Annonce des finalistes du prestigieux défi éthique annuel de CFA Societies Canada

TORONTO, 02 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- CFA Societies Canada est ravie d’annoncer les cinq équipes d’étudiants à l’avenir professionnel prometteur en finance qui ont été retenues comme finalistes dans le cadre du sixième Défi éthique annuel de CFA Societies Canada.

« Le Défi éthique de CFA Societies Canada est un événement annuel conçu pour cultiver et perfectionner la capacité de prendre des décisions éthiques et exemplaires chez la prochaine génération de professionnels du placement du Canada. Le défi sert de terrain d’apprentissage pour analyser les défis éthiques auxquels doivent faire face les professionnels du placement tout au long de leur carrière et en débattre » dit Michael Thom, CFA, directeur général de CFA Societies Canada. « Cette année, les finalistes dévoileront virtuellement leur analyse et leurs recommandations au jury qui est impatient de connaître les idées innovatrices, dynamiques et fondées sur de solides principes éthiques de ces futurs chefs de file de la gestion de placements et des services financiers. »

Cette compétition favorise l’esprit critique et la prise de décisions éthiques, tout en présentant aux étudiants des dilemmes réalistes auxquels ils pourraient faire face tout au long de leur carrière. Fondé sur des cas de la vie réelle du secteur du placement, le défi encourage l’adoption d’une pensée innovatrice et la réflexion approfondie sur les principes d’éthique qui guident les détenteurs du titre d’analyste financier agréé du Canada (CFA). Les CFA sont tenus de suivre le Code de déontologie et les normes de conduite professionnelle, un élément fondamental sur lequel les investisseurs canadiens peuvent placer leur confiance.

Les finalistes qui ont mérité leur place en se qualifiant aux compétitions régionales réunissant des étudiants universitaires de partout au pays devront analyser une étude de cas basée sur un dilemme éthique potentiel et en déceler les enjeux, puis ils devront proposer des mesures d’intervention appropriées. Les équipes sont évaluées en fonction de leur capacité d’intégrer le Code d’éthique et les Normes (« Standards ») de conduite professionnelle à leur analyse et à leur processus décisionnaire, ainsi qu’au plan d’action qu’elles recommandent.

Les équipes de finalistes régionales qui participeront au Défi éthique 2022 de CFA Societies Canada proviennent des établissements suivants :

John Molson School of Business – Université Concordia

Schulich School of Business – York University

Thompson Rivers University

University of New Brunswick

Université de Winnipeg

Les équipes de finalistes se présenteront virtuellement en mai pour la compétition finale de l’étude de cas. Disposant uniquement de 23 heures entre la réunion préparatoire et la présentation finale, les finalistes vont concourir pour mettre en évidence leur esprit critique et leurs principes éthiques devant un jury en direct formé d’analystes financiers agréés (CFA) chevronnés pour déterminer qui remportera le titre national.

À propos de CFA Societies Canada

CFA Societies Canada est une collaboration des 12 associations canadiennes membres. Elle réunit ces organisations afin d’encadrer le secteur de l’investissement au Canada en encourageant les plus hautes normes d’éthique et d’intégrité professionnelles pour le bénéfice ultime des Canadiens. Pour plus de renseignements, veuillez consulter www.cfacanada.org.

CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques de commerce de CFA Institute.