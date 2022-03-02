FHS 投資者通知：Abraham, Fruchter & Twersky, LLP 代表 First High-School Education Group Co., Ltd. 的投資者進行索償調查

紐約, March 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Abraham, Fruchter & Twersky LLP 正在代表 First High-School Education Group Co., Ltd.（「First High-School Group」或「公司」）(NYSE: FHS) 的投資者進行索償調查。調查涉及 FHS 及其某些高級職員及／或董事是否從事證券欺詐或其他非法商業行為。



如想討論此集體訴訟或獲取有關您的權利的更多資訊，請聯絡 Abraham, Fruchter & Twersky, LLP 的 Sean M. Handron-O’Brien，發送電郵至：SHandronobrien@aftlaw.com 或致電：(212) 279-5050。

First High-School Education Group 在中國西部經營民辦高中。2021 年 3 月 11 日前後，First High-School Education Group 進行首次公開招股（「IPO」），發行了 750 萬股美國存託股票（「ADS」），定價為每股 10.00 美元。

在 IPO 前一週，即 2021 年 3 月 4 日至 2021 年 3 月 11 日，中國召開了年度「兩會」人大會議，中國政府領導人在會上提出對中國營利輔導行業進行嚴格監管的建議。2021 年 7 月 23 日，中國公佈對中國教育部門的進一步監管限制，禁止教授學校課程的公司盈利、籌集資金或上市。

隨後，2021 年 9 月 28 日，First High-School Education Group 公佈 2021 年上半年未經審計的財務業績，其中包括毛利潤人民幣 6,230 萬元（960 萬美元），較 2020 年上半年的人民幣 6,460 萬元下降 3.6%；淨虧損 380 萬元人民幣（60 萬美元），而 2020 年上半年的淨收入為 3,190 萬元人民幣。

2022 年 2 月 28 日，First High-School Education Group 美國存託股票的收盤價僅為 1.79 元 或低於公司在 IPO 出售美國存託股票給投資者的價格 82%。

Abraham, Fruchter & Twersky, LLP 是一家總部位於紐約並在加州設有辦事處的律師事務所。公司的律師在代表股東處理涉及公司不當行為的集體訴訟方面擁有豐富經驗，並且在 ISS Securities Class Action Services 的 2020 年調查中獲評為領先的原告證券訴訟公司。如欲了解更多資訊，請瀏覽： www.aftlaw.com 。

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