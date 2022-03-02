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維珍尼亞費爾法克斯, March 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 今天，第 16 屆年度 Stevie® 奬項公佈銷售與客戶服務獎得獎者，該奬項獲公認為世界頂級 客戶服務獎 和 銷售獎 。Stevie 奬項的得獎者將在 5 月 11 日的虛擬頒獎典禮上獲得表揚。



如欲查看 Stevie 奬項各類別的完整得獎者名單，請瀏覽 http://www.StevieAwards.com/Sales 。

今年的比賽考慮了來自 51 個國家／地區的組織的 2,300 多項提名。Stevie 奬項的金獎、銀獎和銅獎得奬者是由 八個專業評審委員會 內 150 多名專業人士的平均得分而決定。大會在評選得奬者時會考慮 90 多個類別的客戶服務和聯絡中心成就，包括年度聯絡中心、客戶服務創新獎和年度客戶服務部門；超過 60 個類別的銷售和業務發展成就，從年度高級銷售行政人員、年度銷售培訓或業務發展行政人員至年度銷售部門；和表彰新產品和服務、解決方案供應商，以及組織和個人對 2019 冠狀病毒病疫情反應等類別。今年的新類別旨在表彰在客戶服務和銷售方面的卓越思想領導力。

美國紐約州阿蒙克的 IBM 和全球 DP DHL 均獲得了 11 項 Stevie 奬項金獎，這是在比賽中獲得最多金奬的組織。其他獲得三個以上 Stevie 奬項金奬的得獎者包括美國科羅拉多州布隆菲的 Sales Partnerships, Inc.（８ 個）、美國加州卡爾斯巴德的 ValueSelling Associates（6 個）、美國愛達荷州博伊西的 HP, Inc.（4 個）、加拿大卡爾加里的 The Biz Dojo Inc,（4 個）、美國賓夕法尼亞州匹茲堡的 UPMC Health Plan（4 個）、印度喀拉拉邦的 Allianz Services Pvt Ltd（3 個）、美國賓夕法尼亞州華盛頓堡的 Nutrisystem（3 個）、美國紐約州紐約市 TransPerfect（3 個）及美國亞利桑那州錢德勒的 Voya Financial（3 個）。

獲得兩個 Stevie 奬項金獎的得奬者包括美國紐約州牧師的 Contact Lens King Inc.、美國明尼蘇達州明尼阿波利斯的 Datasite、阿聯酋杜拜的 Dubai Municipality、德國凱撒勞頓的 Empolis Group、印度孟買的 Future Generali India Insurance Company Ltd.、美國紐約洲紐約市的 Michael Kors、美國華盛頓州雷德蒙德的 Microsoft Corporation、阿聯酋阿治曼的 Municipality and Planning Department、美國加州聖安娜的 Optima Tax Relief, LLC、美國北卡羅來納州穆爾斯維爾的 POWERHOME SOLAR、美國加州佛森的 PowerSchool Group LLC、美國俄勒岡州波特蘭的 Ruby、美國賓夕法尼亞州紐敦廣場的 SAP、俄羅斯莫斯科的 Sber、美國北卡羅來納州羅里的 SoftPro、美國科羅拉多州格林伍德村的 Spinnaker Support、美國俄亥俄州劉易斯中心的 Support Services Group、美國加州三藩市的 Talkdesk、英國倫敦的 Templeton & Partners、土耳其伊斯坦堡的 VakifBank 和美國加州帕洛阿爾托的 VMware。

其他獲得四項或以上 Stevie 奬項金、銀或銅獎的組織包括：美國德州奧斯汀的 Abrigo、美國佛羅里達州米拉馬爾的 Arise Virtual Solutions、美國加州普萊森頓的 Blackhawk Network、土耳其伊斯坦堡的 CarrefourSA、美國加州爾灣的 Clubspeed、美國德州歐文的 EFG Companies、美國南卡羅來納州溫斯伯勒的 Element Electronics、美國猶他州南喬丹的 HireVue、加拿大安大略省密西沙加的 Intuit、美國麻省波士頓的 Nuance Communications、美國加州聖荷西的 OpenGov、美國明尼蘇達州伊甸草原的 Optum、美國加州洛杉磯的 Princess Polly、美國華盛頓州雷德蒙德 Pushpay、土耳其伊斯坦堡的 QNB Finansbank、美國麻省波士頓的 RAIN Group、美國加州洛杉磯的 Toco Warranty、美國科羅拉多州恩格爾伍德的 TTEC、美國密西根州伯明罕的 Visualize、美國加州爾灣的 VIZIO Inc. 及印度孟買的 WNS (Holdings) Limited。

比賽中最受尊敬的 10 家組織將獲得 Stevie 奬項大奬獎杯。有關得獎者將於 3 月 14 日的一週公佈。

從今天起至 4 月 1 日，公眾可為每年特設的 Stevie® 奬項民選最受歡迎客戶服務奬投票選出他們最喜歡的客戶服務供應商。可於 http://peopleschoice.stevieawards.com 投票。多個行業的 Stevie 奬項民選奬的得獎者將於 4 月 4 日的一週公佈。

獎項有一個類別將在 3 月 11 日之前繼續接受報名參賽。 這是「銷售道德銷售合作夥伴獎」，旨在表彰機構在展示銷售行業最高道德標準方面的最佳實踐和成就。 此類別的參賽要求載於 https://stevieawards.com/sales/nominate-2022-sales-partnerships-ethics-sales-award 。

關於 Stevie® 獎項

Stevie 獎項授予八項計劃：亞太 Stevie 獎、德國 Stevie 獎、美國商業獎、國際商業獎、中東及北非 Stevie 獎、商業女性 Stevie 獎、優良僱主 Stevie 獎、銷售與客戶服務 Stevie 獎。Stevie 奬項比賽每年從 70 多個國家/地區的組織收到超過 12,000 項提名。Stevie 表彰各種類型和規模的組織及其背後的人，表彰全球工作場所的傑出表現。欲瞭解有關 Stevie 獎項的更多資訊，請瀏覽 www.StevieAwards.com 。

第 16 屆年度 Stevie 奬項銷售與客戶服務獎的贊助商包括 Sales Partnerships, Inc.、Thought Leadership Leverage 和 ValueSelling Associates, Inc。

市場推廣聯絡人：

Nina Moore

，電郵 Nina@StevieAwards.com

，電話 +1 (703) 547-8389

本公告隨附的圖片載於 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a8a7c18c-40b4-4999-9a72-ee6afaecb74d/zh-Hant