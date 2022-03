EssilorLuxottica: EssilorLuxottica e GrandVision completano la vendita di negozi in Italia a Vision Group

English French Italian

EssilorLuxottica e GrandVision

completano la vendita di negozi in Italia a Vision Group

Charenton-le-Pont, Francia, Schiphol, Olanda e Milano, Italia (2 marzo 2022 – ore 8:00 CET) - EssilorLuxottica, GrandVision e Vision Group, una delle principali reti distributive per gli ottici in Italia e player retail con l'insegna VisionOttica, annunciano il completamento dell'acquisizione da parte di Vision Group della catena VistaSì, che include il brand e tutti i 99 negozi, e di 75 negozi GrandVision in Italia. La cessione fa seguito ai rimedi concordati con la Commissione Europea il 23 marzo 2021, nell'ambito dell'acquisizione di GrandVision da parte di EssilorLuxottica. EssilorLuxottica, GrandVision e Vision Group confermano che la Commissione Europea ha approvato l’operazione.

