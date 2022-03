English German

SIKA STÄRKT ZUGANG ZU VERTRIEBSKANÄLEN IN KANADA

Sika übernimmt Sable Marco Inc., einen Hersteller von Mörtel- und zementösen Produkten in Kanada. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Pont Rouge nahe Quebec City eröffnet Sika neue Marktchancen im Osten Kanadas und bietet einen deutlich verbesserten Zugang zu den Vertriebskanälen. Das akquirierte Geschäft erzielt einen Jahresumsatz von CHF 20 Millionen.

Sable Marco ist im Distributionsgeschäft stark vertreten und verfügt über hervorragende Kontakte zu grossen nationalen und regionalen Baustoffmärkten und Heimwerker-Einzelhandelsketten. Der Kundenstamm von Sable Marco ergänzt das Kundenportfolio von Sika perfekt und ermöglicht den Aufbau von Geschäftsbeziehungen zu einem neuen Kundenkreis mit hohem Potential. Sable Marco besitzt ein Produktionswerk im Grossraum Quebec City, das Sika Canada logistische und strategische Vorteile bietet. Sika kann von diesem Standort aus die Reichweite vergrössern und Kunden im östlichen Teil des Landes besser bedienen. Sable Marco produziert unter anderem zementöse Produkte, Mörtel, Polymersand sowie weitere Materialien. Synergien ergeben sich durch das Cross-Selling-Potenzial der Produkte, die Sika in den Zielmärkten Waterproofing und Building Finishing anbietet und die nun über weitere Vertriebskanäle verfügbar sind. Hinzu kommen die verbesserte geografische Reichweite und neue Chancen im wachsenden Polymersand-Segment.

Christoph Ganz, Regionalleiter Americas: „Dank des Erwerbs von Sable Marco ist Sika Canada nun stärker im Bereich Baumärkte und Baustoffhändler vertreten und kann den Umsatz im Distributionsgeschäft gemäss unserer strategischen Planung entsprechend ausbauen. Wir heissen alle neuen Mitarbeitenden von Sable Marco herzlich willkommen im Sika Team und freuen uns auf eine erfolgreiche, gemeinsame Zukunft im kanadischen Markt.“

KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications und

Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik@ch.sika.com

FIRMENPROFIL SIKA AG

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 101 Ländern und produziert in über 300 Fabriken. Sika beschäftigt mehr als 27’000 Mitarbeitende und erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von CHF 9.3 Milliarden.

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:

Medienmitteilung