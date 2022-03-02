在第16届Stevie®年度销售和客户服务大奖得主公布

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

弗吉尼亚州费尔法克斯, March 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 第16届Stevie®年度销售和客户服务奖得主今天公布，该奖项被公认为世界顶级 客户服务奖 和 销售奖 。Stevie奖得主将在5月11日的虚拟颁奖典礼上获颁奖项。



各类别Stevie奖得主名单请见 http://www.StevieAwards.com/Sales 。

今年竞赛中的参评项超过2300个，来自51个国家的众多机构。Stevie金奖、银奖和铜奖得主由 八个专业评审委员会 中150多名专业人士给出的 平均分数决定。参评项包括90多个类别的客户服务及客户联络中心成就奖，包括“年度最佳客户联络中心”、“最佳客户服务创新奖”和“年度最佳客户服务部”；60多个类别的销售和业务发展成就奖，涵盖“从年度最佳高级销售主管”到“年度最佳销售培训或业务发展主管”，再到“年度最佳销售部门”；以及表彰新产品和服务、解决方案提供商以及组织及个人对新冠肺炎疫情做出响应的奖项类别。今年的新类别表彰的是客户服务和销售领域思想领袖的卓越表现。

美国纽约阿蒙克的IBM和德国邮政敦豪集团(DP DHL)的全球业务均获得11项Stevie金奖，在参选的所有机构中获奖最多。其它获得三项或三项以上Stevie奖金奖得主包括：美国科罗拉多州布鲁姆菲尔德的Partnerships, Inc.（八项），美国加利福尼亚州卡尔斯巴德的ValueSelling Associates（六项），美国爱达荷州博伊西的HP, Inc.（四项），加拿大卡尔加里的The Biz Dojo Inc（四项），美国宾夕法尼亚州匹兹堡的UPMC Health Plan（四项），印度喀拉拉邦的Allianz Services Pvt Ltd（三项），美国宾夕法尼亚州华盛顿堡的Nutrisystem（三项），美国纽约的TransPerfect（三项），以及美国亚利桑那州钱德勒的Voya Financial（三项）。

两项Stevie金奖得主包括：美国纽约州尚普兰的Contact Lens King Inc.；美国明尼苏达州明尼阿波里斯的Datasite；阿联酋的迪拜市政厅；德国凯泽斯劳滕的Empolis Group；印度孟买的Future Generali India Insurance Company Ltd.；美国纽约州纽约市的Michael Kors；美国华盛顿州雷德蒙市的Microsoft Corporation；阿联酋阿治曼的市政和规划部（Municipality and Planning Department）；美国加利福尼亚州圣安娜的Optima Tax Relief, LLC；美国北卡罗莱纳州穆尔斯维尔的POWERHOME SOLAR；美国加利福尼亚州福尔瑟姆的PowerSchool Group LLC；美国奥勒冈州波特兰的Ruby；美国宾夕法尼亚州纽顿广场的SAP；俄罗斯莫斯科的Sber；美国北卡罗来纳州罗利的SoftPro；美国科罗拉多州格林伍德村的Spinnaker Support；美国俄亥俄州刘易斯中心的Support Services Group；美国加利福尼亚州旧金山的Talkdesk；英国伦敦的Templeton & Partners；土耳其伊斯坦布尔的VakifBank；以及美国加利福尼亚州帕洛阿尔托的VMware。

其他获得四项或四项以上Stevie金奖、银级，或铜奖组合的组织包括：美国得克萨斯州奥斯汀的Abrigo；美国佛罗里达州米拉玛的Arise Virtual Solutions；美国加利福尼亚州普莱森顿的Blackhawk Network；土耳其伊斯坦布尔的CarrefourSA；美国加利福尼亚州尔湾的Clubspeed；美国德克萨斯州欧文市的EFG Companies；美国南卡罗来纳州温斯伯勒的Element Electronics；美国犹他州南约旦的HireVue；加拿大安大略省密西沙加的Intuit；美国马萨诸塞州波斯顿的Nuance Communications；美国加利福尼亚州圣何塞的OpenGov；美国明尼苏达州的Optum Eden Prairie；美国加利福尼亚州洛杉矶的Princess Polly；美国华盛顿州雷德蒙市的Pushpay；土耳其伊斯坦布尔的QNB Finansbank；美国马萨诸塞州波斯顿的RAIN Group；美国加利福尼亚州洛杉矶的Toco Warranty；美国科罗拉多州的TTEC, Englewood；美国密歇根州伯明翰的Visualize；美国加利福尼亚州尔湾的VIZIO Inc.；以及印度孟买的WNS (Holdings) Limited。

获奖项最多的10家参赛组织将获得Stevie大奖杯。这10个获奖者将在3月14日这一周公布。

从今天开始到4月1日，公众可以在一年一度的最佳客户服务Stevie®人民选择奖（People’s Choice Stevie Awards for Favorite Customer Service）的评选中投票选出他们最喜欢的客户服务提供商。投票网址： http://peopleschoice.stevieawards.com 。多个行业的Stevie人民选择奖得主将在4月4日这周公布。

奖项中有一个类别将接受报名直至3月11日。 这就是销售合作伙伴奖的销售道德类别奖项，对销售行业组织表现出最高道德标准的最佳实践和成就进行表彰。这一类别的参赛要求请见 https://stevieawards.com/sales/nominate-2022-sales-partnerships-ethics-sales-award

关于Stevie®大奖赛

Stevie大奖赛授予以下八大奖项： 亚太地区Stevie大奖、德国Stevie大奖、美国商务大奖、国际商务大奖、中东和北非Stevie大奖、Stevie女性企业家大奖、Stevie优秀雇主大奖、Stevie销售和客户服务大奖。Stevie奖的评选每年收到来自70多个国家/地区众多组织的超过1.2万个提名。Stevie大奖表彰全球职场中的杰出成就，对各种类型和规模的组织及其背后的人员进行嘉奖。如需了解有关Stevie奖的更多信息，请访问： www.StevieAwards.com 。

第16届Stevie年度销售和客户服务奖的赞助商包括Sales Partnerships, Inc.、Thought Leadership Leverage，以及ValueSelling Associates, Inc.。

营销联系人：

Nina Moore

Nina@StevieAwards.com

+1 (703) 547-8389

本公告随附图片可通过以下网址获取：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a8a7c18c-40b4-4999-9a72-ee6afaecb74d/zh-Hans