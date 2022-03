ALBIOMA : Résultats annuels 2021

English French

Communiqué de presse

Paris La Défense, le 2 mars 2022

Résultats annuels 2021

Résultats en haut de fourchette de guidance : EBITDA à 214,8 millions d’euros, RNPG à 59 millions d’euros

Abandon total du charbon à La Réunion en 2024 : travaux en cours à Albioma Bois-Rouge et délibération favorable statuant sur la conversion à la biomasse pour Albioma Le Gol

Entrée concluante dans la géothermie et acquisition d’une deuxième centrale en Turquie

Le Conseil d’Administration d’Albioma, réuni le 2 mars 2022 sous la présidence de Frédéric Moyne, a arrêté les comptes consolidés du Groupe pour l’exercice 2021.

« Grâce à la mobilisation et l’engagement des équipes que je tiens à remercier, et à la solidité de notre modèle, Albioma réalise une performance solide en 2021. Le Groupe confirme son rôle d’acteur essentiel de la transition énergétique.

Nous avons poursuivi nos efforts dans la mise en œuvre de notre stratégie à long terme, en avançant à très grands pas vers l’abandon total du charbon à La Réunion, au profit de la biomasse dans nos deux centrales thermiques. À cet effet, nous nous réjouissons de la délibération pour la conversion de la centrale du Gol et la prolongation de son contrat de vente d’électricité jusqu’en 2044, annoncée par la Commission de Régulation de l’Énergie le 24 février dernier.

L’année a aussi été marquée par le développement de notre portefeuille de projets, dans le solaire et dans la géothermie, où nous venons de faire une nouvelle acquisition, forts d’une expérience très prometteuse à l’issue de la première année d’exploitation de la centrale de Gümüsköy, en Turquie.

Plus largement, nous sommes très fiers de notre performance sociale et environnementale, qui reflète notre ambition d’une croissance respectueuse de l’environnement. » commente Frédéric Moyne, Président-Directeur Général d’Albioma.

Chiffres clés consolidés de l’exercice 2021





En millions d’euros (données auditées) 2021 2020



(publié) Var. % Chiffre d’affaires 573,3 506,7 +13% EBITDA 214,8 206,4 +4% Résultat net 71,3 64,4 +11% Résultat net part du Groupe 59,0 55,3 +7%

Le chiffre d’affaires s’établit à 573,3 millions d’euros, en forte hausse par rapport à l’exercice précédent. Hors effet prix des combustibles (+33,1 millions d’euros) et l’effet change lié à la dégradation du réal brésilien (-2,0 millions d’euros), il est en progression de 7 %.

L’EBITDA de l’exercice progresse de 4 %, à 214,8 millions d’euros. Il intègre notamment :

l’effet année pleine de l’avenant conversion à la biomasse de la tranche 3 d’Albioma Le Moule (ALM 3),

les excellentes performances des centrales brésiliennes,

la contribution de la nouvelle centrale de géothermie Gümüsköy en Turquie,

la compensation tarifaire au titre de la prise en compte des surcoûts de construction (Albioma Galion et Albioma Saint-Pierre) et au règlement d’un litige avec un fournisseur.

Le résultat net part du Groupe (RNPG) est en hausse de 7 %, à 59,0 millions d’euros.

Faits marquants

Exploitation :





1 ère année pleine d’exploitation d’ALM 3 à la biomasse après conversion avec une disponibilité record,

année pleine d’exploitation d’ALM 3 à la biomasse après conversion avec une disponibilité record, Excellentes performances des centrales au Brésil,

Solide contribution de la première centrale de géothermie en Turquie.

Développement :





Avancées significatives pour la conversion des centrales DOM au 100 % biomasse : La Réunion, Bois-Rouge : travaux en cours à Bois-Rouge et prolongation du contrat de vente d’électricité jusqu’en 2043, La Réunion, Le Gol : délibération favorable rendue le 24 février pour la conversion et la prolongation du contrat de vente d’électricité jusqu’en 2044, Acquisition d’une unité de production de granulés au Québec





Obtention de 29 MWc de projets Solaire,

Acquisition d’une deuxième centrale de géothermie en Turquie.

