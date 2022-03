Netflix julkisti ostotarjouksen kaikista suomalaisen mobiilipelikehittäjän, Next Gamesin osakkeista

English Finnish

Netflix, Inc. (NASDAQ:NFLX) julkisti tänään, että yhtiö on tehnyt yhdistymissopimuksen Next Gamesin (NXTGMS) ostamiseksi. Sopimuksen ehtojen mukaan, Netflix aloittaa julkisen ostotarjousmenettelyn kaikista Next Gamesin osakkeista ja optio-oikeuksista. Ostotarjouksessa Next Gamesin osakkeenomistajille tarjotaan 2,10 euron käteisvastike jokaisesta osakkeesta. Tarjouksen yhteenlaskettu arvo on noin 65 miljoonaa euroa. Next Gamesin hallitus on yksimielisesti päättänyt suositella osakkeenomistajille tarjouksen hyväksymistä.

“Next Gamesilla on erittäin kokenut johtoryhmä, vahva näyttö viihdebrändien pohjalta luotavien mobiilipelien kehittämisestä, sekä vankat operationaaliset kyvykkyydet,” sanoi Michael Verdu, Vice President of Games, Netflix. “Next Gamesin studio tulee olemaan keskeisessä roolissa strategisesti sekä osaavien työntekijöiden houkuttelemisen kannalta tärkeällä maantieteellisellä alueella. Next Games laajentaa Netflixin sisäisten studioiden kyvykkyyksiä ja olemme erittäin mielissämme Next Gamesin liittyessä Netflixiin. Vaikka Netflix on vasta aloittamassa pelistrategiansa jalkauttamista, olen vakuuttunut, että yhdessä Next Gamesin kanssa tulemme rakentamaan maailmanluokan peliportfolion, joka ilahduttavaa Netflixin asiakkaita maailmanlaajuisesti.”

Vuonna 2013 perustettu Next Games kehittää ja operoi pitkäkestoisia ja vuorovaikutteisia mobiilipelejä, joiden ytimessä on aito ja sosiaalinen fanikokemus. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Teemu Huuhtanen. Yhtiön strategia on luoda pelejä suosittujen viihdebrändien pohjalta, esimerkkinä Stranger Things: Puzzle Tales, Netflixin yhteen katsotuimpaan sarjaan perustuva tarinapohjainen puzzle RPG-peli. Yhtiöllä oli noin 120 työntekijää vuoden 2021 lopussa ja yhtiön liikevaihto oli noin 27,2 miljoonaa euroa vuonna 2020, josta 95% perustuu pelin sisäisiin ostoksiin.

“Olemme järkähtämättömästi kulkeneet alkuperäisen visiomme polkua: päästä globaalien viihdeyritysten halutuimmaksi kumppaniksi, ja yhteistyössä heidän kanssaan luoda pitkäkestoista ja vuorovaikutteista viihdettä maailman rakastetuimpien brändien pohjalta”, sanoi Teemu Huuhtanen, toimitusjohtaja, Next Games. “Yhdistyminen maailman suurimman suoratoistopalveluyrityksen, Netflixin kanssa, on meille looginen ja innostava mahdollisuus jatkaa vuorovaikutteisen viihteen luomista ja strategiamme toteuttamista. Tiivis yhteistömme Netflixin kanssa Stranger Things: Puzzle Tales-pelin kehittämisessä on jo todistanut, että meillä on vahva kumppanuussuhde. Tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus nostaa studiomme tasoa entistä korkeammalle joka saralla ja jatkaa missiomme toteuttamista yhdessä.”

Ostotarjouksen odotetaan toteutuvan vuoden 2022 toisella neljänneksellä, ja se on ehdollinen tiettyjen tavanomaisten edellytysten täyttymiselle.

Lisätietoa ostotarjouksesta tulee olemaan saatavilla osoitteessa https://www.nextgames.com/sijoittajille/netflix-ostotarjous .

Netflix

Netflix on maailman johtava suoratoistopalvelu, jolla on 208 miljoonaa maksavaa jäsentä yli 190 maassa, joiden saatavilla on TV sarjoja, dokumentteja ja elokuvia monista eri lajityypeistä ja eri kielillä. Jäsenet voivat katsella niin paljon kuin he haluavat, missä tahansa ja milloin tahansa, millä tahansa internet-yhteydessä olevalla laitteella. Jäsenet voivat toistaa, tauottaa ja jatkaa sisällön katselua täysin ilman mainoksia.

Next Games

Next Games (Helsinki Nasdaq First North: NXTGMS) on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija sekä ensimmäinen Suomessa pörssiin listautunut mobiilipeliyritys. Hyvän vastaanoton saaneiden The Walking Dead -peliensä ansiosta Next Games on suunnannäyttäjä massaviihdebrändien pohjalta luotujen, palvelupohjaisten mobiilipelien alalla. Yhtiö kehittää useaa uutta suosittuihin viihdebrändeihin perustuvaa peliä ja julkaisi vuonna 2021 Netflixin 80-luvun kauhudraamasarjaan perustuvan Stranger Things: Puzzle Tales -pelin.www.nextgames.com/fi