European Energy A/S: Notice to convene ordinary general meeting

Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Selskabet, der afholdes: The board of directors of the Company hereby convenes an ordinary general meeting of the Company, to be held on:

Torsdag den 17. marts 2022 kl. 11:00 på Selskabets adresse, Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg, Danmark Thursday 17 March 2022 at 11:00 CET at the address of the Company, Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg, Denmark

Generalforsamlingen vil blive afholdt som en fuldstændig elektronisk generalforsamling uden mulighed for fysisk fremmøde. The general meeting will be held as a completely electronic general meeting without any possibility for a physical attendance.

Dagsorden: Agenda:

Valg af dirigent. Election of chairman.

Beretning om Selskabets virksomhed. Report on the activities of the Company.

Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion. Presentation of the annual report with the auditors’ report for approval and discharge of the board of directors and the executive board.

Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. Resolution on the appropriation of profit or treatment of loss according to the approved annual report.

Valg af medlemmer til bestyrelsen. Election of members to the board of directors.

Valg af revisor(er). Election of auditor(s).





Fuldstændige forslag



Complete proposals

Ad punkt (3):



Re item (3):





Bestyrelsen foreslår, at årsrapport med revisionspåtegning for 2021 godkendes, og at der meddeles decharge for bestyrelsen og direktionen.



The board of directors proposes that the annual report with the auditors' report for 2021 is approved and that discharge is given for the board of directors and the executive board.





Ad punkt (4):



Re item (4):

Bestyrelsen foreslår, at årets resultat, som er et overskud på EUR 62,7 millioner, overføres til det kommende regnskabsår, som angivet i årsrapporten.



The board of directors proposes that the annual result, which is a profit of EUR 62.7 million, is carried forward to the following year.

Ad punkt (5):



Re item (5):

De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for ét år ad gangen.



The board members elected by the general meeting are elected on an annual basis.





Alle eksisterende bestyrelsesmedlemmer genopstiller, og bestyrelsen forslår genvalg af samtlige af bestyrelsens medlemmer:







Jens-Peter Zink

Knud Erik Andersen

Mikael Dystrup Pedersen

Claus Dyhr Christensen

Jesper Helmuth Larsen All of the incumbent board members are standing for re-election, and the board of directors proposes the re-election of all the members:



Jens-Peter Zink

Knud Erik Andersen

Mikael Dystrup Pedersen

Claus Dyhr Christensen

Jesper Helmuth Larsen

Ad punkt (6):



Re item (6):

Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG P/S som Selskabets revisor. The board of directors proposes re-election of KPMG P/S as the auditor of the Company.





Vedtagelseskrav Resolution requirements

Der gælder følgende vedtagelseskrav for forslagene, der alle skal være opfyldt, for at forslagene kan anses som vedtaget:







Forslagene i henhold til dagsordenens punkt 1-6 vedtages med simpelt stemmeflertal. The following requirements are applicable in order to pass the resolutions and must all be fulfilled in order for the proposals to be adopted:







The proposals set out in items 1-6 of the agenda must be adopted by a simple majority of votes.

Fuldmagt Proxy

En aktionær kan lade sig repræsentere på generalforsamlingen via fuldmagt. I givet fald må en fuldmagt være Selskabet i hænde senest tirsdag den Onsdag 16. marts 2022 kl. 16:00.



Proxies may represent a shareholder at the general meeting. In this case, the Company must receive a proxy no later than Wednesday 16 March 2022 at 4:00 pm CET.