France

Biomasse thermique

Bonne disponibilité des installations thermiques

La disponibilité des centrales thermiques en France s’établit à 90,5 % en 2021 (à comparer à 91,7 % en 2020, hors travaux conversion ALM3). Elle est impactée par des incidents techniques sur les centrales de Bois-Rouge et du Moule survenus au cours du premier semestre. La tranche 3 du Moule qui fonctionne désormais 100 % à la biomasse depuis le mois de novembre 2020 a réalisé d’excellentes performances en 2021 avec une disponibilité record à 97,7 %.

La production totale d’électricité des installations thermiques de l’Outre-mer français est en retrait à 1 892 GWh à comparer à 1 940 GWh en 2020, essentiellement à cause de la forte baisse des taux d’appel par EDF à La Réunion dans un contexte inédit des cours du charbon et du CO 2 , qui se sont envolés en 2021.

L’EBITDA de l’activité s’établit à 166,7 millions d’euros, en croissance de 3 % par rapport à 2020 (162,3 millions d’euros), grâce à l’effet année pleine de l’avenant conversion à la biomasse de la tranche 3 d’Albioma Le Moule et à l’obtention de compensations tarifaires sur Albioma Galion et Albioma Saint-Pierre.

Construction et développement des projets





Poursuite des travaux de conversion au 100 % biomasse de la centrale Albioma Bois-Rouge

Le chantier de conversion de la centrale de Bois-Rouge au 100 % biomasse s’est poursuivi dans de bonnes conditions en 2021. L’abandon total du charbon est prévu pour fin 2023 et les gisements locaux de biomasse disponible (bagasse, bois forestier, bois d’élagage, etc.) seront valorisés en priorité, complétés par des importations de biomasse traçable (en conformité avec le règlement bois UE) et durable (standards type FSC ou PEFC exigés de nos fournisseurs) sous forme de granulés de bois.

Conversion au 100 % biomasse de la centrale Albioma Le Gol

Le Groupe a pris note de la publication de la délibération de la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) du 24 février 2022 validant l’avenant au contrat d’achat d’électricité et statuant sur le coût du projet complet de la conversion à la biomasse de la centrale Albioma Le Gol à La Réunion, ainsi que sa prolongation d’exploitation jusqu’en 2044. Cet avis favorable fait suite à la publication de l’arrêté ministériel du 17 janvier 2022 établissant le taux de rémunération des capitaux immobilisés pour la réalisation des travaux de conversion qui a été fixé suivant la proposition faite par la CRE.

Diversification des sources d’approvisionnement en biomasse durable du Groupe





Le 27 décembre 2021, le Groupe a finalisé l’acquisition d’une usine de production de granulés de bois, située au Québec, Canada. Cette opération permet à Albioma de diversifier ses sources d’approvisionnement en biomasse durable, en complément au portefeuille de contrats développé avec des fournisseurs internationaux de premier plan. Idéalement placée pour alimenter les centrales antillaises du Groupe, cette usine produit des granulés certifiés SBP, à partir de résidus de bois ou de bois de faible qualité issus de forêts certifiées pour leur gestion durable. La transaction comprend également un contrat long terme d’accès à une capacité de stockage de 45 000 tonnes de granulés au port de Québec, ainsi que des garanties d’approvisionnement en matière première. La remise en service de cette usine est prévue au début du deuxième semestre 2022 et sa capacité de production nominale de 200 000 tonnes sera atteinte après la réalisation d’investissements complémentaires.

Solaire





Production stable et mise en service de nouvelles centrales

La production d’électricité de l’activité solaire s’est élevée à 123 GWh, à comparer à 125 GWh en 2020. Celle-ci résulte essentiellement de la mise en service de nouvelles centrales à La Réunion et à Mayotte, et a compensé partiellement un ensoleillement moindre en Guyane. Le Groupe a par ailleurs cédé, le 21 avril 2021, 9 MWc détenus de façon minoritaire par les sociétés OTS et Corbières, qui avaient été acquises lors du rachat de Eneco France fin 2018.

