La valeur non réalisée des compétences des postes vacants augmente au Canada dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre

English French

OTTAWA, 02 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Conference Board du Canada publie aujourd’hui un nouveau rapport sur l’incidence économique des compétences des postes vacants au Canada. Les auteurs estiment que la valeur non réalisée des compétences des postes vacants dans l’économie canadienne atteindra 25 milliards de dollars en 2020, soit l’équivalent de 1,3 % du PIB.



« Les salaires et traitements permettent d’estimer la valeur d’un ensemble de compétences donné pour une organisation, et de cerner les compétences les plus recherchées par les organisations canadiennes », a déclaré Nachum Gabler, économiste principal pour Le Conference Board du Canada. « Pour réduire le plus possible cette valeur non réalisée à l’avenir, il faut prendre des mesures – comme des politiques publiques ou de pratiques commerciales novatrices – qui permettront de réduire l’écart entre la demande et l’offre de compétences ».

Voici quelques-unes des principales conclusions de l’étude :

Les six compétences pour lesquelles des postes vacants sont susceptibles d’entraîner les plus grosses pertes sur le plan économique sont l’écoute active, la pensée critique, la compréhension de lecture, l’expression orale, la surveillance et la coordination.

Une façon de réduire la valeur non réalisée des compétences des postes vacants est d’assurer une meilleure adéquation entre les programmes de formation et d’éducation et les lacunes existantes.

On peut évaluer les compétences et les groupes de compétences à l’aide du salaire moyen et du nombre de postes vacants pour ces professions. Cela permet aux décideurs politiques et les aux responsables de l’enseignement d’établir des priorités en matière d’investissements.

Les compétences sociales et émotionnelles sont le groupe de compétences dont la valeur en termes de salaires et de compétences de postes vacants est la plus élevée, avec 8,5 milliards de dollars en 2020, soit un tiers de la valeur non réalisée de la demande de compétences non comblée découlant des postes vacants cette année-là.

Les compétences sociales et émotionnelles et les compétences quotidiennes de base se retrouvent habituellement en tête de liste de la valeur non réalisée, tandis que les compétences de gestion et les compétences techniques et celles axées sur les tâches se retrouvent dans la moitié inférieure de la distribution.

Inversement, la compétence non comblée ayant la plus faible valeur non réalisée est l’installation, avec une valeur d’un peu plus de 100 millions de dollars en 2020, soit un peu moins d’un dixième de la valeur associée aux postes vacants qui requièrent la compétence « écoute active ».

Consultez le rapport en cliquant ici. Les médias doivent communiquer avec media@conferenceboard.ca pour toute question ou demande d’entrevue.

À propos du Conference Board du Canada :

Le Conference Board du Canada est l’organisme de recherche appliquée indépendant le plus en vue du Canada. Notre mission consiste à inspirer les dirigeants et à leur donner les outils nécessaires afin de bâtir un meilleur avenir pour tous les Canadiens et les Canadiennes grâce à nos prestigieuses recherches et à nos relations uniques. Suivez Le Conference Board du Canada sur Twitter @ConfBoardofCda.

Personne-ressource pour les médias :

Le Conference Board du Canada

media@conferenceboard.ca / 613-526-3090 poste 224