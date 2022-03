SATO julkaisi ensimmäisen Green Bond -raportin

English Finnish

SATO on julkaissut tänään ensimmäisen Green Bond -raportin. Raportissa esitellään SATOn vihreän rahoituksen viitekehys, vuonna 2020 liikkeelle laskettu vihreä vakuudeton joukkovelkakirja, yrityksen ympäristövaikutukset sekä SATOn vihreän rahoituksen viitekehyksen mukaiset kohteet (Green Bond Assets).

SATO Oyj laski liikkeelle 350 miljoonan euron vakuudettoman vihreän joukkovelkakirjalainan EMTN -ohjelmansa puitteissa 24.9.2020. Tämä oli SATOn ensimmäinen vihreä vakuudeton joukkovelkakirjalaina, jota tarjottiin eurooppalaisille sijoittajille. Vakuudettoman lainan maturiteetti on yli seitsemän vuotta ja sille maksetaan kiinteää 1,375 prosentin vuotuista kuponkikorkoa.



Lainasta saadut varat käytetään SATOn vihreän rahoituksen viitekehyksen (Green Finance Framework) mukaisten vihreiden ja energiatehokkaiden kohteiden (Eligible Green Assets) rahoitukseen ja/tai jälleenrahoitukseen.



"SATO on ensimmäisiä suomalaisia yhtiöitä, jotka ovat laskeneet liikkeelle vihreitä joukkovelkakirjalainoja. Vastuullisuus on strategiamme ytimessä ja edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä. Vastuullisuus on olennainen osa pitkäaikaista arvonluontiamme sijoittajille ja muille sidosryhmille", sanoo SATOn talousjohtaja Markku Honkasalo.

SATOn Green Bond 2021 -raportti sekä vihreän rahoituksen viitekehys ovat luettavissa osoitteessa: https://www.sato.fi/fi/talous-sijoittajat/rahoitus.

Talousjohtaja Markku Honkasalo, markku.honkasalo@sato.fi, p. 020 134 4226

Group Treasurer, Henry Lindqvist, henry.lindqvist@sato.fi, p. 020 134 4229