L’EBITDA de l’activité ressort à 34,5 millions d’euros en 2021 à comparer à 34,8 millions d’euros en 2020.

Développement des projets

29 MWc de projets Solaire sécurisés en 2021

Le Groupe a poursuivi le développement de son activité solaire, avec le gain de 29 MWc de projets sur l’ensemble des zones. Il a notamment remporté une puissance agrégée de 17,4 MWc lors des appels d’offres gouvernementaux dans les zones non interconnectées (ZNI). En France métropolitaine, le Groupe a également remporté 11,7 MWc lors des derniers appels d’offres. La mise en service de ces projets est prévue en 2023.

Loi de finances 2021 : évolution du contexte règlementaire

L’article 54 sexies de Loi de Finances 2021 votée le 16 décembre 2020 prévoyait la possibilité d’une révision à la baisse des tarifs des contrats d’achat solaires signés entre 2006 et 2010. Les décrets indiquant les modalités d’application et précisant le niveau de baisse ont été publiés en novembre 2021 et sont effectifs à partir du 1er décembre 2021. L’impact sur l’EBITDA en année pleine pour le Groupe serait de 3 millions d’euros. Seuls deux projets au sol représentant 9 MWc sont sensiblement impactés, les autres projets n’étant pas concernés ou subissant des réductions peu ou pas significatives. Pour les deux installations les plus touchées, le Groupe a exercé, comme prévu par les textes, la clause de sauvegarde auprès de la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) afin de négocier une diminution plus raisonnable du tarif. L’activation de cette clause suspend l’application de la révision pendant les 18 mois suivant la date d’application. Des provisions pour risque et des dépréciations d’actifs ont été comptabilisées au 31 décembre 2021 afin de prendre en compte la révision à la baisse du chiffre d’affaires si celle-ci venait à être confirmée.

Brésil

Biomasse thermique

Excellentes performances opérationnelles des installations

La production au Brésil est en forte progression à 594 GWh contre 373 GWh en 2020. Celle-ci intègre la production de la centrale de Vale Do Paraná, mise en service fin 2020 (172 GWh). Hors Vale Do Paraná, les trois centrales existantes ont réalisé d’excellentes performances avec une production de 422 GWh, en nette hausse de près de 13%, par rapport à la même période l’année dernière (373 GWh).

La sècheresse qui a affecté le niveau des réservoirs des barrages hydrauliques, au plus bas depuis 91 ans, a eu pour conséquence un cours du MWh sur le marché SPOT au plafond réglementaire de 584 réals par MWh entre juillet et septembre. Une partie de la production a pu être cédée à des prix aux alentours de 1 500 réals par MWh dans le cadre d’enchères d’urgence (Emergency Regulated Auctions) mises en place par le gouvernement pour pallier le déficit de production.

L’EBITDA est en progression à 14,5 millions d’euros sur l’exercice 2021 contre 12,0 millions d’euros en 2020.

Développement des projets

Sécurisation de la vente d’énergie de la centrale Albioma Codora Energia

Albioma Codora Energia a remporté le 8 juillet dernier un appel d’offres portant sur un nouveau contrat de vente d’électricité (PPA - Power Purchase Agreement) d’une durée de 20 ans à partir de 2025, pour un volume de 64 GWh et à un prix garanti de 202 réals par MWh indexé sur l’inflation. Ce contrat pourra être honoré grâce à l’augmentation du volume de broyage de la sucrerie attenante et à la valorisation énergétique de la vinasse (résidu de la distillation d’éthanol). La majorité de la production d’Albioma Codora Energia est déjà vendue sur le marché régulé avec des contrats à long terme indexés sur l’inflation.

Turquie

Géothermie

Performance solide et en ligne avec les attentes de la première centrale du Groupe

La centrale de Gümüsköy, acquise en janvier 2021, a réalisé une bonne performance avec une production de 49 GWh, en ligne avec les attentes et en progression par rapport à l'année dernière où elle s’établissait à 46 GWh. Les travaux destinés à l’augmentation de la production menés au second semestre avec le soutien des équipes locales ont déjà permis des améliorations lors des derniers mois et devraient pleinement porter leurs fruits sur l’exercice 2022.

