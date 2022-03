Finnvera valitsi Innofactorin asianhallintajärjestelmän toimittajaksi

Finnish English

Innofactor Oyj:n sisäpiiritieto 2.3.2022 klo 11.10

Finnvera on valinnut Innofactorin julkisen hankinnan kilpailutuksessa toimittamaan asianhallintajärjestelmän Saas-ratkaisuna. Hankintaan sisältyy asianhallintajärjestelmä ja sen käyttöoikeudet, tuki- ja ylläpitopalvelut, ohjelmistopalvelut, järjestelmän toimitusprojekti ja täydentävät asiantuntijapalvelut. Järjestelmä pohjautuu Innofactorin Dynasty 10 -ratkaisuun.

Hankintaan liittyvä palvelusopimus on voimassa määräaikaisena neljä vuotta, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Käyttöönottoprojektin on suunniteltu alkavan 1.4.2022. Innofactorin arvio hankinnan kokonaisarvosta on noin 1,0 miljoonaa euroa.

Finnvera Oyj tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja ja Suomen virallinen vientitakuulaitos Export Credit Agency (ECA).

Päätös on lainvoimainen hankintalain mukaisen valitusajan päätyttyä.

Espoossa 2.3.2022

INNOFACTOR OYJ

Sami Ensio, toimitusjohtaja

