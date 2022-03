Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 28 février 2022

Paris, 2 mars 2022



Selon l’article 223-16 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers,

au 28 février 2022 :

Nombre total d’actions

composant le capital Nombre théorique de droits

de vote (y compris actions

auto-détenues privées de

droit de vote) Nombre réel de droits de

vote (déduction faite des

actions auto-détenues

privées de droit de vote) 5 180 456 5 180 456 5 178 779

A PROPOS D’ECOSLOPS

Ecoslops est cotée sur Euronext Growth à Paris

Code ISIN : FR0011490648 - Mnémonique : ALESA / éligible PEA-PME.

Contact Relations investisseurs : ir@ecoslops.com - +33 (0)1 83 64 47 43

Ecoslops est la cleantech qui fait entrer le pétrole dans l’économie circulaire grâce à une technologie innovante, permettant de produire du carburant et du bitume léger à partir de résidus pétroliers et d’huiles de vidange. La solution proposée par Ecoslops repose sur un procédé industriel unique de micro-raffinage de ces résidus pour les transformer en produits commerciaux de 2ème génération aux standards internationaux. Ecoslops offre aux infrastructures portuaires, aux collecteurs de résidus ainsi qu’aux armateurs une solution économique et plus respectueuse de l’environnement.

www.ecoslops.com