Développement des projets

Le Groupe a finalisé le 14 février 2022 le rachat d’une deuxième centrale de géothermie (renommée Albioma Kuyucak), en Turquie, en devenant son actionnaire unique. Mise en service fin 2017, la centrale (18 MW bruts) est assise sur une licence d’exploitation expirant à l’horizon 2042, avec possibilité d’extension pour une période de 10 ans supplémentaires. Elle produit de l’électricité à partir de cinq puits de production pour une production nette exportée à fin 2021 de 83 GWh. La centrale bénéficie jusqu’à fin 2022 d’un tarif en obligation d’achat dollarisé d’environ 118 USD/MWh (Feed-in tariff) et d’un tarif de 105 USD/MWh entre 2023 et 2027. L’acquisition de cette centrale conforte l’entrée d’Albioma dans le métier de la géothermie. Le Groupe bénéficiera des synergies entre les centrales voisines de Gümüsköy et de Kuyucak et pourra capitaliser sur le savoir-faire des équipes pour le déployer sur de nouvelles géographies.

Augmentation de capital réservée aux adhérents au plan d’épargne Groupe





Albioma a réalisé une nouvelle augmentation de capital réservée aux salariés, dirigeants et anciens salariés adhérents à son plan d’épargne Groupe en France et au Brésil en mai 2021. Avec cette nouvelle opération, le Groupe poursuit la mise en œuvre de sa politique de renforcement de son actionnariat salarié à moyen/long terme, qui se traduit par l’ouverture régulière d’opportunités d’investissement indirect dans l’action Albioma à des conditions privilégiées.

Progrès continus en matière de RSE

Albioma a intégré le premier tiers du classement national de l’indice Gaïa, référence de la notation ESG (environnement, social et gouvernance) qui a évalué 390 valeurs françaises cotées de taille intermédiaire en 2021. Membre de l’indice depuis 2014, Albioma s’est vu attribuer une note de 73/100, en constante progression depuis 2 ans, avec une hausse significative de 7 points. Albioma se classe ainsi au-dessus de la moyenne du benchmark national, évalué à 59/100. Déjà distingué depuis plusieurs années par V.E. (anciennement Vigeo Eiris), autre référence en matière d’indice ISR (Investissement Socialement Responsable), le classement annoncé par Gaïa est la récompense du fort engagement d’Albioma en matière de gouvernance, de politique sociale et environnementale et de dialogue envers ses parties prenantes externes.

Également, le Groupe a participé pour la première année à l’évaluation de CDP Discloser 2021 (Carbon Disclosure Project) et a obtenu le score de C, qui est équivalent à la moyenne du secteur de la production d’énergie renouvelable. Le CDP est une organisation à but non lucratif qui a récolté les données d’entreprises à l’échelle internationale pour évaluer leur impact sur l’environnement.

Un bilan solide pour financer la croissance





La dette financière brute consolidée hors IFRS16 est en hausse à la suite des tirages destinés au financement des acquisitions et des projets en cours de construction (conversion biomasse, Solaire). Elle s’élève à 971 millions d’euros à fin 2021, contre 901 millions d’euros à la fin de l’exercice 2020. La dette projet est de 828 millions d’euros (contre 789 millions d’euros à fin 2020). Le ratio dette nette/EBITDA 12 mois glissants passe à 4,1 x au 31 décembre 2021 (comparé à 3,8 x au 31 décembre 2020).

La trésorerie du Groupe, incluant les dépôts de garantie, s’élève à 112 millions d’euros au 31 décembre 2021 contre 129 millions d’euros au 31 décembre 2020. La dette financière nette consolidée est de 859 millions d’euros (contre 772 millions d’euros à fin 2020).

Le Groupe conserve des moyens adaptés à la poursuite de son développement.

Dividendes





Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale des actionnaires la distribution d’un dividende de 0,84 euro par action, avec option pour le paiement de 50 % en actions nouvelles. Cette proposition s’inscrit dans le cadre d’une politique de croissance du dividende avec un objectif de distribution de l’ordre de 50 % du résultat net part du Groupe hors exceptionnels.

