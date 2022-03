Next Games Oyj: Ennakkotietoa vuoden 2021 taloudellisesta tuloksesta sekä näkymät vuodelle 2022

English Finnish

Next Games Oyj Yhtiötiedote 2.3.2022 klo 09:25



Next Games julkaisee ennakkotietoa yhtiön vuoden 2021 taloudellisesta tuloksesta. Lisäksi yhtiö julkistaa näkymänsä vuodelle 2022. Next Games julkaisee vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteensa 14.3.2022. Tämän tiedotteen luvut ovat alustavia ja tilintarkastamattomia.

1.1.-31.12.2021 avainlukuja

Liikevaihto oli 25,2 (27,2) miljoonaa euroa

Bruttokate oli 13,5 (14,3) miljoonaa euroa, eli 54 % (52 %) yhtiön liikevaihdosta

Liiketulos (EBIT) oli -5,6 (-3,4) miljoonaa euroa

Käyttökate (EBITDA) oli -0,6 (0,5) miljoonaa euroa

Julkaisutoiminnan käyttökate (EBITDA) oli 5,6 (6,4) miljoonaa euroa, eli 22 % (24 %) liikevaihdosta

Tuotekehityksen kulut olivat 6,7 (5,6) miljoonaa euroa, eli 27 % (21 %) liikevaihdosta

Vuoden lopussa yhtiöllä oli 121 (107) työntekijää





EUR miljoonaa 07-12/

2021 07-12/

2020 Muutos 2021 2020 Muutos Yhtiö Liikevaihto 12.9 12.8 1% 25.2 27.2 -7% Bruttokate 7.2 6.7 7% 13.5 14.3 -6% Käyttökate (EBITDA) -0.7 0.2 -471% -0.6 0.5 -226% Liiketulos (EBIT) -3.4 -1.7 102% -5.6 -3.4 64% Oikaistu liiketulos -0.9 -0.2 342% -1.2 -0.1 1083% Bruttokate % 56% 52 % 4ppt 54% 52 % 2ppt Käyttökate (EBITDA) % -6% 2 % 8ppt -3% 2 % 5ppt Liiketulos (EBIT) % -27% -14 % 13ppt -22% -12 % 10ppt Oikaistu liiketulos % -7% -1% 6ppt -5% 0% 5ppt Liiketoiminnan kannattavuus Julkaisutoiminnan EBITDA 2.7 3.0 -9% 5.6 6.4 -13% Julkaisutoiminnan EBITDA (%) 21% 24 % 3ppt 22 % 24 % 2ppt Tuotekehityksen avainluvut Tuotekehityksen investoinnit 3.4 1.9 79% 5.5 3.5 56% Tuotekehityksen menot 5.6 3.7 52% 9.4 7.0 34%

Näkymät vuodelle 2022

Yhtiö pyrkii kasvattamaan avainpeliensä liikevaihtoa ja kehittämään uusia pelejä. Next Games uskoo tuotekehitys- ja hallintokulujen pysyvän samalla tasolla kuin vuonna 2021.

Olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen

Next Games pääsi sopimukseen kumppaninsa Alcon Entertainmentin kanssa Blade Runner Rogue -peliprojektin lopettamisesta tilikauden jälkeen, helmikuussa 2022. Peli ei yltänyt yhtiöiden yhteisesti sille asettamiin tavoitteisiin. Peli poistetaan sovelluskaupoista, mutta on nykyisten pelaajien pelattavissa kesäkuuhun 2022 asti.

TAULUKOT

KONSERNIN TULOSLASKELMA

EUR miljoonaa 07-12/2021 07-12/2020 2021 2020 Liikevaihto 12,9 12,8 25,2 27,2 Tuotettuja palveluita vastaavat kulut -5,7 -6,1 -11,7 -12,9 Bruttokate 7,2 6,7 13,5 14,3 Liiketoiminnan muut tuotot 0,4 0,3 0,8 0,7 Tuotekehityksen kulut -3,6 -2,9 -6,7 -5,6 Myynnin ja markkinoinnin kulut -5,6 -4,5 -9,9 -9,5 Hallinnon kulut -1,7 -1,3 -3,2 -3,2 Liiketulos -3,4 -1,7 -5,6 -3,4 Rahoituskulut, netto -0,0 -0,4 -0,0 -0,5 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta - -0,1 - -0,2 Tulos ennen veroja -3,4 -2,2 -5,6 -4,1 Tilikauden tuloverot - - - - Laskennallisten verojen muutos 0,1 0,1 0,3 0,2 Tuloverot yhteensä 0,1 0,1 0,3 0,2 Tilikauden tulos -3,3 -2,1 -5,3 -3,9 Tilikauden laaja tulos -3,3 -2,1 -5,3 -3,9 Tilikauden voitto (tappio): Emoyhtiön omistajien osuus tilikauden tuloksesta -3,3 -2,1 -5,3 -3,9





Emoyhtiön omistajille tilikauden tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos Osakekohtainen tulos, laimentamaton, € -0,11 -0,08 -0,18 -0,14 Osakekohtainen tulos, laimennettu, € -0,11 -0,08 -0,18 -0,14

KONSERNIN TASE, TIIVISTELMÄ

EUR miljoonaa 31.12.2021 31.12.2020 Pitkäaikaiset varat 26,3 21,9 Lyhytaikaiset varat 7,2 8,2 Varat yhteensä 33,5 30,1 Oma pääoma 18,6 19,4 Velat yhteensä 14,9 10,7 Pitkäaikaiset velat 4,4 2,7 Lyhytaikaiset velat 10,5 8,0 Oma pääoma ja velat yhteensä 33,5 30,1

Next Games

Next Games (Helsinki Nasdaq First North: NXTGMS) on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija sekä ensimmäinen Suomessa pörssiin listautunut mobiilipeliyritys. Hyvän vastaanoton saaneiden The Walking Dead -peliensä ansiosta Next Games on suunnannäyttäjä massaviihdebrändien pohjalta luotujen, palvelupohjaisten mobiilipelien alalla. Yhtiö kehittää useaa uutta suosittuihin viihdebrändeihin perustuvaa peliä ja julkaisi vuonna 2021 Netflixin 80-luvun kauhudraamasarjaan perustuvan Stranger Things: Puzzle Tales -pelin. www.nextgames.com