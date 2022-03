Converge Technology Solutions Corp. annonce l'acquisition de 1CRM Systems Corp par Portage CyberTech

TORONTO et GATINEAU, Québec, 01 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou la « Société ») (TSX : CTS) (FSE : 0ZB) (OTCQX : CTSDF) a le plaisir d'annoncer que sa filiale à participation majoritaire, Portage CyberTech Inc. (« Portage CyberTech » ou « Portage ») a acquis 1CRM Systems Corp. 1CRM est la 28e acquisition réalisée par Converge ou ses filiales et la deuxième acquisition réalisée par Portage CyberTech, une société de Converge.



La suite logicielle SaaS de 1CRM, basée à Victoria au Canada, a été déployée sur des milliers de sites clients en Amérique du Nord, en Europe et en Australie. Le logiciel de 1CRM fonctionne dans le nuage et sur site, avec la possibilité de gérer les tâches quotidiennes, l'automatisation marketing, les ventes et les opportunités, la gestion des commandes, le service client et la gestion des projets au sein d'un seul système. Cette acquisition fournit un ensemble clé d'outils de gestion d'entreprise permettant aux clients d'organiser leur journée de travail, ce qui génère davantage de valeur pour leurs clients et attire davantage de clients sur notre plateforme.

« Après avoir fait évoluer le système 1CRM en écoutant les commentaires des clients et en répondant à leurs besoins au cours des 17 dernières années, nous sommes ravis de rejoindre Portage CyberTech [une société de Converge] », a déclaré Michael Whitehead, PDG de 1CRM. « Portage fournit des services d'intégration et de personnalisation qui améliorent davantage notre logiciel, encourageant nos clients actuels et une nouvelle génération de clients à découvrir sa puissance de manière novatrice. »

« Nous sommes ravis d'accueillir 1CRM au sein de la famille Converge », a déclaré Don Cuthbertson, directeur technologique de Converge et PDG de Portage CyberTech, une société de Converge. « 1CRM répond à un ensemble essentiel de besoins de gestion d'entreprise pour nos clients et apporte son expertise dans Hyperledger Aries, le code open source utilisé dans le développement et le stockage d'identifiants vérifiables, qui renforce davantage les ressources logicielles de Portage. En outre, 1CRM complète les solutions SaaS actuelles de Converge et Portage et marque la fin de la phase 1 de la stratégie de croissance de Portage. »

1CRM Systems Corp. a enregistré un chiffre d'affaires sur douze mois d'environ 820 000 dollars pour l'exercice clos au 31 octobre 2021. Le prix d'achat se composait des éléments suivants : (i) 3 millions de dollars en espèces versés à la clôture ; (ii) jusqu'à 2 millions de dollars en paiements indexés pour les deux années suivant la clôture de l'acquisition sur la base de la réalisation de certaines étapes.

1CRM Systems Corp. marque la 28e acquisition réalisée par Converge ou ses filiales depuis octobre 2017. La famille d'entreprises de Converge comprend également Corus Group, LLC ; Northern Micro, Inc. ; 10084182 Canada Inc. opérant en tant que Becker-Carroll ; Key Information Systems, Inc. ; BlueChip Tek, Inc. ; Lighthouse Computer Systems, Inc. ; Software Information Systems LLC. ; Nordisk Systems, Inc. ; Essex Technology Group, Inc. ; Datatrend Technologies, Inc. ; VSS, LLC ; Solutions PCD, Inc. ; Unique Digital, Inc. ; Workgroup Connections, Inc. ; Vivvo Application Studios LTD. ; Vicom Computer Services, Inc. ; CarpeDatum LLC ; Accudata Systems, Inc. ; Dasher Technologies, Inc. ; ExactlyIT, Inc. ; REDNET GmbH ; Vicom Infinity, Inc. ; Infinity Systems Software, Inc. ; LPA Software Solutions, LLC ; OPIN Digital, Inc ; Paragon Development Systems, Inc. ; et Visucom GmbH.

À propos de 1CRM

1CRM Systems se spécialise dans les solutions logicielles sur le nuage qui fournissent aux petites et moyennes organisations des informations commerciales intégrées tout en améliorant leur modèle tarifaire et en rationalisant leurs processus internes. Le produit phare de la société, 1CRM Enterprise Edition, est un service basé sur le nuage qui associe le meilleur de la GRC à des fonctionnalités de gestion commerciale pour la comptabilité, le suivi des projets et la gestion des services. Pour tout complément d'information, veuillez consulter 1CRM.com.

À propos de Portage CyberTech, une société de Converge

Portage CyberTech exécute des transactions numériques de confiance entre les individus, les entreprises et les organisations gouvernementales. Motivés par certains des projets numériques les plus ambitieux et notre désir d'accroître la visibilité de nos clients chez nous et à l'étranger, notre équipe d'experts dévoués dans tous les domaines du numérique – identité, gestion de l'accès, services de confiance et communications – a créé les solutions conçues pour atteindre vos clients. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site convergetp.com/portage-cybertech/.

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques et sur le nuage compatibles avec les logiciels, axé sur la fourniture de solutions et de services à la pointe de l'industrie. L'approche de solution mondiale de Converge fournit des analyses avancées, la modernisation des applications, des solutions infonuagiques, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et des offres de travail numérique à ses clients dans divers secteurs. La société prend en charge ces solutions grâce à son expertise dans les services de conseil, de mise en œuvre et gérés à travers tous les principaux fournisseurs informatiques du marché. Cette approche multi-facettes permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques uniques de tous les clients des secteurs public et privé. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site : convergetp.com.