Objectifs 2022





Pour 2021, le Groupe annonce des objectifs d’EBITDA de 210 à 220 millions d’euros et de résultat net part du Groupe de 52 à 60 millions d’euros (incluant la perte d’EBITDA de 3 millions d’euros liée à la révision des contrats solaires S06-S10 dans le cadre de la Loi de finances 2021).

Perspectives





Le Groupe envisage d’engager entre 600 et 800 millions d’euros d’investissements sur la période 2021-2025 en conservant une structure financière solide.

Prochain rendez-vous : chiffre d’affaires du premier trimestre de l’exercice 2022, le 21 avril 2022 (avant bourse).

À propos d’Albioma Contacts Producteur d’énergie renouvelable indépendant, Albioma est engagé dans la transition énergétique grâce aux énergies renouvelables (biomasse, solaire et géothermie).



Le Groupe est implanté en Outre-Mer français, en France métropolitaine, à l’Île Maurice, au Brésil et en Turquie.



Il a développé depuis 25 ans un partenariat unique avec le monde sucrier pour produire de l’énergie renouvelable à partir de la bagasse, résidu fibreux de la canne à sucre.



Albioma est aussi le premier producteur d’énergie photovoltaïque en Outre-mer où il construit et exploite des projets innovants avec stockage, ainsi qu’en France métropolitaine.



En 2021, le Groupe fait l’acquisition d’une première centrale de géothermie en Turquie. L’activité se développe en 2022 avec une deuxième centrale dans la même zone géographique. Investisseurs

Julien Gauthier

+33 (0)1 47 76 67 00



Médias

Charlotte Neuvy

+33 (0)1 47 76 66 65

presse@albioma.com Albioma est cotée sur Euronext Paris compartiment B, éligible SRD, PEA, PEAPME et fait partie du SBF 120 et CAC Mid 60.



Le Groupe est également inclus dans le Gaïa-Index, l’indice des valeurs moyennes responsables. www.albioma.com







Annexes

Compte de résultat consolidé

En milliers d'euros Exercice clos au 31 décembre 2021 Exercice clos au 31 décembre 2020 Chiffre d'affaires 573 284 506 728 Achats (variation des stocks incluse) (183 219) (139 648) Frais de logistique (14 953) (13 068) Charges de personnel (60 371) (56 337) Autres charges et produits d'exploitation (116 577) (96 536) Amortissements des contrats de fourniture d'électricité et de vapeur (6 840) (6 881) Dotations aux amortissements et aux provisions (80 023) (76 161) Quote-part du résultat net des entreprises associées 3 306 1 636 Résultat opérationnel courant 114 608 119 733 Autres produits et charges opérationnels 13 664 2 749 Résultat opérationnel 128 272 122 482 Coût de l'endettement financier (32 028) (31 767) Autres produits financiers 710 534 Autres charges financières (1 436) (822) Résultat avant impôt 95 517 90 428 Charge d'impôt (24 182) (26 059) Résultat net de l'exercice des activités poursuivies 71 335 64 368 Résultat net des activités destinées à être cédées - Résultat net de l'ensemble consolidé 71 335 64 368 Résultat net de l'ensemble consolidé revenant : aux actionnaires d'Albioma 59 024 55 314 aux intérêts ne conférant pas le contrôle 12 311 9 054 Résultat par action de base 1,878 1,781 Résultat par action dilué 1,831 1,720

Le taux d’impôt normatif ressort à 27,6 % (taux d’impôt effectif retraité, le cas échéant, des effets des dépréciations non déductibles et hors Brésil). Au 31 décembre 2020, le taux était de 28,3 %

Bilan consolidé





Actif

En milliers d'euros 31/12/2021 31/12/2020 Actifs non courants Ecarts d'acquisition 15 591 16 884 Immobilisations incorporelles 90 450 93 501 Droits d'utilisation (IFRS 16) 29 099 28 515 Immobilisations corporelles 1 384 259 1 283 434 Actifs financiers non courants 13 072 5 058 Participations dans les entreprises associées 25 667 22 753 Impôts différés actifs 2 439 2 472 Autres actifs non courants 0 99 Total des actifs non courants 1 560 579 1 452 715 Actifs courants Stocks et en cours 75 798 60 327 Clients 95 810 67 462 Autres actifs d'exploitation courants 36 699 44 433 Trésorerie et équivalents de trésorerie 107 860 125 792 Total des actifs courants 316 167 298 014 Total de l'actif 1 876 746 1 750 730

