emas, Perak atau Gangsa termasuk Abrigo, Austin, TX AS; Arise Virtual Solutions, Miramar, FL AS; Blackhawk Network, Pleasanton CA AS; CarrefourSA, Istanbul, Turki; Clubspeed, Irvine, CA AS; EFG Companies, Irving, TX AS; Element Electronics, Winnsboro, SC AS; HireVue, South Jordan, UT AS; Intuit, Mississauga, Ontario Kanada; Nuance Communications, Boston, MA AS; OpenGov, San Jose, CA AS; Optum Eden Prairie, MN AS; Princess Polly, Los Angeles CA AS; Pushpay, Redmond, WA AS; QNB Finansbank, Istanbul, Turki; RAIN Group, Boston, MA AS; Toco Warranty, Los Angeles, CA AS; TTEC, Englewood, CO AS; Visualize, Birmingham, MI AS; VIZIO Inc., Irvine, CA AS dan WNS (Holdings) Limited, Mumbai, India.

10 organisasi yang paling mendapat penghormatan dalam pertandingan itu akan menerima trofi Anugerah Grand Stevie. Pemenang tersebut akan diumumkan pada minggu 14 Mac.

Bermula hari ini hingga 1 April, orang ramai boleh mengundi penyedia perkhidmatan pelanggan kegemaran mereka dalam Anugerah Stevie® Pilihan Rakyat untuk Perkhidmatan Pelanggan Kegemaran, ciri tahunan anugerah tersebut. Undian dibuka di http://peopleschoice.stevieawards.com . Pemenang Anugerah Stevie Pilihan Ramai dalam pelbagai industri akan diumumkan pada minggu 4 April.

Satu kategori dalam anugerah itu akan terus menerima penyertaan sehingga 11 Mac. Anugerah tersebut ialah Anugerah Perkongsian Jualan untuk Etika dalam Jualan, yang akan mengiktiraf organisasi untuk amalan terbaik dan pencapaian dalam menunjukkan piawaian etika tertinggi dalam industri jualan. Keperluan kemasukan untuk kategori ini digariskan di https://stevieawards.com/sales/nominate-2022-sales-partnerships-ethics-sales-award .

Anugerah Stevie dianugerahkan dalam lapan program: Anugerah Stevie Asia-Pasifik, Anugerah Stevie Jerman, Anugerah Perniagaan Amerika®, Anugerah Perniagaan Antarabangsa®, Anugerah Stevie Timur Tengah & Afrika Utara, Anugerah Stevie untuk Wanita dalam Perniagaan, Anugerah Stevie untuk Majikan Hebat, dan Anugerah Stevie untuk Jualan & Perkhidmatan Pelanggan. Pertandingan Anugerah Stevie menerima lebih daripada 12,000 pencalonan setiap tahun daripada organisasi di lebih daripada 70 buah negara. Memberikan penghormatan kepada pelbagai jenis dan saiz organisasi dan warga yang menyokongnya, Stevie mengiktiraf prestasi cemerlang di tempat kerja di seluruh dunia. Ketahui lebih lanjut tentang Anugerah Stevie di www.StevieAwards.com .

Penaja Anugerah Stevie tahunan ke-16 untuk Jualan & Perkhidmatan Pelanggan termasuk Sales Partnerships, Inc., Thought Leadership Leverage dan ValueSelling Associates, Inc.