Passif

En milliers d'euros 31/12/2021 31/12/2020 Capitaux propres part du groupe Capital 1 234 1 218 Primes 76 557 64 807 Réserves 409 209 362 784 Réserves de conversion (43 082) (41 549) Résultat de l'exercice 59 024 55 314 Total des capitaux propres du groupe 502 942 442 574 Intérêts ne conférant pas le contrôle 96 544 89 762 Total des capitaux propres 599 486 532 337 Passifs non courants Avantages au personnel 48 612 52 605 Provisions pour risques 3 392 6 633 Impôts différés passifs 22 975 18 617 Dettes financières non courantes 860 174 822 830 Dettes liées aux droits d'utilisation (IFRS 16) 39 982 36 682 Instruments dérivés non courants 32 543 55 023 Total des passifs non courants 1 007 678 992 391 Passifs courants Fournisseurs 91 328 71 106 Dettes fiscales et sociales 43 032 42 911 Dettes financières courantes 110 795 79 172 Dettes liées aux droits d'utilisation (IFRS 16) 2 010 1 777 Autres passifs d'exploitation courants 22 417 31 035 Total des passifs courants 269 582 226 002 Total du passif 1 876 746 1 750 730

Tableau des flux de trésorerie consolidés





En milliers d'euros Exercice clos au 31 décembre 2021 Exercice clos au 31 décembre 2020 Activités opérationnelles Résultat net revenant aux actionnaires d'Albioma 59 024 55 314 Intérêts ne conférant pas le contrôle 12 311 9 054 Ajustements . Dotations aux amortissements et aux provisions 86 734 84 272 . Variation des impôts différés (3 513) 964 . Résultat des entreprises associées net des dividendes reçus (2 358) 840 . Plus ou moins values de cession 220 (64) . Paiements en actions 5 056 1 833 . Coût de l'endettement financier 32 028 31 767 . Charge d'impôt courant de l'exercice 27 647 25 095 Capacité d'autofinancement 217 148 209 075 Effet de la variation du besoin en fonds de roulement (14 445) (11 897) Impôt décaissé (28 656) (23 547) Flux net de trésorerie généré par les activités opérationnelles 174 047 173 631 Opérations d'investissement Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles (162 928) (128 520) Augmentation des actifs financiers (715) Prix de cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 747 201 Acquisition/cession de filiales sous déduction de la trésorerie acquise/cédée (24 069) (1 259) Flux net de trésorerie généré par les activités d'investissement (186 965) (129 578) Opérations de financement Augmentations de capital souscrites par des actionnaires hors-groupe 5 594 1 377 Variation des titres d'auto-contrôle (10 000) 191 Distributions de dividendes aux actionnaires d'Albioma SA (18 418) (14 008) Distributions de dividendes aux intérêts minoritaires (8 958) (7 308) Emissions ou souscriptions d'emprunts et dettes financières 186 848 149 295 Coût de l'endettement financier (31 970) (31 767) Remboursements d'emprunts et dettes financières (126 483) (171 324) Autres éléments (18) (2 763) Flux net de trésorerie généré par les activités de financement (3 405) (76 307) Effet du change sur la trésorerie et autres variations (1 019) (3 679) Variation nette de la trésorerie (17 342) (35 933) Trésorerie et équivalents de trésorerie nets à l'ouverture 125 202 161 135 Trésorerie et équivalents de trésorerie nets à la clôture 107 860 125 202 Variation de trésorerie (17 342) (35 933) Trésorerie 93 164 89 039 Equivalents de trésorerie 14 695 36 753 Sous-total trésorerie 107 860 125 792 Concours bancaires courants (590) Trésorerie nette 107 860 125 202

Pièce jointe